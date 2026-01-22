user icon
Populaire Verstappen wint prestigieuze Britse autosportprijs

Populaire Verstappen wint prestigieuze Britse autosportprijs

Max Verstappen heeft weer een prijs in ontvangst mogen nemen. De Nederlandse Red Bull-coureur greep vorig jaar net naast de titel in de Formule 1, maar hij maakte wel veel indruk. Tijdens de traditionele Autosport Awards werd hij verkozen tot de 'Driver of the Year' van het jaar 2025.

Verstappen is momenteel hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen, maar zijn prestaties van vorig jaar blijven tot de verbeelding spreken. Verstappen leek in 2025 kansloos te zijn voor de wereldtitel, maar hij vocht zich in de tweede seizoenshelft knap terug. Hij liet McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri werken voor hun geld, en kwam uiteindelijk twee puntjes te kort om Norris van de titel te houden.

Verstappen wist uiteindelijk acht Grands Prix te winnen, en was heel erg trots op de wederopstanding van Red Bull. Of hij dit jaar weer kan gaan scoren, moet nog blijken. Zijn team Red Bull heeft ervoor gekozen om voor dit seizoen eigen krachtbronnen te gaan ontwikkelen in samenwerking met Ford.

Wie heeft Verstappen verslagen?

Gisteravond werd er in de Britse hoofdstad Londen nog één keer teruggeblikt op 2025, en werden de Autosport Awards uitgereikt. Veel prominenten uit de sport lieten hun gezicht zien in Londens Roadhouse, waar ook de belangrijke prijs voor Driver of the Year werd uitgereikt. De fans konden in de afgelopen weken stemmen, en Verstappen kwam als winnaar uit de bus. Hij werd verkozen boven Norris, Piastri, IndyCar-kampioen Alex Palou, Formule E-kampioen Oliver Rowland en MotoGP-wereldkampioen Marc Marquez.

Vijfde jaar op rij

Het is het vijfde jaar op rij dat Verstappen deze prijs in ontvangst mag nemen, maar hij heeft het record nog niet op zijn naam staan. De coureur die het vaakst deze prijs in ontvangst mocht nemen, is Lewis Hamilton. De Brit werd acht keer verkozen tot Driver of the Year, de laatste keer was in 2020.

Verstappen was zelf overigens niet aanwezig bij de prijsuitreiking in Londen. De Nederlander was thuis in Monaco, en was live op streamingplatform Twitch waar hij gamede met zijn vrienden van Team Redline.

Toch wel opvallend dat Max Lando in eigen huis ook al de baas is...

    Toch wel opvallend dat Max Lando in eigen huis ook al de baas is...

      Best knap idd.

      Terechte winnaar, er is geen spel tussen te krijgen.

      Dat verbaast me niet.

      Mogelijk wel een speld brijnaald wordt al moeilijk.

    Mogelijk wel een speld brijnaald wordt al moeilijk.

      Die Britten vinden altijd een manier om in de aandacht te komen van de fans van de populairste F1 rijder van dit moment. Namelijk Verstappen

      Gezonken eiland of niet. Ik zeg altijd maar zo. Als Scotland en Wales maar boven water blijven.

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

