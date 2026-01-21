Zelden laat Max Verstappen collega’s en kenners onberoerd, maar zelfs ervaren engineers blijven soms met vraagtekens achter. Voormalig Ferrari-performance engineer Jock Clear geeft toe dat hij niet kan doorgronden waarom de Nederlander zó ver boven de rest van het Formule 1-veld uitstijgt.

Verstappen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een absolute grootheid in de sport. Met vier wereldtitels en een reeks aan records heeft de Limburger zijn naam definitief in de geschiedenisboeken gezet. Vorig seizoen liep hij nipt een vijfde kampioenschap mis, maar vooral zijn indrukwekkende comeback in de slotfase maakte diepe indruk. Na de Grand Prix van Zandvoort keek Verstappen immers nog tegen een achterstand van liefst 104 punten aan ten opzichte van toenmalig leider Oscar Piastri.

‘Het valt simpelweg niet te verklaren’

Clear steekt zijn verbazing niet onder stoelen of banken. “Ik ken Max eigenlijk nauwelijks en weet in sommige opzichten ook weinig van hem”, vertelt hij in gesprek met CasinoHawks. “Dat maakt het juist zo lastig, want van buitenaf zie je een uitzonderlijk talent, maar je kunt moeilijk aanwijzen waar dat precies vandaan komt.”

Volgens de Brit klopt het rekensommetje simpelweg niet. “Als je probeert uit te leggen waarom hij structureel sneller is dan andere coureurs bij Red Bull en Racing Bulls, kom je er als buitenstaander niet uit. Je kunt de puzzel niet leggen. Dan blijft er eigenlijk maar één conclusie over: Max is gewoon extreem bijzonder.”

‘De lat ligt bij Verstappen’

Clear zag Verstappen vooral in de slotfase van 2025 iets extra’s laten zien. “Wat hij toen presteerde, was ronduit absurd. Hij heeft het niveau bereikt waar iedereen zich aan moet meten,” stelt de voormalig Ferrari-engineer.

Daarbij wil hij geen afbreuk doen aan regerend wereldkampioen Lando Norris. “Lando is ongelooflijk sterk en ik denk dat hij zelf ook weet dat er nog meer in zit. Met het vertrouwen van een wereldtitel en het nummer één op de auto zal hij volgend jaar alleen maar groeien. Maar eerlijk is eerlijk: er is nog een stap nodig om echt op hetzelfde niveau te komen als Max.”