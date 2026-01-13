Sergio Perez keert dit jaar terug in de Formule 1 bij het team van Cadillac. De ervaren Mexicaan weet dat dit het laatste hoofdstuk van zijn Formule 1-loopbaan kan worden, maar dat maakt hem weinig uit. Hij stelt dat zijn zoontje een belangrijke rol speelde bij de comeback.

Perez stond vorig jaar gedwongen een jaartje aan de zijlijn. De Mexicaanse coureur verloor eind 2024 zijn zitje bij het topteam van Red Bull Racing, waar hij niet langer in staat was om zijn teamgenoot Max Verstappen bij te houden. Perez reed sinds 2021 bij Red Bull, en kreeg het niet voor elkaar om Verstappen in alle seizoenen te helpen.

Perez liet zijn gezicht vorig jaar niet zien in de paddock, en hield zich op de achtergrond. Hij werd meerdere keren in verband gebracht met een comeback, terwijl zijn opvolgers bij Red Bull ook door het ijs zakten. Aan het einde van de zomer werd duidelijk dat een deal met Cadillac dichtbij was, en uiteindelijk werd hij samen met Valtteri Bottas gepresenteerd voor het komende seizoen.

Het laatste avontuur?

Perez weet dat hij niet voor altijd in de Formule 1 kan blijven. In de Cracks Podcast is Perez goudeerlijk over zijn toekomst: "Ja, dit zou zeker mijn laatste stint kunnen zijn in de Formule 1. Ik zou het geweldig vinden om bij Cadillac te stoppen en het team achter te laten als een grootmacht in de sport. Alle ingrediënten zijn aanwezig."

Perez wil dan ook iets moois neerzetten met Cadillac: "Als ik ze kan helpen om één van de grootste teams in de Formule 1 te worden, dan verlaat ik de sport echt als een heel gelukkig mens."

Hoe denkt de familie over de comeback?

De Mexicaan heeft in ieder geval de steun van zijn gezin: "Terugkomen en dit echt beleven samen met mijn vrouw en mijn kinderen, dat is voor mij echt heel erg belangrijk." Vooral voor Perez' oudste zoon is het een belangrijke comeback: "Het deed hem veel pijn om te zien hoe het bij Red Bull eindigde. Hij wilde me weer zien racen."