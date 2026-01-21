user icon
icon

Ferrari-man kan Verstappen niet peilen: "Het klopt gewoon niet"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ferrari-man kan Verstappen niet peilen: "Het klopt gewoon niet"

Zelden laat Max Verstappen collega’s en kenners onberoerd, maar zelfs ervaren engineers blijven soms met vraagtekens achter. Voormalig Ferrari-performance engineer Jock Clear geeft toe dat hij niet kan doorgronden waarom de Nederlander zó ver boven de rest van het Formule 1-veld uitstijgt.

Verstappen is de afgelopen jaren uitgegroeid tot een absolute grootheid in de sport. Met vier wereldtitels en een reeks aan records heeft de Limburger zijn naam definitief in de geschiedenisboeken gezet. Vorig seizoen liep hij nipt een vijfde kampioenschap mis, maar vooral zijn indrukwekkende comeback in de slotfase maakte diepe indruk. Na de Grand Prix van Zandvoort keek Verstappen immers nog tegen een achterstand van liefst 104 punten aan ten opzichte van toenmalig leider Oscar Piastri.

Meer over Ferrari Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

Ferrari-ontploffing op komst: "Hamilton haalt het einde van het seizoen niet"

19 jan
 Alarmbellen gaan af bij Ferrari: 'Nieuwe bolide is een ramp'

Alarmbellen gaan af bij Ferrari: 'Nieuwe bolide is een ramp'

19 jan

‘Het valt simpelweg niet te verklaren’

Clear steekt zijn verbazing niet onder stoelen of banken. “Ik ken Max eigenlijk nauwelijks en weet in sommige opzichten ook weinig van hem”, vertelt hij in gesprek met CasinoHawks. “Dat maakt het juist zo lastig, want van buitenaf zie je een uitzonderlijk talent, maar je kunt moeilijk aanwijzen waar dat precies vandaan komt.”

Volgens de Brit klopt het rekensommetje simpelweg niet. “Als je probeert uit te leggen waarom hij structureel sneller is dan andere coureurs bij Red Bull en Racing Bulls, kom je er als buitenstaander niet uit. Je kunt de puzzel niet leggen. Dan blijft er eigenlijk maar één conclusie over: Max is gewoon extreem bijzonder.”

‘De lat ligt bij Verstappen’

Clear zag Verstappen vooral in de slotfase van 2025 iets extra’s laten zien. “Wat hij toen presteerde, was ronduit absurd. Hij heeft het niveau bereikt waar iedereen zich aan moet meten,” stelt de voormalig Ferrari-engineer.

Daarbij wil hij geen afbreuk doen aan regerend wereldkampioen Lando Norris. “Lando is ongelooflijk sterk en ik denk dat hij zelf ook weet dat er nog meer in zit. Met het vertrouwen van een wereldtitel en het nummer één op de auto zal hij volgend jaar alleen maar groeien. Maar eerlijk is eerlijk: er is nog een stap nodig om echt op hetzelfde niveau te komen als Max.”

WickieDeViking

Posts: 166

Wat ik sterk vind aan deze uitspraak is dat Clear juist zegt Max nauwelijks te kennen. Dit is dus geen fanpraat, maar een technische observatie van iemand die naar data en vergelijkingen kijkt. En dan concluderen dat het rekensommetje niet klopt, is veelzeggend.

Max heeft inmiddels meerdere team... [Lees verder]

  • 17
  • 21 jan 2026 - 09:54
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Jock Clear Ferrari Red Bull Racing

Reacties (12)

Login om te reageren
  • Larry Perkins

    Posts: 62.653

    "Because I'm Dutch!"

    - Max Verstappen

    https://youtu.be/Og8RGFzwcps

    • + 6
    • 21 jan 2026 - 08:56
  • Ferrari412T1

    Posts: 452

    Verstappen denkt ver vooruit! Hij kan tijdens de race nog aan zoveel dingen denken zonder echt zich in te spannen. Dat is gewoon briljant en voor zover ik weet is er niemand ooit geweest die dit kan. Misschien Senna, maar iemand anders....ik weet het niet.

    • + 3
    • 21 jan 2026 - 09:15
    • snailer

      Posts: 31.457

      Ik weet dat een aantal hem hier neerzetten als een dombo. Geen school gevolgd, wat niet klopt overigens. Hij kreeg thuis les. Zijn gevoel voor taal is behoorlijk. Hij spreek echt goed Engels. Hoewel dat ook wel eens anders wordt beweerd hier.

