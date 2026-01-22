Lando Norris kon het niet laten om tijdens de Autosport Awards een kleine sneer uit te delen. De kersverse wereldkampioen zou beticht worden van het feit dat hij een voorkeurspositie zou genieten bij McLaren en dat de relatie met Oscar Piastri minder is geworden. Volgens Norris complete kolder.

Norris en Piastri hebben alweer drie seizoenen als teamgenoten achter de rug. Naarmate de auto van McLaren wist te vorderen, werden beide coureurs behoorlijk succesvol. Inmiddels heeft het duo twee constructeurstitels gepakt in de Formule 1 en kroonde Norris zich afgelopen jaar tot wereldkampioen.

Norris blij met Piastri

Tijdens de uitreiking van de Autosport Awards, sprak Norris dan ook zijn lof uit over Piastri. “Ik ben trots en vereerd dat ik dit met Oscar heb mogen delen, want we hebben nu drie jaar achter de rug”, zo klonk het. "De eerste twee jaren waren ongelofelijk omdat we het team hebben geholpen terug te brengen naar waar ze thuishoren en we een kleine rol daarin hebben gespeeld.”

Norris ziet dan ook overeenkomsten tussen hem en zijn teamgenoot, ondanks dat er ook verschillen zijn. "Uiteindelijk denk ik dat we allebei heel verschillend zijn, maar tegelijkertijd ook erg op elkaar lijken in onze ideeën over hoe we met de Formule 1 willen omgaan. Het is een sport waar we van houden, we houden van autorijden, winnen, enzovoort. Maar als we van de baan afkomen, willen we allebei gewoon even gaan zitten, lachen en ontspannen.”

Norris steekt richting de pers

Het irriteerde Norris dan ook dat er werd gesuggereerd dat hij niet meer door de bocht kan met zijn teamgenoot, aangezien zij nu voor de wereldtitel vechten. Daar maakte hij dan ook nog even korte metten mee. “We behandelen dat op dezelfde manier en daarom hebben we veel respect voor elkaar, ongeacht wat anderen zeggen en wat de media zeggen.”

“We zijn twee jonge gasten - hij is nu iets jonger - maar twee jonge gasten die dezelfde droom delen en die droom altijd zullen blijven delen. Om races te winnen, om kampioenschappen te winnen, en dat nog vele jaren lang. Het is een genoegen om die droom met hem te delen en ik weet zeker dat we nog veel meer wedstrijden en spannende momenten zullen beleven die iedereen hier het komende jaar flink in het zweet zullen werken”, zo sloot Norris uiteindelijk af.