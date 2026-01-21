user icon
Mekies trots op Verstappen: "Hij neemt een enorm risico met ons"

Mekies trots op Verstappen: "Hij neemt een enorm risico met ons"

Het is geen geheim dat Max Verstappen het goed kan vinden met de huidige Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Hij voelt zich weer helemaal op zijn plaats bij het team, en wil Red Bull weer nieuwe successen gaan bezorgen. Mekies is trots op Verstappen, hij waardeert het dat de viervoudig wereldkampioen dit seizoen een groot risico neemt.

Verstappen werd vorig jaar veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. De prestaties vielen tegen en toenmalig teambaas Christian Horner bleef voor controverse zorgen. Verstappen maakte zelf een einde aan de geruchten door te stellen dat hij Red Bull trouw bleef, terwijl Horner in de zomer de deur werd gewezen.

Verstappen beleefde daarna een geweldige wederopstanding, en vocht zich weer terug in het titelduel. Hij kwam net te kort voor de titel, maar bleef strijdbaar voor het komende seizoen. Dit jaar gaat er nog meer veranderen, aangezien er nieuwe motorische en aerodynamische regels gaan gelden. Bij Red Bull hebben ze ervoor gekozen om met eigen krachtbronnen te gaan rijden, die ze samen met Ford gaan ontwikkelen.

Het risico van Verstappen

Hoe dit nieuwe avontuur gaat uitpakken, moet nog blijken. Red Bull-teambaas Mekies is trots op het feit dat Verstappen deze gok neemt, zo legt hij uit bij de Autosport Business Exchange in Londen: "Eén van de geweldige dingen met Max is dat hij niet van buitenaf toekijkt en een mening heeft over wat we doen. Nee, hij hoort bij het project. Hij neemt dit risico met ons. Hij is zich bewust van het risico, en weet dat als je een risico neemt, je kan terugvallen."

'Hij belichaamt de autosport'

Mekies is blij met het harde werk van zijn stercoureur: "Hij is zich bewust van de grootte van deze uitdaging; hij leeft echt voor de autosport, veel meer dan de meeste van ons. Hij belichaamt de autosport. Als het niet de Formule 1 is, dan is het de GT3, en als het niet de GT3 is, dan is het simracen of wat er nog meer kan komen."

Reacties (3)

  • Maximo

    Posts: 9.618

    Hij zal vast een tipje van de sluier/plannen mee hebben gekregen en daar toch wel wat in zien hebben zitten.

    Voorlopig ziet de RB22 op de studio foto's (niet die van de prsentatie) er echt bijzonder strak uit rond de sidepots..... echt zeer compact ontworpen.

    Je moet de studio foto's ff oplsaan en daarna wat lichter maken zodat de donkere delen goed te zien zijn...... echt heel strak gedaan door RB.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 18:59
    • NicoS

      Posts: 20.044

      Hoe een auto eruit ziet is natuurlijk niet alles zeggend, en ik verwacht dat er gedurende het seizoen nog veel veranderingen aan de auto’s gaan plaatsvinden, dat geldt voor alle teams. Belangrijkste is dat de teams de auto snel leren begrijpen, en daarop verder borduren. Er zullen teams zijn die mogelijk de verkeerde richting zijn opgegaan, en teams die al meteen in de goede richting zitten.
      Kortom, het kan zeker in het begin nog wel eens schommelen in performance.
      Wat mij wel bevalt is dat de auto’s die tot nu toe hebben gereden er wel goed uit zien, ze ogen een stuk compacter, die gigantische voorvleugel is nu verdwenen, en is veel meer in balans met de auto zelf.
      De foto’s die gemaakt zijn van de RB op Imola kunnen mijn goedkeuring zeker krijgen, wat dat betreft is het een vooruitgang……, nu nog afwachten of er met de auto’s echt geracet kan worden, want uiteindelijk gaat het daarom.

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 19:37
    • Maximo

      Posts: 9.618

      Op Imola reed de Raving Bull, de RB22 hebben we nog niet buiten gezien.

      En het uiterlijk zegt niet alles, maar dat de RB22 bijzonder compact is is wel mooi om te zien.

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 20:01

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

