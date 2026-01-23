Het team van Ferrari staat op het punt om hun nieuwe SF-26 aan de wereld te tonen. De Italiaanse renstal zal direct de baan opgaan met de auto voor een shakedown, maar trekken over een halfuur het doek van de nieuwe auto. De eerste beelden zijn echter al uitgelekt.

De kopstukken en coureurs van Ferrari zijn vandaag aanwezig op het privécircuit van Fiorano voor een shakedown. De Tifosi hebben hier lucht van gekregen, en staan al sinds de vroege ochtenduren buiten de hekken van het circuit. De fans houden de situatie op het circuit goed in de gaten, en bij Ferrari lette men even niet goed op. De deur van de garage werd geopend, en daardoor kon men de nieuwe auto alvast zien.

Wat is er te zien?

Te zien is hoe Lewis Hamilton en Charles Leclerc op hun gemakje staan te babbelen voor de pitbox, terwijl de auto op de achtergrond staat. De livery van de auto is flink veranderd, en te zien is hoe er veel witte elementen op de bolide zijn toegebracht. Vooral rondom de cockpit zijn er veel witte elementen te zien op de nieuwe auto.

Het doet de fans direct denken aan 2016 toen Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen ook met een deels witte kleurstelling rondreden. Ook de klassieke, rode kleur van Ferrari lijkt er iets anders uit te zien dan in de voorgaande jaren. Het lijkt te gaan om een iets andere tint rood, wat wat beter past bij de nieuwe witte details op de auto.

Korte test is aanstaande

Hoe de livery er verder uitziet, zal snel duidelijk worden. Ferrari trekt om 11:30 het doek van de nieuwe SF-26, waarna ze dus gelijk de shakedown uitvoeren op Fiorano. Het is de verwachting dat Hamilton en Leclerc beide in actie zullen komen bij deze korte testsessie. Volgende week staat de eerste, echte test op het programma als de eerste testweek op het programma in Barcelona.