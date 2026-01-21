user icon
icon

Alpine maakt eerste meters met veelbesproken Mercedes-motor

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Alpine maakt eerste meters met veelbesproken Mercedes-motor

Het team van Alpine is zojuist de baan opgegaan in Silverstone voor de shakedown van de nieuwe auto voor het komende seizoen. De Franse renstal houdt later deze week hun launch, en nu hebben ze dus de eerste meters met deze auto gemaakt.

Alpine-kopstuk Flavio Briatore plaatste eerder vandaag al een opvallende foto op zijn Instagram Stories. Te zien was hoe hij met Franco Colapinto in een pitbox, maar hij maakte niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Eerder werd Alpine al gespot in Barcelona, maar het was niet duidelijk wat er precies aan de hand was, of ging gebeuren.

Meer over Mercedes Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan
 Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

Klap voor Mercedes: Kopstuk kondigt vertrek aan

12 jan

Nu blijkt dat ze voor het eerst de baan op zijn gegaan met hun nieuwe auto, zo is te zien op beelden die worden gedeeld vanaf het circuit van Silverstone. Achter het stuur van de nieuwe bolide zit Pierre Gasly, die zijn eerste meters van het jaar maakt. Voor Alpine is dit een unieke situatie, want ze rijden voor het eerst met een auto met Mercedes-krachtbron. Het is dan ook direct het debuut van de controversiële nieuwe Mercedes-krachtbron.

Belangrijke overstap

Alpine is voor dit seizoen overgestapt naar krachtbronnen van Mercedes. Jarenlang reden ze met eigen motoren van Renault in de koningsklasse, maar ze hebben het ingrijpende besluit genomen om dit project stop te zetten voor dit belangrijke, nieuwe seizoen. Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport, en dat kan voor Alpine een belangrijke stap zijn.

Wat maakt deze motor controversieel?

Over de krachtbron van Mercedes is dit jaar veel te doen, want de Duitse fabrikant zou gebruikmaken van een controversiële truc met de compressieverhoudingen. Dit zou Mercedes, en haar klantenteams, een groot voordeel opleveren ten opzichte van de concurrentie. Bij Ferrari, Audi en Honda zijn ze dan ook woest, en ze hebben de FIA om opheldering gevraagd. Later deze week staat er een belangrijke vergadering op de planning, waarbij duidelijk wordt of de motor legaal is.

Foto's Alpine A526
F1 Nieuws Mercedes Alpine

Reacties (3)

Login om te reageren
  • StevenQ

    Posts: 10.036

    Maakt eerste wat?

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 13:55
  • Regenrace

    Posts: 2.259

    Iedereen is het natuurlijk al lang vergeten, maar bij is weer een oude Mercedes leugen ontmaskerd.

    Toen Red Bull in 2018 afscheid nam van de Renault motor, klopten ze op de eerste plaats aan bij Mercedes (Honda had op dat moment namelijk geen beste reputatie). Maar Mercedes weigerde, zogenaamd omdat ze de capaciteit er niet voor hadden.
    De echte reden was dat Red Bull een serieuze concurrent was, in tegenstelling tot kneusjes als Williams en Force India - met dus kans op gezichtsverlies. Dat hen dit alsnog overkwam via McLaren hadden ze waarschijnlijk ook niet gedacht.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 14:20

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar