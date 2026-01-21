user icon
Verstappen geniet van vaderschap: "Ik had dat echt nodig"

Verstappen geniet van vaderschap: "Ik had dat echt nodig"

Max Verstappen kan terugkijken op een zeer bewogen 2025. Naast het feit dat hij op een haar na de wereldtitel misliep na een zinderend gevecht met Lando Norris, verwelkomde hij samen met vriendin Kelly Piquet hun eerste dochter. Verstappen erkent enorm te genieten van hun nieuwe baby, genaamd Lily. 

Tijdens het Grand Prix-weekend van Miami afgelopen Formule 1-seizoen, arriveerde Verstappen later dan verwacht. De Nederlander moest in Monaco blijven, omdat partner Kelly op het punt stond om te bevallen. Inmiddels is hij alweer bijna een jaar vader, wat verraadt hoe snel de tijd verloopt. 

Verstappen trotse vader

Op de presentatie van de nieuwe auto van Red Bull in Detroit, erkende Verstappen in gesprek met de pers, dat het vaderschap hem enorm goed heeft gedaan. “Het is leuk, ik vind het echt geweldig. Buiten de baan ben ik een normaal mens”, aldus de viervoudig wereldkampioen in gesprek met Gazzetta Dello Sport. 

Tijdens zijn welverdiende vakantie, besloot Verstappen om de chaos van de F1 even te verlaten. Samen met zijn gezin ging hij terug naar de roots van zijn familie. “Tijdens de feestdagen zijn we met Oud en Nieuw naar Brazilië gegaan, omdat mijn partner Kelly Braziliaans is, en we hebben daar wat tijd samen doorgebracht. Dat had ik nodig na een intens seizoen.”

Verstappen's vizier gaat weer op racen

Verstappen doelde hiermee op een heftig 2025 waarin veel gebeurde met hem en Red Bull. Naast de verwelkoming van zijn eerste kind, zag hij toe hoe teambaas Christian Horner werd ontslagen en vervangen door Laurent Mekies. Nadien werd de auto steeds competitiever en kon hij het opnemen tegen Norris en Oscar Piastri, die op dat moment een ijzersterke McLaren ter beschikking hadden. Slechts twee punten was het verschil tussen Verstappen en Norris, die zijn eerste wereldtitel pakte. 

Komend jaar begint iedereen weer op nul in de F1, ook Verstappen. Door de nieuwe reglementen en de kersverse samenwerking tussen Red Bull en Ford voor het ontwikkelen van de motor, zal de Nederlander een compleet nieuwe auto ter beschikking krijgen.

Starscreamer

Posts: 1.386

Vaderschap is inderdaad prachtig :)
Ik heb echter het budget niet om naar "vakantie" landen te vliegen maar peuterzwemmen vond de kleine vandaag ook leuk.

  • 1
  • 21 jan 2026 - 13:28
