Het is geen geheim dat Max Verstappen het goed kan vinden met de huidige Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Hij voelt zich weer helemaal op zijn plaats bij het team, en wil Red Bull weer nieuwe successen gaan bezorgen. Mekies is trots op Verstappen, hij waardeert het dat de viervoudig wereldkampioen dit seizoen een groot risico neemt.
Verstappen werd vorig jaar veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. De prestaties vielen tegen en toenmalig teambaas Christian Horner bleef voor controverse zorgen. Verstappen maakte zelf een einde aan de geruchten door te stellen dat hij Red Bull trouw bleef, terwijl Horner in de zomer de deur werd gewezen.
Verstappen beleefde daarna een geweldige wederopstanding, en vocht zich weer terug in het titelduel. Hij kwam net te kort voor de titel, maar bleef strijdbaar voor het komende seizoen. Dit jaar gaat er nog meer veranderen, aangezien er nieuwe motorische en aerodynamische regels gaan gelden. Bij Red Bull hebben ze ervoor gekozen om met eigen krachtbronnen te gaan rijden, die ze samen met Ford gaan ontwikkelen.
Het risico van Verstappen
Hoe dit nieuwe avontuur gaat uitpakken, moet nog blijken. Red Bull-teambaas Mekies is trots op het feit dat Verstappen deze gok neemt, zo legt hij uit bij de Autosport Business Exchange in Londen: "Eén van de geweldige dingen met Max is dat hij niet van buitenaf toekijkt en een mening heeft over wat we doen. Nee, hij hoort bij het project. Hij neemt dit risico met ons. Hij is zich bewust van het risico, en weet dat als je een risico neemt, je kan terugvallen."
'Hij belichaamt de autosport'
Mekies is blij met het harde werk van zijn stercoureur: "Hij is zich bewust van de grootte van deze uitdaging; hij leeft echt voor de autosport, veel meer dan de meeste van ons. Hij belichaamt de autosport. Als het niet de Formule 1 is, dan is het de GT3, en als het niet de GT3 is, dan is het simracen of wat er nog meer kan komen."
Reacties (3)Login om te reageren
Maximo
Posts: 9.618
Hij zal vast een tipje van de sluier/plannen mee hebben gekregen en daar toch wel wat in zien hebben zitten.
Voorlopig ziet de RB22 op de studio foto's (niet die van de prsentatie) er echt bijzonder strak uit rond de sidepots..... echt zeer compact ontworpen.
Je moet de studio foto's ff oplsaan en daarna wat lichter maken zodat de donkere delen goed te zien zijn...... echt heel strak gedaan door RB.
NicoS
Posts: 20.044
Hoe een auto eruit ziet is natuurlijk niet alles zeggend, en ik verwacht dat er gedurende het seizoen nog veel veranderingen aan de auto’s gaan plaatsvinden, dat geldt voor alle teams. Belangrijkste is dat de teams de auto snel leren begrijpen, en daarop verder borduren. Er zullen teams zijn die mogelijk de verkeerde richting zijn opgegaan, en teams die al meteen in de goede richting zitten.
Kortom, het kan zeker in het begin nog wel eens schommelen in performance.
Wat mij wel bevalt is dat de auto’s die tot nu toe hebben gereden er wel goed uit zien, ze ogen een stuk compacter, die gigantische voorvleugel is nu verdwenen, en is veel meer in balans met de auto zelf.
De foto’s die gemaakt zijn van de RB op Imola kunnen mijn goedkeuring zeker krijgen, wat dat betreft is het een vooruitgang……, nu nog afwachten of er met de auto’s echt geracet kan worden, want uiteindelijk gaat het daarom.
Maximo
Posts: 9.618
Op Imola reed de Raving Bull, de RB22 hebben we nog niet buiten gezien.
En het uiterlijk zegt niet alles, maar dat de RB22 bijzonder compact is is wel mooi om te zien.