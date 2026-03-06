Het team van McLaren kende een goede start van het raceweekend in Australië. In de tweede vrije training noteerde Oscar Piastri de snelste tijd, en de snelheid leek er goed in te zitten. Er waren echter ook wat probleempjes, en Zak Brown wil zich dan ook niet rijk rekenen.
Het team van McLaren wil dit jaar hun constructeurstitel verdedigen. Tijdens de testweken bleek al dat ze snel zijn, maar het was de verwachting dat Ferrari, Mercedes en Red Bull Racing nog net een tandje sneller zouden zijn. Het was dan ook een kleine verrassing dat Piastri de eerste dag van het eerste raceweekend van het jaar afsloot met de snelste tijd.
Voor McLaren was het een mooi einde van een rommelige dag waarin ze ook wat probleempjes hadden. In de eerste vrije training kon Lando Norris slechts een handjevol rondjes rijden, omdat hij kampte met problemen met de auto. Ook Piastri had in deze sessie een probleem, maar kon wel de sessie voltooien.
Wat was er aan de hand bij McLaren?
McLaren-CEO Zak Brown wilde dan ook niet te vroeg juichen. De Amerikaan sprak tijdens de tweede vrije training met Sky Sports, en daar gaf hij tekst en uitleg over de situatie: "We hadden een koppelingsprobleem met Lando in de eerste training, en Oscar had het niet makkelijk met de Power Unit, dat was iets elektrisch. Lando had ook iets van een issue in de tweede sessie."
Is McLaren de favoriet?
Brown wil dan ook nog geen polonaise gaan inzetten, en stelt dat McLaren nog zeker niet de favoriet is: "Iedereen probeert deze nieuwe auto's nog onder de knie te krijgen, en wij denken dat wij deze zaken kunnen oplossen en dat alles samenkomt. Het is nog wel vroeg in het seizoen. Deze nieuwe technologie is geweldig, dus we moeten nu eerst eens gaan kijken hoe de dingen zich gaan ontwikkelen."
McLaren noteerde in de tweede vrije training dus de snelste tijd, maar had slechts een kleine voorsprong op de Mercedessen.
core2duo
Posts: 1.771
Het lijkt me allemaal nogal voorbarig. Eén sterke dag en meteen overal het verhaal dat McLaren de favoriet zou zijn, waarna ze er zelf weer heel snel “afstand” van nemen. Klassiek spelletje verwachtingsmanagement. Vooral iemand als Zak Brown is daar inmiddels wel een meester in. Eerst de hype een beetje laten ontstaan en daarna heel nederig doen dat ze het allemaal nog niet weten. PR-handboek bladzijde één.
Daarnaast zijn de onderlinge verschillen tussen coureurs nog groot en wisselvallig. Dat zegt meestal genoeg over hoeveel er nog gezocht wordt naar de juiste afstelling en aanpak. Kijk naar Lewis Hamilton: die was duidelijk nog aan het uitzoeken hoe je zo efficiënt mogelijk een ronde opbouwt. Kreeg wat feedback van de pitmuur en ging vervolgens meteen een halve seconde sneller. Dat laat wel zien hoeveel er nog te vinden is.
Maar goed, laten we vooral doen alsof één goede dag meteen de krachtsverhoudingen bepaalt. Dat scheelt weer een paar interviews voor Zak waarin hij kan uitleggen dat ze “echt nog niet weten waar ze staan”.
ives
Posts: 1.276
Wie nu exact de snelste is, blijft lastig maar enkele trends zijn wel duidelijk. Cadillac gaat sneuvelen in Q1, Aston Martin mag hopen dat ze op de baan geraken in Q1. Alpine en Williams maken geen grote stap voorwaarts. En als je als rijder een Mercedes, McLaren of Ferrari onder je hebt, ben je best tevreden momenteel.