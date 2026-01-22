Het team van McLaren heeft hun plannen voor de eerste testweek in Barcelona gepresenteerd. De regerend constructeurskampioen is hard bezig met de ontwikkeling van de nieuwe auto, maar zal niet de baan op komen tijdens de eerste testdag. Mogelijk komen ze pas op dag drie de baan op.

Volgende week gaat het nieuwe Formule 1-tijdperk officieus van start met de eerste testweek in Barcelona. Het wordt een bijzondere testweek, want de teams hebben besloten om het evenement achter gesloten deuren te houden. Fans, media en fotografen zijn niet welkom, en ze hebben onderling afgesproken dat ze maar drie van de vijf dagen zullen rijden. Elk team mag beslissen op welke dagen ze gaan rijden, wat betekent dat er wel elke dag actie is, maar dat niet alle auto's op elke dag rijden.

Wat is er aan de hand?

Het team van McLaren is het eerste team dat hun plannen met de buitenwereld heeft gedeeld. De Britse renstal zal voorafgaand aan de testweek geen shakedown uitvoeren, en de MCL40 beleeft dus zijn vuurdoop in Barcelona. McLaren heeft laten weten dat ze niet gaan rijden op de eerste testdag op maandag. Ze komen pas op dinsdag of woensdag de baan op, maar het lijkt er niet op dat er problemen zijn. Na de test in Barcelona volgen nog twee testweken in Bahrein, en het is de verwachting dat meerdere teams voor deze tactiek kiezen.

Geen zorgen bij McLaren

McLaren-teambaas Andrea Stella laat aan The Race weten dat ze op schema lopen, en dat ze het ambitieus hebben aangepakt met de auto: "Je moet er goed op letten dat je echt een auto afhebt, dat je je dat op tijd realiseert, dat je op tijd klaar bent."

De MCL40 bevindt zich momenteel op de AVL-testbank in Oostenrijk, en volgens Stella zijn er geen zorgen: "Dat is waar de auto op dit moment staat, en de auto zal ook op de baan verschijnen in Barcelona voor de shakedown. Dit zal gebeuren tijdens de test. We zijn van plan om te beginnen met testen op dag twee of drie, dus we zullen niet testen op dag één. We willen onszelf zoveel mogelijk tijd geven voor het ontwikkelingsproces."