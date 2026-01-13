user icon
Zoontje speelde sleutelrol bij comeback Perez

Zoontje speelde sleutelrol bij comeback Perez

Sergio Perez keert dit jaar terug in de Formule 1 bij het team van Cadillac. De ervaren Mexicaan weet dat dit het laatste hoofdstuk van zijn Formule 1-loopbaan kan worden, maar dat maakt hem weinig uit. Hij stelt dat zijn zoontje een belangrijke rol speelde bij de comeback.

Perez stond vorig jaar gedwongen een jaartje aan de zijlijn. De Mexicaanse coureur verloor eind 2024 zijn zitje bij het topteam van Red Bull Racing, waar hij niet langer in staat was om zijn teamgenoot Max Verstappen bij te houden. Perez reed sinds 2021 bij Red Bull, en kreeg het niet voor elkaar om Verstappen in alle seizoenen te helpen.

Perez liet zijn gezicht vorig jaar niet zien in de paddock, en hield zich op de achtergrond. Hij werd meerdere keren in verband gebracht met een comeback, terwijl zijn opvolgers bij Red Bull ook door het ijs zakten. Aan het einde van de zomer werd duidelijk dat een deal met Cadillac dichtbij was, en uiteindelijk werd hij samen met Valtteri Bottas gepresenteerd voor het komende seizoen.

Het laatste avontuur?

Perez weet dat hij niet voor altijd in de Formule 1 kan blijven. In de Cracks Podcast is Perez goudeerlijk over zijn toekomst: "Ja, dit zou zeker mijn laatste stint kunnen zijn in de Formule 1. Ik zou het geweldig vinden om bij Cadillac te stoppen en het team achter te laten als een grootmacht in de sport. Alle ingrediënten zijn aanwezig."

Perez wil dan ook iets moois neerzetten met Cadillac: "Als ik ze kan helpen om één van de grootste teams in de Formule 1 te worden, dan verlaat ik de sport echt als een heel gelukkig mens."

Hoe denkt de familie over de comeback?

De Mexicaan heeft in ieder geval de steun van zijn gezin: "Terugkomen en dit echt beleven samen met mijn vrouw en mijn kinderen, dat is voor mij echt heel erg belangrijk." Vooral voor Perez' oudste zoon is het een belangrijke comeback: "Het deed hem veel pijn om te zien hoe het bij Red Bull eindigde. Hij wilde me weer zien racen."

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

