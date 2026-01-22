Arvid Lindblad staat te popelen voor zijn Formule 1-debuut. De Britse tiener kan niet wachten om zich te meten met de gevestigde orde en kijkt daarbij vooral uit naar duels met zijn grote voorbeeld Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen speelde een cruciale rol in Lindblads eerste liefde voor de autosport. Het idee om straks samen op de baan te staan noemt hij bijzonder, al is zijn ambitie glashelder: zijn idolen zijn er om verslagen te worden.

Lindblad verschijnt in 2026 als enige rookie aan de start van het Formule 1-seizoen. De Brit maakt razendsnel de sprong naar de koningsklasse, slechts twee jaar na zijn debuut in de Formule 3. Daarmee komt een belofte uit die hij vijf jaar geleden al deed aan Lando Norris.

Belofte aan Norris

“Lando kwam in 2021 naar een kartbaan voor de lancering van zijn eigen chassis en was aanwezig bij een race,” vertelde Lindblad eerder aan Autocar. “Ik ben toen meteen naar hem toe gegaan en zei: ‘Onthoud mijn naam, over vijf jaar zie je me terug.’ Dat idee kwam deels voort uit het verhaal van Lewis Hamilton en Ron Dennis, waarin Lewis al vroeg zei dat hij ooit voor McLaren zou rijden.”

Die woorden blijken geen grootspraak. In 2026 staat Lindblad daadwerkelijk op de grid, waar hij Norris treft als regerend wereldkampioen. Toch ligt zijn focus vooral op een andere Brit.

Hamilton als grote inspiratiebron

“Toen Lando debuteerde, volgde ik de sport al behoorlijk,” legt Lindblad uit tijdens het season launch-evenement van Red Bull. “Pas later begon hij echt door te breken. Lewis daarentegen speelde een enorme rol in mijn eerste interesse voor Formule 1. Ik voelde een sterke connectie met hem, ook omdat hij de enige coureur met een andere huidskleur was. Hij debuteerde in het jaar waarin ik werd geboren en was op zijn best toen mijn passie voor de sport begon.”

Of hij zenuwachtig is om straks tegen zijn idool te racen? Lindblad blijft nuchter. “Daar sta ik eigenlijk nog niet bij stil,” zegt hij met een glimlach. “Toen ik verliefd werd op Formule 1, begon Lewis net zijn titels bij Mercedes te stapelen. En nu ga ik het circuit met hem delen. Dat is bijzonder. Maar uiteindelijk wil je je helden ook gewoon verslaan. Ik verwacht dus niet dat ik hem anders zal behandelen op de baan, al blijft het natuurlijk heel gaaf om samen te racen.”