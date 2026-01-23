user icon
Pérez sneert opnieuw naar Red Bull: "Vertrek het beste wat me kon overkomen"

Pérez sneert opnieuw naar Red Bull: "Vertrek het beste wat me kon overkomen"

Sergio Pérez heeft het niet kunnen laten om weer een dikke sneer aan Red Bull Racing uit te delen. De Mexicaan, die komend seizoen weer terugkeert op de grid, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd bij de Oostenrijkse renstal. 

Pérez reed van 2021 tot en met 2024 bij Red Bull. In zijn eerste paar jaar functioneerde hij naar behoren naast de grote ster Max Verstappen en wisten zij tweemaal de constructeurstitel te pakken. Maar nadat McLaren de beste auto ter beschikking kreeg in 2024, stortte hij volledig in elkaar. Na dit seizoen besloot Red Bull om afscheid te nemen van Pérez. 

Pérez sneert weer

Inmiddels heeft Pérez al aangegeven dat hij zich totaal niet belangrijk voelde bij Red Bull en dat eigenlijk alles draaide om Verstappen. Ook in gesprek met CNN kon hij het niet laten om weer een sneer uit te delen aan zijn voormalige F1-team. “Soms dacht ik dat ik het probleem was bij Red Bull”, zo klonk het.

“Maar zodra ik wegging, wist ik meteen dat het het beste was wat me had kunnen overkomen”, voegde hij daar venijnig aan toe. Nadien kregen Liam Lawson en Yuki Tsunoda de kans naast Verstappen, maar ook zij overleefden niet bij Red Bull. Komend jaar krijgt Isack Hadjar de kans om zich te bewijzen naast de viervoudig wereldkampioen.

Pérez keert terug

Na een tussenjaar zonder Formule 1, krijgt Pérez wederom de kans om zich te bewijzen in de koningsklasse van de autosport. De Mexicaan zal namelijk zijn opwachting maken op de grid met Cadillac, het gloednieuwe team in de F1. Samen met Valtteri Bottas als nieuwe teamgenoot, hoopt hij met het Amerikaanse team hoge ogen te gooien.

Verstoppen

Posts: 2.107

Nee. Vervelende AI-stemmingmakerij in deze artikelen. Heb je het interview überhaupt gezien?

  • 1
  • 23 jan 2026 - 09:00
Reacties (8)

  • Babs

    Posts: 173

    Vervelend kereltje.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 08:56
  • Williams_F1

    Posts: 1.303

    financieel zal hij bedoelen?

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 08:59
  • Flexwing

    Posts: 244

    Net zijn vader praatjesmaker

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 09:08
  • Snorremans

    Posts: 199

    Ik kan me goed voorstellen dat sommige coureurs met een bepaalde negatieve blik terug kijken op het verleden....maar waarom heb je destijds dan bijgetekend, Tinus????

    Dat was een keuze die je met beide handen aangreep. Dus nu niet gaan lopen janken.

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 09:38
  • schwantz34

    Posts: 41.735

    Manmanman wat een ondankbare Mexicaanse mekkeraar is het toch, achteraf gezien had der Helmut destijds beter zijn glazen oog op Hulkie kunnen laten vallen.

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 09:52
  • Pietje Bell

    Posts: 32.835

    Op 3 maart 2025 is de zus van Perez, Paola Pérez
    Commercial Director of @schecoperez & @fundacionchecoperez
    PEREZ RACING MANAGEMENT®
    moeder geworden van de kleine Enzo Perez.
    Ze blijft echter ondanks het feit dat ze een alleenstaande moeder is
    gewoon met Perez de wereld rondreizen om al zijn zaken te behartigen.
    Daarnaast heeft hij weer een nieuwe manager.
    Khalil Beschir heeft het stokje van Julian Jakobi overgenomen.

    www.instagram.com/paola__perez/

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 10:15

