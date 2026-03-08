Lando Norris heeft niet genoten van de eerste Grand Prix van het nieuwe Formule 1-seizoen. De regerend wereldkampioen moest een aantal flinke duels uitvechten, maar vond het net iets te gevaarlijk. Hij stelt dat er te veel chaos is, en dat een groot ongeluk niet lang op zich laat wachten.

Al maanden werd er reikhalzend uitgekeken naar de dag van vandaag. In Australië stond vanochtend de eerste race onder de nieuwe regels op het programma, en iedereen vroeg zich af of dit voor spektakel zou zorgen of niet. Tijdens de testweken waren er veel coureurs kritisch op de nieuwe regels, en tijdens de vrije trainingen bleek dat ze zeer snel veel snelheid verloren.

Bij de start van de race werden de fans echter positief verrast door de situatie. Er waren zeer veel inhaalacties te zien en de strijd om de overwinning was chaotisch en spannend. Overal in het veld waren er gevechten, maar de coureurs waren niet allemaal positief. Ze vonden de manier van racen niet leuk, en daarbij wordt vooral gewezen op het feit dat ze veel snelheid verliezen.

Wat is de mening van Norris?

Regerend wereldkampioen Lando Norris stuurde zijn McLaren naar de vijfde plaats, maar hij had niet genoten. Toen hij na afloop door Motorsport.com werd gevraagd of de race te chaotisch was, antwoordde hij bevestigend: "Ja, veel te erg. Het is chaos, je krijgt straks een enorm incident, en dat is jammer. Wij zijn degenen die wachten op iets wat kan gebeuren, en er iets helemaal fout gaat."

"Het is geen leuke positie om je in te bevinden, maar er is niets wat wij nu kunnen doen. Het is heel erg jammer, het is gemaakt, we zijn afhankelijk van wat de Power Unit besluit te doen en soms random doet."

Veel frustratie

De frustratie is groot bij Norris, die helemaal gek wordt van het gedrag van de auto: "Je wordt gewoon ingehaald door vijf auto's en je kan er soms niets aan doen. Er is niets wat we daaraan kunnen doen, dus het heeft geen zin om er iets over te zeggen, maar dat geldt niet voor mij."