Uitgelekt: Dit zijn de eerste beelden van de nieuwe Ferrari

Uitgelekt: Dit zijn de eerste beelden van de nieuwe Ferrari

Het team van Ferrari staat op het punt om hun nieuwe SF-26 aan de wereld te tonen. De Italiaanse renstal zal direct de baan opgaan met de auto voor een shakedown, maar trekken over een halfuur het doek van de nieuwe auto. De eerste beelden zijn echter al uitgelekt.

De kopstukken en coureurs van Ferrari zijn vandaag aanwezig op het privécircuit van Fiorano voor een shakedown. De Tifosi hebben hier lucht van gekregen, en staan al sinds de vroege ochtenduren buiten de hekken van het circuit. De fans houden de situatie op het circuit goed in de gaten, en bij Ferrari lette men even niet goed op. De deur van de garage werd geopend, en daardoor kon men de nieuwe auto alvast zien.

Wat is er te zien?

Te zien is hoe Lewis Hamilton en Charles Leclerc op hun gemakje staan te babbelen voor de pitbox, terwijl de auto op de achtergrond staat. De livery van de auto is flink veranderd, en te zien is hoe er veel witte elementen op de bolide zijn toegebracht. Vooral rondom de cockpit zijn er veel witte elementen te zien op de nieuwe auto.

Het doet de fans direct denken aan 2016 toen Sebastian Vettel en Kimi Räikkönen ook met een deels witte kleurstelling rondreden. Ook de klassieke, rode kleur van Ferrari lijkt er iets anders uit te zien dan in de voorgaande jaren. Het lijkt te gaan om een iets andere tint rood, wat wat beter past bij de nieuwe witte details op de auto.

Korte test is aanstaande

Hoe de livery er verder uitziet, zal snel duidelijk worden. Ferrari trekt om 11:30 het doek van de nieuwe SF-26, waarna ze dus gelijk de shakedown uitvoeren op Fiorano. Het is de verwachting dat Hamilton en Leclerc beide in actie zullen komen bij deze korte testsessie. Volgende week staat de eerste, echte test op het programma als de eerste testweek op het programma in Barcelona.

 

Reacties (5)

Login om te reageren
  • Maximo

    Posts: 9.643

    Alweer rood? :)

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 11:30
  • Flexwing

    Posts: 245

    En wit

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 11:33
  • DutchTifosi

    Posts: 2.800

    Een neus met wielen.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 11:34
    • gridiron

      Posts: 3.129

      blijkbaar zelfs met 4 wielen in totaal op de auto

      • + 0
      • 23 jan 2026 - 12:11
  • gridiron

    Posts: 3.129

    De andere teams zijn nu al de vloer aan het bestuderen op basis van deze foto's.

    • + 0
    • 23 jan 2026 - 12:11

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

