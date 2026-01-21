McLaren staat sportief weer helemaal bovenaan, maar dat betekent niet dat het team op de lauweren kan rusten. Met een ingrijpende reglementswijziging voor de deur kijkt CEO Zak Brown juist reikhalzend uit naar het nieuwe Formule 1-seizoen, waarin alles opnieuw begint.

Na vier jaar grondeffecttijdperk kende McLaren in 2025 een droomjaar. Voor het eerst sinds 1998 pakte het team uit Woking de dubbel: Lando Norris kroonde zich tot wereldkampioen bij de coureurs en samen met Oscar Piastri werd ook de constructeurstitel binnengesleept. Een bekroning op een lange weg terug naar de top.

Alles weer op nul

Toch is er op de grid weinig dat McLaren letterlijk meeneemt uit het succesvolle seizoen. Behalve het startnummer één op de auto van Norris, gaat alles op de schop. De Formule 1 voert dit jaar de grootste technische reset ooit door, met compleet nieuwe auto’s en een vernieuwde motorformule.

De wagens worden korter en lichter, krijgen actieve aerodynamica en rijden op krachtbronnen met duurzame brandstof, waarbij de elektrische component net zo belangrijk wordt als de verbrandingsmotor. DRS verdwijnt en maakt plaats voor een inhaalmodus op motorvermogen, terwijl coureurs op elk moment een extra ‘boost’ kunnen inzetten.

Brown ziet vooral kansen

Voor McLaren komt die reset op een opvallend moment, net nu het team weer de maatstaf is in de Formule 1. In plaats van frustratie overheerst bij Brown het enthousiasme. “Wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, is echt bijzonder,” stelde hij tegenover diverse media. “Niet alleen op de baan, maar in de hele organisatie.”

Volgens de Amerikaan zit juist daarin de charme van de sport. “Nieuwe regels betekenen dat iedereen weer opnieuw moet beginnen. Dat is Formule 1 op z’n puurst. Ons technische team heeft nooit stilgezeten en dat geldt net zo goed voor de mensen daar omheen.”

‘Iedereen moet top presteren’

Brown benadrukt dat succes verder gaat dan alleen een snelle auto. “Van finance tot HR en van commercie tot communicatie: alles moet kloppen. De complexiteit van een modern F1-team is enorm en alleen als iedereen zijn werk perfect doet, kun je blijven winnen.”

Dat maakt de uitdaging volgens hem alleen maar groter. “We hebben onze successen echt moeten bevechten en nu begint het hele proces opnieuw. Dat wordt loodzwaar, want zelfs het ‘slechtste’ team in de Formule 1 is tegenwoordig ongelooflijk sterk. Kleine teams bestaan niet meer.”

De eerste echte antwoorden volgen snel. Eind januari staan de eerste tests met de nieuwe auto’s gepland, gevolgd door de officiële testweken in Bahrein in februari. Dan zal blijken of McLaren, met de Mercedes-motor achterin, opnieuw de lat kan leggen in een volledig nieuw tijdperk.