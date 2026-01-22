user icon
Na Hadjar verkiest nog een Red Bull-coureur Hamilton boven Verstappen

Arvid Lindblad staat te popelen voor zijn Formule 1-debuut. De Britse tiener kan niet wachten om zich te meten met de gevestigde orde en kijkt daarbij vooral uit naar duels met zijn grote voorbeeld Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen speelde een cruciale rol in Lindblads eerste liefde voor de autosport. Het idee om straks samen op de baan te staan noemt hij bijzonder, al is zijn ambitie glashelder: zijn idolen zijn er om verslagen te worden.

Lindblad verschijnt in 2026 als enige rookie aan de start van het Formule 1-seizoen. De Brit maakt razendsnel de sprong naar de koningsklasse, slechts twee jaar na zijn debuut in de Formule 3. Daarmee komt een belofte uit die hij vijf jaar geleden al deed aan Lando Norris.

Belofte aan Norris

“Lando kwam in 2021 naar een kartbaan voor de lancering van zijn eigen chassis en was aanwezig bij een race,” vertelde Lindblad eerder aan Autocar. “Ik ben toen meteen naar hem toe gegaan en zei: ‘Onthoud mijn naam, over vijf jaar zie je me terug.’ Dat idee kwam deels voort uit het verhaal van Lewis Hamilton en Ron Dennis, waarin Lewis al vroeg zei dat hij ooit voor McLaren zou rijden.”

Die woorden blijken geen grootspraak. In 2026 staat Lindblad daadwerkelijk op de grid, waar hij Norris treft als regerend wereldkampioen. Toch ligt zijn focus vooral op een andere Brit.

Hamilton als grote inspiratiebron

“Toen Lando debuteerde, volgde ik de sport al behoorlijk,” legt Lindblad uit tijdens het season launch-evenement van Red Bull. “Pas later begon hij echt door te breken. Lewis daarentegen speelde een enorme rol in mijn eerste interesse voor Formule 1. Ik voelde een sterke connectie met hem, ook omdat hij de enige coureur met een andere huidskleur was. Hij debuteerde in het jaar waarin ik werd geboren en was op zijn best toen mijn passie voor de sport begon.”

Of hij zenuwachtig is om straks tegen zijn idool te racen? Lindblad blijft nuchter. “Daar sta ik eigenlijk nog niet bij stil,” zegt hij met een glimlach. “Toen ik verliefd werd op Formule 1, begon Lewis net zijn titels bij Mercedes te stapelen. En nu ga ik het circuit met hem delen. Dat is bijzonder. Maar uiteindelijk wil je je helden ook gewoon verslaan. Ik verwacht dus niet dat ik hem anders zal behandelen op de baan, al blijft het natuurlijk heel gaaf om samen te racen.”

Ferrari412T1

Posts: 454

Tja, persoonlijk snap ik het eigenlijk niet. Hamilton heeft altijd de beste auto gehad en is daarmee 7X WK geworden. Wat heeft hij in een mindere auto laten zien? Dit gaf Johnny Herbert ook al aan dat Hamilton verder niks heeft laten zien in mindere auto's. Daar waar een Verstappen, Schumi, Senna... [Lees verder]

  • 6
  • 22 jan 2026 - 11:53
Reacties (8)

  • Maximo

    Posts: 9.621

    Lindblad mag iedereen die hij wil als idool hebben, net als Hadjar, het is logisch dat je als kleine jongen fan wordt van een coureur die op zijn best is als jij jong bent en dat was Lewis destijds. En dan nog is het aan hen wie hun grote voorbeeld is.

    Verder zal Lindblad na zijn schuiver deze week alvast eventjes beseffen dat nederigheid vooropig nog even op zijn plaats is.

    En Hadjar mag gaan bewijzen dat hij in de buurt van Verstappen kan blijven gedurende het seizoen. Bij de start zal hij nog niet al te ver achter liggen, maar zodra de RB22 meer en meer scherper afgesteld gaat worden zi je dat alle teamgenoten van Max op hun tekortkomingen botsen om datzelfde te kunnen.

    Wie weet horen we later dit seizoen van Hadjar dat Verstappen beter is dan hij vooraf had gedacht.

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 11:30
    • F1jos

      Posts: 4.971

      Vroeger Hamilton als grote inspiratie bron en nu Max als hun allergrootste mentor waar ze nog veel van kunnen leren.

      • + 0
      • 22 jan 2026 - 11:59
  • Tra893SDk

    Posts: 3

    Lindblad heeft zelf gezegd dat zijn zwerte kleur ervoor zorgde dat hij wat negatieve ervaringen had (dat is de racerij, zeker in Engeland) en natuurlijk is iemand die eenzelfde mop heeft een inspiratie. Misschien telde dit ook wel voor Hadjar.

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 11:40
  • Ferrari412T1

    Posts: 454

    Tja, persoonlijk snap ik het eigenlijk niet. Hamilton heeft altijd de beste auto gehad en is daarmee 7X WK geworden. Wat heeft hij in een mindere auto laten zien? Dit gaf Johnny Herbert ook al aan dat Hamilton verder niks heeft laten zien in mindere auto's. Daar waar een Verstappen, Schumi, Senna en Alonso hun kunnen lieten zien. Maar deze jongen mag gerust een voorbeeld hebben en of dat nu Hamilton of Schumacher is moet hij fijn zelf weten.

    • + 6
    • 22 jan 2026 - 11:53
  • Pietje Bell

    Posts: 32.827

    Arvid over zijn rijbewijs:

    www.instagram.com/reels/DTyNrLQEq1Z/

    • + 1
    • 22 jan 2026 - 11:55
  • Ernie5335

    Posts: 5.749

    🥒 Lekker belangrijk weer 🥒

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 12:18
  • trucker0werner

    Posts: 501

    Toen ze beide nagenoeg dezelfde materiaal leken te hebben. Toen zag je dat max toch et iets meer eruit kreeg dan lewy.
    Die vloekte eerst

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 12:40
  • StevenQ

    Posts: 10.038

    Max is ook 13 jaar jonger dan Lewis, bij de volgende generatie zullen waarschijnlijk weer meer Max fans zitten, zo werkt dat nu eenmaal

    • + 0
    • 22 jan 2026 - 13:10

