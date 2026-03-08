user icon
icon

Norris kraakt nieuwe F1-regels en vreest voor groot ongeluk

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Norris kraakt nieuwe F1-regels en vreest voor groot ongeluk

Lando Norris heeft niet genoten van de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen. De regerend wereldkampioen moest een aantal flinke duels uitvechten, maar vond het net iets te gevaarlijk. Hij stelt dat er te veel chaos is, en dat een groot ongeluk niet lang op zich laat wachten.

Al maanden werd er reikhalzend uitgekeken naar de dag van vandaag. In Australië stond vanochtend de eerste race onder de nieuwe regels op het programma, en iedereen vroeg zich af of dit voor spektakel zou zorgen of niet. Tijdens de testweken waren er veel coureurs kritisch op de nieuwe regels, en tijdens de vrije trainingen bleek dat ze zeer snel veel snelheid verloren.

Meer over Lando Norris Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

Norris haalt uit richting Verstappen: "Hamilton had acht titels moeten hebben!"

24 feb
 Norris geeft Verstappen gelijk: "Dit zijn de slechtste auto's ooit"

Norris geeft Verstappen gelijk: "Dit zijn de slechtste auto's ooit"

7 maa

Bij de start van de race werden de fans echter positief verrast door de situatie. Er waren zeer veel inhaalacties te zien en de strijd om de overwinning was chaotisch en spannend. Overal in het veld waren er gevechten, maar de coureurs waren niet allemaal positief. Ze vonden de manier van racen niet leuk, en daarbij wordt vooral gewezen op het feit dat ze veel snelheid verliezen.

Wat is de mening van Norris?

Regerend wereldkampioen Lando Norris stuurde zijn McLaren naar de vijfde plaats, maar hij had niet genoten. Toen hij na afloop door Motorsport.com werd gevraagd of de race te chaotisch was, antwoordde hij bevestigend: "Ja, veel te erg. Het is chaos, je krijgt straks een enorm incident, en dat is jammer. Wij zijn degenen die wachten op iets wat kan gebeuren, en er iets helemaal fout gaat."

"Het is geen leuke positie om je in te bevinden, maar er is niets wat wij nu kunnen doen. Het is heel erg jammer, het is gemaakt, we zijn afhankelijk van wat de Power Unit besluit te doen en soms random doet."

Veel frustratie

De frustratie is groot bij Norris, die helemaal gek wordt van het gedrag van de auto: "Je wordt gewoon ingehaald door vijf auto's en je kan er soms niets aan doen. Er is niets wat we daaraan kunnen doen, dus het heeft geen zin om er iets over te zeggen, maar dat geldt niet voor mij."

Hourpower

Posts: 766

Het dna van racen, zo lang mogelijk je gaspedaal intrappen en zo laat mogelijk remmen, racen op de limiet is verwijderd.
Formule 1 R.I.P.

  • 4
  • 8 maa 2026 - 13:07
F1 Nieuws Lando Norris McLaren GP Australië 2026

Reacties (11)

Login om te reageren
  • Kevin

    Posts: 5.394

    De FIA gaat het oplossen. Vanaf China krijgen we Fan Boost.

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 13:04
  • HarryLam

    Posts: 5.320

    Helaas is de batterij bepalend voor de uitslag van de race, niet de coureur, niet de banden of de strategie, en ook niet de motor, maar de batterijwerking.

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 13:05
    • Larry Perkins

      Posts: 63.331

      Williams heeft wel lef om gewoon met de sponsor Duracell te blijven rondrijden...

      • + 4
      • 8 maa 2026 - 13:09
    • Spearhead

      Posts: 462

      "niet de banden of de strategie"

      Inderdaad. Ik had zelfs de indruk dat het tijdsverschil in compounds veel kleiner was dan vorig jaar. Ik heb er wel geen data van gezien maar het viel me wel op tijdens de race.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 13:11
  • Erwinnaar

    Posts: 5.539

    Norris heeft uiteraard gelijk, die zit immers achter het stuur net als de andere protestanten. De heren die deze regels bedacht hebben en doorgedrukt zitten nooit achter het stuur, ze hebben iets bedacht maar wel de verkeerde kant uit.

    Protesteren en collectief ervoor gaan liggen dat dit zo niet kan. Oude wagens afstoffen en die inzetten dan maar.

