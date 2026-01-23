user icon
<b> Officieel: </b> Dit is de nieuwe F1-bolide van Alpine

Ook het team van Alpine heeft de eerste beelden gedeeld van de nieuwe Formule 1-wagen voor het komende seizoen. De Franse renstal heeft het doek van de A526 getrokken tijdens een ronkende show op een cruiseschip voor de kust van de Spaanse stad Barcelona.

Het team van Alpine is het tweede team dat vandaag de nieuwe auto lanceert. Eerder op de dag koos het team van Ferrari ervoor om hun nieuwe SF-26 met de rest van de wereld te delen, en ze gingen direct de baan op voor de shakedown. Het team van Alpine heeft die shakedown al achter de rug, op woensdag maakte Pierre Gasly de eerste meters met de nieuwe auto.

Voor Gasly was het zijn eerste kennismaking met de nieuwe krachtbron van Mercedes. Alpine heeft immers afscheid genomen van het eigen motorproject, en heeft ervoor gekozen om een deal te sluiten met Mercedes. Met de krachtbronnen van de Duitse fabrikant achterin de auto hoopt Alpine een flinke stap te kunnen zetten, nadat ze vorig jaar op de tiende en laatste plaats eindigden in het constructeurskampioenschap.

Eerste meters met de nieuwe auto

De ambities zijn dit jaar hoog, en dat lieten ze ook zien tijdens de launch voor de kust van Barcelona. Coureurs Pierre Gasly en Franco Colapinto trokken daar het doek van de nieuwe A526. De wagen is ook dit jaar weer blauw met roze tinten, en dat was ook al uitgelekt tijdens de shakedown van eerder deze week.

Hangt er succes in de lucht?

Alpine hoopt dit jaar een gooi te kunnen doen naar de topprestaties in de Formule 1. Ze gebruikten 2025 als een soort tussenjaar, en Flavio Briatore stelde eerder al dat 2026 het jaar van de waarheid wordt. De eerste geruchten waren in ieder geval positief. Het is ook de eerste keer dat ze rijden zonder eigen motoren, eind vorig jaar werd het F1-project van Renault officieel beëindigd.

 

Maximo

Posts: 9.652

Sorry ouwe, maar Ferrari staat bij mij onderaan met dat veel te grote ronde witte vlak met daarin dat nog lelijkere HP logo.

  • 3
  • 23 jan 2026 - 13:06
Reacties (7)

  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.297

    De nummer twee met die kleurstelling.
    De onbetwiste nummer 1 blijft Ferrari.

    • + 2
    • 23 jan 2026 - 13:00
    • Maximo

      Posts: 9.651

      Sorry ouwe, maar Ferrari staat bij mij onderaan met dat veel te grote ronde witte vlak met daarin dat nog lelijkere HP logo.

      • + 3
      • 23 jan 2026 - 13:06
  • Maximo

    Posts: 9.651

    Mooie livery.

    Ben benieuwd, ze kunnen het er dit seizoen niet op gooien dat ze vermogen tekort komen, wie weet wat ze met die Mercedes motor voor elkaar weten te krijgen.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 13:07
  • Larry Perkins

    Posts: 62.701

    BWT Alpine Formula One Team 2026 Launch - 12:30 CET

    https://youtu.be/8U1twNQXOes

    (herhaalde plaatsing)

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 13:12
  • Starscreamer

    Posts: 1.389

    Sean Bull maakt normaal altijd zulke fantastische concepten.
    Nu maakt hij dit voor Alpine en is het behoorlijk saai.
    Wel mooi maar niet bijzonder bedoel ik daarmee.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 13:20
    • WickieDeViking

      Posts: 193

      Dat is`waarschijnlijk het verschil tussen vrij kunnen ontwerpen of gebonden zijn aan regels en wensen.

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 13:34
    • Totalia

      Posts: 1.824

      Vind er niks aan saai

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 14:17

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
