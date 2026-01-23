Sergio Pérez heeft het niet kunnen laten om weer een dikke sneer aan Red Bull Racing uit te delen. De Mexicaan, die komend seizoen weer terugkeert op de grid, kijkt met gemengde gevoelens terug op zijn tijd bij de Oostenrijkse renstal.

Pérez reed van 2021 tot en met 2024 bij Red Bull. In zijn eerste paar jaar functioneerde hij naar behoren naast de grote ster Max Verstappen en wisten zij tweemaal de constructeurstitel te pakken. Maar nadat McLaren de beste auto ter beschikking kreeg in 2024, stortte hij volledig in elkaar. Na dit seizoen besloot Red Bull om afscheid te nemen van Pérez.

Pérez sneert weer

Inmiddels heeft Pérez al aangegeven dat hij zich totaal niet belangrijk voelde bij Red Bull en dat eigenlijk alles draaide om Verstappen. Ook in gesprek met CNN kon hij het niet laten om weer een sneer uit te delen aan zijn voormalige F1-team. “Soms dacht ik dat ik het probleem was bij Red Bull”, zo klonk het.

“Maar zodra ik wegging, wist ik meteen dat het het beste was wat me had kunnen overkomen”, voegde hij daar venijnig aan toe. Nadien kregen Liam Lawson en Yuki Tsunoda de kans naast Verstappen, maar ook zij overleefden niet bij Red Bull. Komend jaar krijgt Isack Hadjar de kans om zich te bewijzen naast de viervoudig wereldkampioen.

Pérez keert terug

Na een tussenjaar zonder Formule 1, krijgt Pérez wederom de kans om zich te bewijzen in de koningsklasse van de autosport. De Mexicaan zal namelijk zijn opwachting maken op de grid met Cadillac, het gloednieuwe team in de F1. Samen met Valtteri Bottas als nieuwe teamgenoot, hoopt hij met het Amerikaanse team hoge ogen te gooien.