Ook het team van Alpine heeft de eerste beelden gedeeld van de nieuwe Formule 1-wagen voor het komende seizoen. De Franse renstal heeft het doek van de A526 getrokken tijdens een ronkende show op een cruiseschip voor de kust van de Spaanse stad Barcelona.

Het team van Alpine is het tweede team dat vandaag de nieuwe auto lanceert. Eerder op de dag koos het team van Ferrari ervoor om hun nieuwe SF-26 met de rest van de wereld te delen, en ze gingen direct de baan op voor de shakedown. Het team van Alpine heeft die shakedown al achter de rug, op woensdag maakte Pierre Gasly de eerste meters met de nieuwe auto.

Voor Gasly was het zijn eerste kennismaking met de nieuwe krachtbron van Mercedes. Alpine heeft immers afscheid genomen van het eigen motorproject, en heeft ervoor gekozen om een deal te sluiten met Mercedes. Met de krachtbronnen van de Duitse fabrikant achterin de auto hoopt Alpine een flinke stap te kunnen zetten, nadat ze vorig jaar op de tiende en laatste plaats eindigden in het constructeurskampioenschap.

Eerste meters met de nieuwe auto

De ambities zijn dit jaar hoog, en dat lieten ze ook zien tijdens de launch voor de kust van Barcelona. Coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto trokken daar het doek van de nieuwe A526. De wagen is ook dit jaar weer blauw met roze tinten, en dat was ook al uitgelekt tijdens de shakedown van eerder deze week.

Hangt er succes in de lucht?

Alpine hoopt dit jaar een gooi te kunnen doen naar de topprestaties in de Formule 1. Ze gebruikten 2025 als een soort tussenjaar, en Flavio Briatore stelde eerder al dat 2026 het jaar van de waarheid wordt. De eerste geruchten waren in ieder geval positief. Het is ook de eerste keer dat ze rijden zonder eigen motoren, eind vorig jaar werd het F1-project van Renault officieel beëindigd.