Het team van Alpine is zojuist de baan opgegaan in Silverstone voor de shakedown van de nieuwe auto voor het komende seizoen. De Franse renstal houdt later deze week hun launch, en nu hebben ze dus de eerste meters met deze auto gemaakt.

Alpine-kopstuk Flavio Briatore plaatste eerder vandaag al een opvallende foto op zijn Instagram Stories. Te zien was hoe hij met Franco Colapinto in een pitbox, maar hij maakte niet duidelijk wat er precies aan de hand was. Eerder werd Alpine al gespot in Barcelona, maar het was niet duidelijk wat er precies aan de hand was, of ging gebeuren.

Nu blijkt dat ze voor het eerst de baan op zijn gegaan met hun nieuwe auto, zo is te zien op beelden die worden gedeeld vanaf het circuit van Silverstone. Achter het stuur van de nieuwe bolide zit Pierre Gasly, die zijn eerste meters van het jaar maakt. Voor Alpine is dit een unieke situatie, want ze rijden voor het eerst met een auto met Mercedes-krachtbron. Het is dan ook direct het debuut van de controversiële nieuwe Mercedes-krachtbron.

Belangrijke overstap

Alpine is voor dit seizoen overgestapt naar krachtbronnen van Mercedes. Jarenlang reden ze met eigen motoren van Renault in de koningsklasse, maar ze hebben het ingrijpende besluit genomen om dit project stop te zetten voor dit belangrijke, nieuwe seizoen. Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport, en dat kan voor Alpine een belangrijke stap zijn.

Wat maakt deze motor controversieel?

Over de krachtbron van Mercedes is dit jaar veel te doen, want de Duitse fabrikant zou gebruikmaken van een controversiële truc met de compressieverhoudingen. Dit zou Mercedes, en haar klantenteams, een groot voordeel opleveren ten opzichte van de concurrentie. Bij Ferrari, Audi en Honda zijn ze dan ook woest, en ze hebben de FIA om opheldering gevraagd. Later deze week staat er een belangrijke vergadering op de planning, waarbij duidelijk wordt of de motor legaal is.