Isack Hadjar heeft torenhoge verwachtingen van zichzelf voor het komende seizoen. De kersverse coureur van Red Bull Racing krijgt volgend jaar een loodzware taak, aangezien hij de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen wordt. Maar Hadjar zelf klom bij voorbaat al hoog in de bomen.

Hadjar kende een uitstekend debuutjaar in de Formule 1 bij de Racing Bulls. De 21-jarige kende een dramatische eerste race door te crashen in de formatieronde in Australië, maar herpakte zich daarna op geweldige wijze. Een reeks ijzersterke resultaten en bovendien een podiumplek in Zandvoort leverde hem promotie naar het topteam van Red Bull op.

Maar niet alleen bij de Oostenrijkse renstal via Hadjar in positieve zin op. De jongeling werd namelijk bij de Autosport Awards uitgeroepen tot rookie van het jaar.

Isack Hadjar has won the fan voted Rookie Of The Year at the #AutosportAwards

Hadjar wacht zware taak

Eenmaal aangekomen bij Red Bull, staat Hadjar wel een loodzware taak te wachten. De Fransman moet iets doen wat Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda niet gelukt is: overleven naast Verstappen, die nagenoeg iedere sessie een halve seconde sneller is.

Bravoure overheerst

Toch was Hadjar niet de preuts om een aantal behoorlijke uitspraken te doen. In gesprek met Autosport kreeg hij namelijk de vraag om een gewaagde voorspelling te doen. Daar antwoordde hij vol bravoure op: “Vechten voor de wereldtitel, dat lijkt me wel gewaagd genoeg.”

Afgelopen week presenteerde Red Bull de gloednieuwe wagen van Verstappen en Hadjar. Aangezien zij een compleet nieuwe bolide krijgen vanwege de nieuwe reglementen en de samenwerking met Ford voor de motor, is het nog maar de vraag of de RB22 echt competitief gaat zijn. Dat zal in de komende weken duidelijker worden als er getest gaat worden in Barcelona en Bahrein.