Het team van Ferrari heeft het doek getrokken van hun nieuwe SF-26 voor aankomend seizoen. Met dit nieuwe scharlakenrode strijdwapen wil Ferrari sportieve revanche nemen na een teleurstellend seizoen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc gaan vandaag voor het eerst de baan op met de nieuwe auto. De eerste foto's zijn al uitgelekt.

Ferrari eindigde vorig jaar op de teleurstellende vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze moesten veel tijd toegeven op de concurrentie van McLaren, Mercedes en Red Bull Racing, en dat zorgde voor frustratie bij de coureurs. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton zakte op pijnlijke wijze door het ijs en beleefde zijn slechtste seizoen uit zijn lange F1-loopbaan.

Met de nieuwe SF-26 hoopt Hamilton zich weer te kunnen mengen in de strijd om de zeges, en misschien wel meer. Er gelden dit jaar nieuwe technische en aerodynamische regels in de Formule 1, en dat betekent dat de teams allemaal op nul beginnen. Of Ferrari kan domineren, is nog maar de vraag. In de afgelopen weken gonsde het van de geruchten, en er werd zelfs gesteld dat Ferrari de SF-26 niet op tijd af zou krijgen voor de presentatie van vandaag.

Direct de baan op

Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Vorige week werd de nieuwe auto voor het eerst gestart in de fabriek, en zojuist is de nieuwe bolide aan de wereld getoond. Hamilton en Leclerc zullen er direct de baan mee opgaan voor een eerste shakedown op het circuit van Fiorano. De Tifosi is massaal aanwezig, en het staat rijen dik rondom het privécircuit van Ferrari.

Foto's lekken snel uit

Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste foto's op het internet verschenen. De fans hadden een perfecte blik op de pitbox, en zo konden de eerste beelden van de SF-26 worden geschoten. Te zien is hoe de renstal deels afscheid heeft genomen van de klassieke rode kleuren. Rondom de cockpit is bijvoorbeeld veel wit te zien.

Snel meer!