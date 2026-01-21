Het is geen geheim dat Max Verstappen het goed kan vinden met de huidige Red Bull-teambaas Laurent Mekies. Hij voelt zich weer helemaal op zijn plaats bij het team, en wil Red Bull weer nieuwe successen gaan bezorgen. Mekies is trots op Verstappen, hij waardeert het dat de viervoudig wereldkampioen dit seizoen een groot risico neemt.

Verstappen werd vorig jaar veelvuldig in verband gebracht met een vertrek bij het team van Red Bull Racing. De prestaties vielen tegen en toenmalig teambaas Christian Horner bleef voor controverse zorgen. Verstappen maakte zelf een einde aan de geruchten door te stellen dat hij Red Bull trouw bleef, terwijl Horner in de zomer de deur werd gewezen.

Verstappen beleefde daarna een geweldige wederopstanding, en vocht zich weer terug in het titelduel. Hij kwam net te kort voor de titel, maar bleef strijdbaar voor het komende seizoen. Dit jaar gaat er nog meer veranderen, aangezien er nieuwe motorische en aerodynamische regels gaan gelden. Bij Red Bull hebben ze ervoor gekozen om met eigen krachtbronnen te gaan rijden, die ze samen met Ford gaan ontwikkelen.

Het risico van Verstappen

Hoe dit nieuwe avontuur gaat uitpakken, moet nog blijken. Red Bull-teambaas Mekies is trots op het feit dat Verstappen deze gok neemt, zo legt hij uit bij de Autosport Business Exchange in Londen: "Eén van de geweldige dingen met Max is dat hij niet van buitenaf toekijkt en een mening heeft over wat we doen. Nee, hij hoort bij het project. Hij neemt dit risico met ons. Hij is zich bewust van het risico, en weet dat als je een risico neemt, je kan terugvallen."

'Hij belichaamt de autosport'

Mekies is blij met het harde werk van zijn stercoureur: "Hij is zich bewust van de grootte van deze uitdaging; hij leeft echt voor de autosport, veel meer dan de meeste van ons. Hij belichaamt de autosport. Als het niet de Formule 1 is, dan is het de GT3, en als het niet de GT3 is, dan is het simracen of wat er nog meer kan komen."