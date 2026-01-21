user icon
Werk aan de winkel voor Brown: McLaren kan dominantie zomaar verliezen

Werk aan de winkel voor Brown: McLaren kan dominantie zomaar verliezen

McLaren staat sportief weer helemaal bovenaan, maar dat betekent niet dat het team op de lauweren kan rusten. Met een ingrijpende reglementswijziging voor de deur kijkt CEO Zak Brown juist reikhalzend uit naar het nieuwe Formule 1-seizoen, waarin alles opnieuw begint.

Na vier jaar grondeffecttijdperk kende McLaren in 2025 een droomjaar. Voor het eerst sinds 1998 pakte het team uit Woking de dubbel: Lando Norris kroonde zich tot wereldkampioen bij de coureurs en samen met Oscar Piastri werd ook de constructeurstitel binnengesleept. Een bekroning op een lange weg terug naar de top.

Alles weer op nul

Toch is er op de grid weinig dat McLaren letterlijk meeneemt uit het succesvolle seizoen. Behalve het startnummer één op de auto van Norris, gaat alles op de schop. De Formule 1 voert dit jaar de grootste technische reset ooit door, met compleet nieuwe auto’s en een vernieuwde motorformule.

De wagens worden korter en lichter, krijgen actieve aerodynamica en rijden op krachtbronnen met duurzame brandstof, waarbij de elektrische component net zo belangrijk wordt als de verbrandingsmotor. DRS verdwijnt en maakt plaats voor een inhaalmodus op motorvermogen, terwijl coureurs op elk moment een extra ‘boost’ kunnen inzetten.

Brown ziet vooral kansen

Voor McLaren komt die reset op een opvallend moment, net nu het team weer de maatstaf is in de Formule 1. In plaats van frustratie overheerst bij Brown het enthousiasme. “Wat we de afgelopen jaren hebben opgebouwd, is echt bijzonder,” stelde hij tegenover diverse media. “Niet alleen op de baan, maar in de hele organisatie.”

Volgens de Amerikaan zit juist daarin de charme van de sport. “Nieuwe regels betekenen dat iedereen weer opnieuw moet beginnen. Dat is Formule 1 op z’n puurst. Ons technische team heeft nooit stilgezeten en dat geldt net zo goed voor de mensen daar omheen.”

‘Iedereen moet top presteren’

Brown benadrukt dat succes verder gaat dan alleen een snelle auto. “Van finance tot HR en van commercie tot communicatie: alles moet kloppen. De complexiteit van een modern F1-team is enorm en alleen als iedereen zijn werk perfect doet, kun je blijven winnen.”

Dat maakt de uitdaging volgens hem alleen maar groter. “We hebben onze successen echt moeten bevechten en nu begint het hele proces opnieuw. Dat wordt loodzwaar, want zelfs het ‘slechtste’ team in de Formule 1 is tegenwoordig ongelooflijk sterk. Kleine teams bestaan niet meer.”

De eerste echte antwoorden volgen snel. Eind januari staan de eerste tests met de nieuwe auto’s gepland, gevolgd door de officiële testweken in Bahrein in februari. Dan zal blijken of McLaren, met de Mercedes-motor achterin, opnieuw de lat kan leggen in een volledig nieuw tijdperk.

WickieDeViking

Posts: 166

McLaren leek in de tweede helft van 2025 minder dominant, maar dat kwam vooral door eigen fouten, strategische missers en zelfs een diskwalificatie. Dus het lag niet zozeer aan RBR.

Historisch gezien heeft McLaren bij grote reglementswijzigingen altijd tijd nodig gehad om een sterk chassis te ma... [Lees verder]

  • 4
  • 21 jan 2026 - 11:47
Reacties (14)

  • Beri

    Posts: 6.802

    Welke dominantie?

    • + 2
    • 21 jan 2026 - 10:55
  • shakedown

    Posts: 1.566

    Ben heel benieuwd of McLaren zich kan opwerken naar de status van top team.

