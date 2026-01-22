Komend jaar beloven spannende tijden te worden in de Formule 1, ook voor Max Verstappen. Door de drastische reglementswijziging, weet eigenlijk geen een team waar het momenteel staat. Verstappen lijkt zich er momenteel weinig zorgen om te maken.

De afgelopen vijf seizoenen in de F1 zijn voor een heel groot deel gedomineerd door Verstappen. Ondanks dat hij vorig jaar de wereldtitel aan Lando Norris moest laten, wist hij in de afgelopen vijf seizoenen, ieder jaar, de meeste races te winnen. Of hem dat ook komend seizoen gaat lukken, is voor iedereen een groot vraagteken.

Verstappen denkt nog niet aan vijfde titel

Afgelopen week presenteerde Red Bull Racing - in het bijzijn van Verstappen en teamgenoot Isack Hadjar - de auto voor komend jaar. De Nederlander kreeg een glimlach op het gezicht bij het zien van de blauwe kleur die is teruggekeerd, maar of het hem daadwerkelijk ook een wereldtitel op gaat leveren, hield hij nog voor zich.

“Ik denk er niet over na, het kan me niet schelen”, zo zei Verstappen in gesprek met Gazzetta Dello Sport. “Ook omdat we niet kunnen zeggen wie er dit seizoen om het wereldkampioenschap zal strijden; we hebben geen idee. Ik weet dat andere coureurs anders zijn dan ik, die heel andere dingen zeggen of doen, maar zo ben ik nu eenmaal.”

Verstappen oogt stukken relaxter

Verstappen is inmiddels uitgegroeid tot ervaringsdeskundige in het winnen van Grands Prix en wereldtitels. De 28-jarige oogt dan ook veel relaxter tegenover de pers, in tegenstelling tot een aantal jaar geleden. “Als ik een auto heb om mee te strijden, zal ik strijden om nog een wereldkampioenschap te winnen. Als ik geen competitieve auto heb, zal ik proberen het team te helpen.”

In de komende weken zal blijken of Red Bull de sweet spot heeft gevonden. Dan zal er getest worden, namelijk in Barcelona en in Bahrein. Op 8 maart gaat het echte circus weer beginnen, als de Grand Prix van Australië begint.