<b> Officieel: </b> Dit is het nieuwe strijdwapen van Ferrari

Het team van Ferrari heeft het doek getrokken van hun nieuwe SF-26 voor aankomend seizoen. Met dit nieuwe scharlakenrode strijdwapen wil Ferrari sportieve revanche nemen na een teleurstellend seizoen. Lewis Hamilton en Charles Leclerc gaan vandaag voor het eerst de baan op met de nieuwe auto. De eerste foto's zijn al uitgelekt.

Ferrari eindigde vorig jaar op de teleurstellende vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze moesten veel tijd toegeven op de concurrentie van McLaren, Mercedes en Red Bull Racing, en dat zorgde voor frustratie bij de coureurs. Zevenvoudig wereldkampioen Hamilton zakte op pijnlijke wijze door het ijs en beleefde zijn slechtste seizoen uit zijn lange F1-loopbaan.

Met de nieuwe SF-26 hoopt Hamilton zich weer te kunnen mengen in de strijd om de zeges, en misschien wel meer. Er gelden dit jaar nieuwe technische en aerodynamische regels in de Formule 1, en dat betekent dat de teams allemaal op nul beginnen. Of Ferrari kan domineren, is nog maar de vraag. In de afgelopen weken gonsde het van de geruchten, en er werd zelfs gesteld dat Ferrari de SF-26 niet op tijd af zou krijgen voor de presentatie van vandaag.

Direct de baan op

Dat blijkt dus niet het geval te zijn. Vorige week werd de nieuwe auto voor het eerst gestart in de fabriek, en zojuist is de nieuwe bolide aan de wereld getoond. Hamilton en Leclerc zullen er direct de baan mee opgaan voor een eerste shakedown op het circuit van Fiorano. De Tifosi is massaal aanwezig, en het staat rijen dik rondom het privécircuit van Ferrari.

Foto's lekken snel uit

Het duurde dan ook niet lang voordat de eerste foto's op het internet verschenen. De fans hadden een perfecte blik op de pitbox, en zo konden de eerste beelden van de SF-26 worden geschoten. Te zien is hoe de renstal deels afscheid heeft genomen van de klassieke rode kleuren. Rondom de cockpit is bijvoorbeeld veel wit te zien.

Snel meer!

ThumbsUp

Posts: 1.337

Mooie retro look! I like

  • 2
  • 23 jan 2026 - 11:44
Reacties (17)

  • JV fan

    Posts: 2.944

    Kijk ziet er nu beter uit witte vlak

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 11:41
    • Maximo

      Posts: 9.652

      Dat blauwe HP logo.......... niet de vlag op een modderschuit want de rest van de wagen is wel mooi.

      Misschien dan een drol op een prachtig renpaard.

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 12:24
    • SennaDaSilva

      Posts: 4.117

      Betere livery nu, maar nog steeds niet heel erg mooi. Een Ferrari hoor gewoon veel roder te zijn. Maar ze proberen het beetje "retro" te laten lijken. Ik zou toch eens met HP praten.. jongens moet het écht perse blauw en wit?

      • + 2
      • 23 jan 2026 - 14:13
  • ThumbsUp

    Posts: 1.337

    Mooie retro look! I like

    • + 2
    • 23 jan 2026 - 11:44
  • fdorp

    Posts: 69

    Zag ik nou een DRS achtervleugel in het filmpje?! We hebben toch geen DRS meer? Dacht dat de nieuwe vleugels vlakker zouden gaan liggen bij hoge snelheden en niet meer omhoog open zouden klappen.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 11:47
    • WickieDeViking

      Posts: 193

      Het DRS systeem is vervangen door een nieuw systeem voor het inhalen: MOM, oftewel Manual Override Mode. DRS blijft wél op de auto, maar het krijgt een andere invulling. In plaats daarvan krijgen coureurs een extra energieboost tot hun beschikking om hun rivalen voorbij te steken.

      • + 1
      • 23 jan 2026 - 11:58
    • StevenQ

      Posts: 10.045

      Er is dit jaar active aero, OOK op de voorvleugel

      • + 1
      • 23 jan 2026 - 12:51
    • fdorp

      Posts: 69

      Ik had het idee dat het bovenste element van de achtervleugel naar beneden zou gaan tussen de verschillende modes en niet op de DRS wijze. De voorvleugel klapt wel naar beneden.

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 13:19
  • Maximo

    Posts: 9.652

    Ik ben wat telleurgesteld in dat het er op lijkt dat de top teams allemaal toch een vergelijkbaar ontwerp hebben qua aero rond de sidepots. Gisteren leek het er nog even op dat de W17 een andere keuze had gemaakt, maar bij de shake-down bleek die toch erg veel te lijken op wat Ferrari ook als ontwerp heeft.

    DeRB22 moeten we nog op het circuit zien, maar de studio foto's hadden een vergelijkbaar ontwerp, zij het dan nog met de "glijbaan" op de sideports, wie weet blijkt wel dat zodra de RB22 de baan op gaat dat die hetzelfde eruit ziet op dat vlak als de W17 en de SF-26.

    Blijkbaar komt eruit de computer modellen overal hetzelfde als meest optimale oplossing.

    McLaren wel niet anders zijn, heeeeeel misschien dat Newey nog iets anders uit de hoge hoed heeft getoverd, maar ik vrees dat we 2026 gaan beginnen met allemaal verglijkbare wagens waarbij we ze zonder hun eigen livery nauwelijks van elkaar kunnen onderscheiden.

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 12:03
    • Snelle Eddy

      Posts: 5.854

      Er zitten altijd wel een paar afwijkende interpretaties tussen, dus dat komt wel joh. Daarnaast is het nog lastig om de foto's van echte wagens goed met elkaar te vergelijken.

      Dat gezegd hebbende; het is heel goed mogelijk dat door veel gebruik van simulaties alle designs uiteindelijk convergeren naar hetzelfde meest optimale design. Dat is inderdaad een mogelijk gevolg.

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 13:08
  • Beri

    Posts: 6.809

    En hij staat al stil op de baan.

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 12:03
  • Starscreamer

    Posts: 1.389

    Ziet er erg mooi uit :)

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 12:08
  • Polleken

    Posts: 983

    Ook die rare spatborden bij de voorwielen weg .

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 12:40
  • Bertrand Gachot

    Posts: 354

    Wat in de basis een strakke livery is, is alsnog verpest; Wat een rommeltje zeg al die ad random geplakte logo's. Ik denk dat hoofdstrateeg de dronken Baviaan "functie elders" heeft gekregen en hoofd " logo's plakken" is geworden.

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 13:04
  • Flexwing

    Posts: 246

    Lelijkste auto tot nu toe.

    • + 1
    • 23 jan 2026 - 13:15
  • L.Hamilton

    Posts: 7.033

    Waarom die vouwwagen wielen? Red Bull, Audi en Mercedes begrijpen het.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 13:15

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