    Afgelopen jaar hebben ze prima gepresteerd in het eerste deel van het jaar en daar de basis gelegd voor de kampioenschappen. Maar als je heel eerlijk kijkt naar het hele seizoen, hebben ze echt veel fouten gemaakt als team en bij de rijders.

    Als totaal plaatje was het afgelopen jaar niet een top team. Ze hebben uiteindelijk een top presatie neer gezet, maar ze opereren als totaal pakket niet op het niveau van Mercedes of Red Bull.
    Dat kan ook niet. Daarvoor moet je langer meedraaien aan de top. Mercedes heeft niet top gepresteerd als het gaat op resultaten. Maar als team is het veel verder dan McLaren en loopt wel als een top team. Red Bull idem. Ondanks de vele wisselingen en ontwerp issues, blijft het opereren als een top team. En daar zie ik een groot verschil met McLaren.

    Ja, ze hebben bijna alles op orde en hebben zeker de potentie om door te groeien als top team. Maar op dit moment zijn ze dat nog niet. Daarvoor moeten ze nog 2 a 3 jaar op dit niveau blijven meedraaien.

    Nu weet ik dat er een hoop mensen gaan zeuren dat ik iets tegen McLaren hebt, maar ik probeer mijn mening hierover duidelijk te maken.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 10:59
    • WickieDeViking

      Posts: 167

      Helemaal mee eens. Een topteam zijn betekent niet alleen een goed resultaat, maar ook een foutloze organisatie, stabiliteit en een cultuur die resultaten continu kan reproduceren. Het wordt interessant om te zien of ze die stappen kunnen maken in het nieuwe tijdperk met de technische reset.

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 11:42
    • gridiron

      Posts: 3.112

      Sorry maar een echt topteam zou ik RBR ook niet 100% durven noemen, ze zijn veel te afhankelijk van 1 rijder. Zonder die staan ze ook nergens.

      • + 1
      • 21 jan 2026 - 12:03
    • HarryLam

      Posts: 5.166

      McLaren heeft uit het verleden voldoende ervaring als topteam, die is niet zomaar verdwenen na een paar jaartjes wat minder.

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 13:10
    • WickieDeViking

      Posts: 167

      Interessant punt, gridiron, maar Red Bull is absoluut een topteam en niet volledig afhankelijk van Verstappen. Ze hebben vier wereldtitels gewonnen met Vettel tussen 2010 en 2013 en dat zonder Verstappen. Natuurlijk maakt Verstappen het verschil in recente seizoenen, maar organisatorisch en technisch was Red Bull gewoon een van de beste teams van de grid de afgelopen jaren.

      • + 1
      • 21 jan 2026 - 13:14
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.270

    McLaren heeft vorig jaar alles gewonnen wat er maar te winnen viel.
    Het is nu de beurt aan iemand anders hoor.....Redbull bv, die heeft de laatste jaren weinig tot niets meer gewonnen....terwijl ze toch 'n ster-coureur hebben in de figuur van Max.

    Eigenlijk moeten we hem het kampioenschap gunnen in 2026..... wordt er eindelijk eens 'n Nederlander kampioen.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 11:09
  • Politik

    Posts: 9.661

    Mclaren was de tweede helft van vorig jaar zeker niet meer het dominante team. Dat was RB, dat hun auto tot het allerlaatste doorontwikkelde.

    De organisatie bij Mclaren is de laatste jaren top. Een uitstekende ontwerp afdeling, goed management, van Mercedes mogen we een goede en betrouwbare PU verwachten en met Norris en Piastri hebben ze twee uitstekende coureurs aan boord.

    Echter, bij de laatste twee grote regelement wijzigingen in 2014 en 2022, had Mclaren zijn zaakjes alles behalve goed voor elkaar voor wat betreft een goed chassis. Dat baart mij best zorgen en daarom ben ik er zeker niet van overtuigd dat ze aankomend jaar een rol van betekenis zullen gaan spelen.

    Het lijkt wel of Mclaren altijd een aantal jaren nodig heeft, om een sterke auto op de baan te krijgen.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 11:27
    • WickieDeViking

      Posts: 167

      McLaren leek in de tweede helft van 2025 minder dominant, maar dat kwam vooral door eigen fouten, strategische missers en zelfs een diskwalificatie. Dus het lag niet zozeer aan RBR.

