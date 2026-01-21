Zak Brown heeft wat geïrriteerd gereageerd op de veelbesproken McLaren-theorie, dat zij Lando Norris boven Oscar Piastri zouden verkiezen. Volgens de Amerikaan is de suggestie dat het team uit Woking een voorkeur voor de Brit zou hebben, ‘complete onzin’.

Het afgelopen seizoen in de Formule 1 stond in het teken van de titelstrijd tussen Norris en Piastri, waar Max Verstappen zich later in dat jaar wist te melden. In de eerste seizoenshelft wist de Australiër het momentum naar zich toe te trekken en won daarin zes races. Uiteindelijk stortte hij toch in, greep Norris de wereldtitel en wist ook Verstappen Piastri te passeren in het WK.

Brown lovend over eigen coureurs

In gesprek met Washington Street Journal sprak Brown vol lof over zijn coureurs. “We hebben enorm veel geluk met de twee coureurs die we hebben. Ik denk dat dat zeker een deel van onze magie is geweest. Ze zijn erg zelfverzekerd. Ze hebben niet veel ego. Ik ben degene met het ego”, zo erkende hij.

“En natuurlijk hebben zij dat wel, maar ze laten het niet merken. Weet je, als we naar coureurs kijken, kijken we ook naar hun familie, hun vrienden, weet je, wie ze zijn als persoon. Er zijn een aantal ongelooflijk getalenteerde coureurs in de Formule 1 die ik graag in onze auto zou zien rijden, maar die ik niet per se in ons team zou willen hebben, omdat ik niet zeker weet of ze qua cultuur wel bij ons passen. Dus ik denk dat we geluk hebben met die twee. We behandelen ze eerlijk, gelijkwaardig en heel transparant”, voegde Brown daaraan toe.

Complottheorie van tafel geveegd door Brown

Gedurende 2025, kwamen er toch geluiden vanuit de paddock dat Brown een voorkeur zou hebben voor Norris. Dit zou mede te maken hebben met het feit dat hij de manager is van de Brit. Die suggestie is ook bij de CEO van McLaren aangekomen, waar hij lichtelijk geïrriteerd op reageerde.

“Je hebt ze nooit in dezelfde ruimte gehad en spanning gevoeld. En we zijn allemaal weleens in ruimtes geweest waar je dacht: 'die twee kunnen niet met elkaar opschieten'. Als ze chagrijnig waren, waren ze chagrijnig tegen mij of Andrea Stella. En ze zijn door de jaren heen eigenlijk even chagrijnig geweest, wat betekent dat we ze eerlijk en gelijkwaardig behandelen.”