    Ik vond de f2 race zeer vermakelijk en mooie acties gezien, laten we zeggen: racen.
    Die Laurens van Hoepen vond ik erg goed rijden, niet bang, zich goed positioneren. Van wat ik gezien heb van hem moet ik mijn eerdere mening bijstellen...

    Dat is leuker om te volgen.

    Voor de rest: ik ga maar proberen te stoppen met klagen en zeuren, slecht voor de gemoedsrust allemaal en maar eens zien of ik mijn geliefde sport moet blijven volgen want het blijven kijken om af te kraken is ook niet een liefhebberij....

    • + 2
    • 8 maa 2026 - 13:06
  • Hourpower

    Posts: 766

    Het dna van racen, zo lang mogelijk je gaspedaal intrappen en zo laat mogelijk remmen, racen op de limiet is verwijderd.
    Formule 1 R.I.P.

    • + 4
    • 8 maa 2026 - 13:07
  • Spearhead

    Posts: 462

    "Bij de start van de race werden de fans echter positief verrast door de situatie"

    Positief verrast? Het enige wat mij verraste was wat voor een raket die bolides zijn eens ze hun batterij leegtrekken op het rechte stuk. Maar op een knopje kunnen drukken om iemand in te halen heeft helemaal niks met racen te maken.

    Bocht 11 en 12 (als ik mij niet vergis) deed gewoon pijn aan de ogen. Een racebolide die 40km/u terugvalt in snelheid om de batterij op te laden en dan die 2 bochten "moeiteloos" neemt. Nee, dit is niet hetgeen ik wil zien als ik F1 kijk.

    Maar oke, het was nog maar de eerste race. Ik geef het zeker en vast nog enkele grand prix de kans.

    • + 3
    • 8 maa 2026 - 13:09
    • Erwinnaar

      Posts: 5.539

      Wacht maar op Monza, Bakoe, Saudie Arabie, Spa en andere circuits met veel rechte stukken en of vloeiende lijnen....Krijgen we hetzelfde te zien of erger dan vandaag.

      Kunnen die circuits allemaal opdoeken met deze generaties auto's. Dan wordt het nog een tandje erger om te kijken als je oude stijl f1 gewend bent.

      Vermoedelijk zijn Monaco, Hongarije, Zandvoort het type circuits waar het anders zal gaan.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 13:21
    • Patrace

      Posts: 6.549

      Op Spa is de batterij ergens halverwege de heuvel na Eau Rouge leeg… kun je je voorstellen hoe dat er uit gaat zien…

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 13:28
    • Erwinnaar

      Posts: 5.539

      Duwen denk ik dan maar.

      • + 0
      • 8 maa 2026 - 13:36
  • Larry Perkins

    Posts: 63.331

    Off-topic:

    Max Verstappen FULL UNCUT TEAM RADIO After The 2026 Australian GP
    (1,27 minuten)
    https://youtu.be/3L3m69S-dQk

    Lewis Hamilton FULL UNCUT TEAM RADIO After The 2026 Australian GP
    (1,22 minuten)
    https://youtu.be/Yuu7Mz39Aio

    Isack Hadjar FULL HEARTBREAKING RETIREMENT TEAM RADIO - 2026 Australian GP
    (1,01 minuten)
    https://youtu.be/QaAWK4lp85I

    • + 0
    • 8 maa 2026 - 13:25

AU Grand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AUGrand Prix van Australië

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

Test kalender

Circuit de Catalunya - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Spanje
-
Bahrein
-
Bahrein
6 - 8 maa
Australië
Albert Park
13 - 15 maa
China
Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan
Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada
Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco
Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2026

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Spanje Circuit de Catalunya
-
Bahrein Bahrain International Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
6 - 8 maa
Australië Albert Park
13 - 15 maa
China Shanghai International Circuit
27 - 29 maa
Japan Circuit Suzuka
10 - 12 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
17 - 19 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
1 - 3 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
22 - 24 mei
Canada Gilles Villeneuve
5 - 7 jun
Monaco Monte Carlo
12 - 14 jun
Spanje Circuit de Catalunya
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

GB Lando Norris 4
Lando Norris
  • Team McLaren
  • Punten 1.430
  • Podiums 44
  • Grand Prix 152
  • Land GB
  • Geb. datum 13 nov 1999 (26)
  • Geb. plaats Glastonbury, GB
  • Gewicht 64 kg
  • Lengte 1,7 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

McLaren
McLaren
Bekijk volledig profiel
show sidebar