      Historisch gezien heeft McLaren bij grote reglementswijzigingen altijd tijd nodig gehad om een sterk chassis te maken, dus voorzichtigheid is logisch. Maar tegelijkertijd hebben ze nu een stabiele organisatie, een topontwerpteam, een betrouwbare Mercedes PU (gaan we even van uit) en twee sterke coureurs. Dat geeft ze een goede kans om in 2026 meteen competitief te zijn en een rol van betekenis te spelen.

      • + 4
      • 21 jan 2026 - 11:47
    • WickieDeViking

      Posts: 167

      Nog even ter verduidelijking:

      RBR en Verstappen hebben hun kansen natuurlijk uitstekend benut, maar de echte reden dat McLaren minder sterk leek ligt vooral bij hun eigen fouten.

      • + 4
      • 21 jan 2026 - 11:49
    • Politik

      Posts: 9.661

       De echte reden dat McLaren minder sterk leek ligt wat mij betreft vooral in het midden.

      Die gemiste pitstop na 7 ronden was een blunder van jewelste en kostte ze hoogstwaarschijnlijk de zege.

      Diskwalificatie in las vegas was klote, maar om dat nou een blunder te noemen? Nou, nee. Maar buiten die diskwalificatie was RB die race gewoon het dominante team.

      Net zoals in Monza, Baku, Austin en AD.

      Daar verandert de fouten die Mclaren heeft gemaakt weinig aan.

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 12:02
    • WickieDeViking

      Posts: 167

      Politik, even ter verduidelijking: ik heb nooit gezegd dat de diskwalificatie in Las Vegas een blunder was, dus wel graag goed lezen als je inhoudelijk wilt discussieren en mij geen woorden in de mond leggen. Die diskwalificatie was gewoon een incident dat punten kostte.

      Wat mij ook opvalt: in je eerste reactie legde je McLaren’s mindere tweede helft volledig bij Red Bull, maar in je latere reactie zeg je opeens dat “de echte reden vooral in het midden ligt”. Dat is een duidelijke tegenstrijdigheid.

      • + 2
      • 21 jan 2026 - 13:23
    • Politik

      Posts: 9.661

      Wickie, ik had 'fout' moeten schrijven ipv 'blunder'

      Je hebt het over 'fouten, strategische missers en diskwalificatie ' Terecht.

      Het enige wat ik uitleg, is dat de diskwalificatie van Mclaren in Las Vegas geen invloed had op het resultaat van Verstappen en dat hij die race ook gewoon dominant was.
      Simpeler is het niet.

      Dan hebben we.nog het verschil tussen 'lijken' en 'zijn'.

      Mclaren leek minder dominant. Doordat ze inderdaad niet foutloos waren.
      Maar dat vertekent.

      Want was Mclaren foutloos geweest, had Verstappen misschien 1 race minder gewonnen.

      Dus was die RB naar mijn mening wel degelijk dominant de tweede seizoenshelft.

      Dus ik zeg niet dat 'de echte reden in het midden ligt'

      Ik zeg dat 'de echte reden in het midden LEEK te liggen'

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 13:38
    • WickieDeViking

      Posts: 167

      Het klopt dat Verstappen in sommige races dominant was en dat RBR daardoor in losse wedstrijden sneller leek, Politik. Maar het feit dat McLaren fouten maakte laat zien dat hun prestaties in de tweede helft soms minder dominant leken dan ze daadwerkelijk waren. Het verschil tussen “leek” en “was” maakt je punt duidelijk voor individuele races, maar verandert niets aan de impact van McLaren’s eigen fouten op hun resultaten.

      Dus RBR was niet overal automatisch superieur. McLaren’s fouten waren doorslaggevend in hoe de tweede helft van het seizoen eruitzag en dat moet meegewogen worden als je kijkt naar hun prestaties.

      • + 0
      • 21 jan 2026 - 14:42

