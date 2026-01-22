Max Verstappen heeft weer een prijs in ontvangst mogen nemen. De Nederlandse Red Bull-coureur greep vorig jaar net naast de titel in de Formule 1, maar hij maakte wel veel indruk. Tijdens de traditionele Autosport Awards werd hij verkozen tot de 'Driver of the Year' van het jaar 2025.

Verstappen is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen, maar zijn prestaties van vorig jaar blijven tot de verbeelding spreken. Verstappen leek in 2025 kansloos te zijn voor de wereldtitel, maar hij vocht zich in de tweede seizoenshelft knap terug. Hij liet McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werken voor hun geld, en kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Norris van de titel te houden.

Verstappen wist uiteindelijk acht Grands Prix te winnen, en was heel erg trots op de wederopstanding van Red Bull. Of hij dit jaar weer kan gaan scoren, moet nog blijken. Zijn team Red Bull heeft ervoor gekozen om voor dit seizoen eigen krachtbronnen te gaan ontwikkelen in samenwerking met Ford.

Wie heeft Verstappen verslagen?

Gisteravond werd er in de Britse hoofdstad Londen nog één keer teruggeblikt op 2025, en werden de Autosport Awards uitgereikt. Veel prominenten uit de sport lieten hun gezicht zien in Londens Roadhouse, waar ook de belangrijke prijs voor Driver of the Year werd uitgereikt. De fans konden in de afgelopen weken stemmen, en Verstappen kwam als winnaar uit de bus. Hij werd verkozen boven Norris, Piastri, IndyCar-kampioen Alex Palou, Formule E-kampioen Oliver Rowland en MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez.

Vijfde jaar op rij

Het is het vijfde jaar op rij dat Verstappen deze prijs in ontvangst mag nemen, maar hij heeft het record nog niet op zijn naam staan. De coureur die het vaakst deze prijs in ontvangst mocht nemen, is Lewis Hamilton. De Brit werd acht keer verkozen tot Driver of the Year, de laatste keer was in 2020.

Verstappen was zelf overigens niet aanwezig bij de prijsuitreiking in Londen. De Nederlander was thuis in Monaco, en was live op streamingplatform Twitch waar hij gamede met zijn vrienden van Team Redline.