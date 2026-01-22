user icon
McLaren boekt progressie met nieuwe auto en slaat eerste testdag over

Het team van McLaren heeft hun plannen voor de eerste testweek in Barcelona gepresenteerd. De regerend constructeurskampioen is hard bezig met de ontwikkeling van de nieuwe auto, maar zal niet de baan op komen tijdens de eerste testdag. Mogelijk komen ze pas op dag drie de baan op.

Volgende week gaat het nieuwe Formule 1-tijdperk officieus van start met de eerste testweek in Barcelona. Het wordt een bijzondere testweek, want de teams hebben besloten om het evenement achter gesloten deuren te houden. Fans, media en fotografen zijn niet welkom, en ze hebben onderling afgesproken dat ze maar drie van de vijf dagen zullen rijden. Elk team mag beslissen op welke dagen ze gaan rijden, wat betekent dat er wel elke dag actie is, maar dat niet alle auto's op elke dag rijden.

Verstappen klapt uit de school over vriendschap met Norris

Brown sneert opnieuw naar Horner: "Wie is dat?"

Wat is er aan de hand?

Het team van McLaren is het eerste team dat hun plannen met de buitenwereld heeft gedeeld. De Britse renstal zal voorafgaand aan de testweek geen shakedown uitvoeren, en de MCL40 beleeft dus zijn vuurdoop in Barcelona. McLaren heeft laten weten dat ze niet gaan rijden op de eerste testdag op maandag. Ze komen pas op dinsdag of woensdag de baan op, maar het lijkt er niet op dat er problemen zijn. Na de test in Barcelona volgen nog twee testweken in Bahrein, en het is de verwachting dat meerdere teams voor deze tactiek kiezen.

Geen zorgen bij McLaren

McLaren-teambaas Andrea Stella laat aan The Race weten dat ze op schema lopen, en dat ze het ambitieus hebben aangepakt met de auto: "Je moet er goed op letten dat je echt een auto afhebt, dat je je dat op tijd realiseert, dat je op tijd klaar bent."

De MCL40 bevindt zich momenteel op de AVL-testbank in Oostenrijk, en volgens Stella zijn er geen zorgen: "Dat is waar de auto op dit moment staat, en de auto zal ook op de baan verschijnen in Barcelona voor de shakedown. Dit zal gebeuren tijdens de test. We zijn van plan om te beginnen met testen op dag twee of drie, dus we zullen niet testen op dag één. We willen onszelf zoveel mogelijk tijd geven voor het ontwikkelingsproces."

Ik zie het voordeel er niet van om 1 dag langer op de testbank te draaien ten opzichte van de baan. Op de baan kan je toch veel meer informatie verzamelen dan op een testbank of mis ik iets.

    Als dit gewoon gepland is, prima toch? Persoonlijk zou ik denken dat de eerste dag gaan wel handiger is.

    Wel even met de kanttekening. Stel je komt er op dag 1 achter dat je een probleem hebt en je kunt bijvoorbeeld maar 1 rondje rijden. Ben je dan wel de hele dag kwijt? Ik neem aan dat ze wel nagedacht hebben over dat soort scenario's.

    Ik zou eerder dag 1, 3 en 5 pakken. Dan heb je echt tijd voor analyse en eventueel tijd om onderdelen te fast tracken en naar het circuit te brengen. (Ja, voor testen maken ze gebruik van 3d printers en kunnen ze binnen een dag een onderdeel aanpassen en op de wagen zetten.)

    Maar goed McLaren is groot genoeg dat ze dit soort planning dingen wel op orde hebben. En de AVL is een prima testbank waar alle grote teams gebruik van maken.

      Ik heb niet het idee dat dit een test wordt waarbij het echt om rijden gaat, klinkt gek voor een autosporttest. Veel meer, werkt alles en blijft het een beetje heel. Ik denk dat de mercedes teams gewoon naar elkaar gaan zitten kijken en a dag 1 al updates krijgen. De eerste dag zal de meest voorzichtige dag zijn en dikke kans op veel codes rood door stilvallers.

      T' blijft een warrige verklaring. Ik kan me niet voorstellen dat, als je een jaar aan de auto werkt, je het testseizoen op een dag mist omdat je zo nodig een dag langer wilt 'doorontwikkelen'.

      Het lijkt er meer op dat ze eerst willen zien op welk niveau de concurrentie presteert en een beetje willen rondneuzen voor ze zelf hun kaarten op tafel leggen. Mogelijk kunnen ze zich dit permitteren omdat de teams al jaren gewend zijn aan een strak testprogramma, en zij dit keer eigenlijk teveel testdagen hebben bedongen.

      Het is maar een stelling, maar als Mclaren een 'waarnemingsdelegatie' vooruit heeft gestuurd met toegang tot de testdata weet je wel hoe laat het is. Het zal mij benieuwen of een of andere F1 speurneus dit nog gaat uitzoeken.

    Ik zie het voordeel er niet van om 1 dag langer op de testbank te draaien ten opzichte van de baan. Op de baan kan je toch veel meer informatie verzamelen dan op een testbank of mis ik iets.

