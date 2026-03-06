Het team van McLaren kende een goede start van het raceweekend in Australië. In de tweede vrije training noteerde Oscar Piastri de snelste tijd, en de snelheid leek er goed in te zitten. Er waren echter ook wat probleempjes, en Zak Brown wil zich dan ook niet rijk rekenen.

Het team van McLaren wil dit jaar hun constructeurstitel verdedigen. Tijdens de testweken bleek al dat ze snel zijn, maar het was de verwachting dat Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing nog net een tandje sneller zouden zijn. Het was dan ook een kleine verrassing dat Piastri de eerste dag van het eerste raceweekend van het jaar afsloot met de snelste tijd.

Voor McLaren was het een mooi einde van een rommelige dag waarin ze ook wat probleempjes hadden. In de eerste vrije training kon Lando Norris slechts een handjevol rondjes rijden, omdat hij kampte met problemen met de auto. Ook Piastri had in deze sessie een probleem, maar kon wel de sessie voltooien.

Wat was er aan de hand bij McLaren?

McLaren-CEO Zak Brown wilde dan ook niet te vroeg juichen. De Amerikaan sprak tijdens de tweede vrije training met Sky Sports, en daar gaf hij tekst en uitleg over de situatie: "We hadden een koppelingsprobleem met Lando in de eerste training, en Oscar had het niet makkelijk met de Power Unit, dat was iets elektrisch. Lando had ook iets van een issue in de tweede sessie."

Is McLaren de favoriet?

Brown wil dan ook nog geen polonaise gaan inzetten, en stelt dat McLaren nog zeker niet de favoriet is: "Iedereen probeert deze nieuwe auto's nog onder de knie te krijgen, en wij denken dat wij deze zaken kunnen oplossen en dat alles samenkomt. Het is nog wel vroeg in het seizoen. Deze nieuwe technologie is geweldig, dus we moeten nu eerst eens gaan kijken hoe de dingen zich gaan ontwikkelen."

McLaren noteerde in de tweede vrije training dus de snelste tijd, maar had slechts een kleine voorsprong op de Mercedessen.