      Hij is volgens mij behoorlijk intelligent. Mogelijk begaafd. Wil niet zeggen hoog begaafd.
      En juist die berg aan intelligentie is vanaf het begin ingezet in het racen. Verstappen kreeg naast school al een vakopleiding op zeer jonge leeftijd. De meesten onder ons stervelingen beginnen aan een vakopleiding als ze zeg 16 zijn. En dat is dan vaak een algemene.
      Daarbij schijnt het dat hij spelenderwijs al zelf eerder begon. Er gaat bijvoorbeeld een verhaal dat hij in de sneeuw op 4 jarige leeftijd de hele dag op een quad bezig was. Slippen, spinnen, de quad uit de slip halen, spin voorkomen.
      Hij wilde zelf en hij leerde spelenderwijs.

      Dat hele race gevoel heeft hij in zijn kant zitten. In zijn ruggengraat. Zijn handen en zijn voeten. Hij heeft waarschijnlijk ergens in zijn lijf een 2de proxessor zitten die alleen racen denkt. Ergens verstopt. Wij zien dat op de baan.

      Wie weet is van geboorte bijvoorbeeld Damon Hill wel een groter natuurtalent. Waarschijnlijk niet. Maar het zou zomaar kunnen aangezien Hill erg laat begon. Verstappen is duidelijk wel 1 van de grote talenten. Maar bij Verstappen zijn ze op ,eer vroege leeftijd gepoleist. Door hem zelf. Maar om zijn zeer vroeg gestarte vakopleiding.

      Ik heb persoonlijk maar 1 echte zwakte ontdekt. En dat is die rode waas die ik 2 maal heb zien verschijnen. Het was twee maal zijn team dat hem op meerdere manieren en over een periode niet kon geven wat hij wilde. Vervolgens ging het juist door het team fout. Spanje 2025 en Hongarije 2024.

      Zijn leermoment zou moeten zijn dat hij moet accepteren dat niet iedereen de perfecte 10 kan scoren 100% van de tijd.

      • + 5
      • 21 jan 2026 - 11:29
    • RonHymer

      Posts: 104

      Snailer, de mensen waar jij op.doelt weten dit ook maar al te goed. Juist hierom is Verstappen ook zon bedreiging voor hen. Hij heeft het complete pakket.

      • + 1
      • 21 jan 2026 - 12:29
  • WickieDeViking

    Posts: 166

    Wat ik sterk vind aan deze uitspraak is dat Clear juist zegt Max nauwelijks te kennen. Dit is dus geen fanpraat, maar een technische observatie van iemand die naar data en vergelijkingen kijkt. En dan concluderen dat het rekensommetje niet klopt, is veelzeggend.

    Max heeft inmiddels meerdere teamgenoten gehad, in verschillende auto’s en reglementen, en het patroon blijft hetzelfde: hij is structureel sneller. Normaal kun je dat verklaren met ervaring, setup of teamvoorkeuren, maar hier blijft er altijd een verschil over dat niet logisch te verklaren is.

    Als het puur de auto was, zou het verschil kleiner moeten zijn. Als het ervaring was, had Pérez dichterbij moeten komen. En als het rijstijl was, zou het per circuit wisselen. Maar het blijft structureel.

    Wat dit extra interessant maakt, is de vergelijking met andere teams. Bij vrijwel elk topteam zie je dat teamgenoten relatief dicht bij elkaar zitten. Er zijn verschillen, maar meestal binnen een logisch en verklaarbaar bereik. Zelfs bij absolute toppers fluctueert dat gat.

    Bij Max zie je iets anders. Het verschil met zijn teamgenoten is niet alleen groot, maar ook jaar na jaar aanwezig. In verhouding tot hoe andere topcoureurs zich verhouden tot hun teamgenoten, valt Max simpelweg uit de pas.

    Als zelfs mensen binnen de sport zeggen dat ze de puzzel niet kunnen leggen, is “extreem bijzonder” geen hype maar een constatering. Misschien moeten we dan accepteren dat Max gewoon buiten het standaard verklaringsmodel valt.

    • + 17
    • 21 jan 2026 - 09:54
    • Patrace

      Posts: 6.475

      Mensen verklaren het vaak onder andere door dan maar te stellen dat de teamgenoten gewoon matig waren. Maar dat is duidelijk onzin, omdat veel van die oud teamgenoten zich prima kunnen meten met diverse andere coureurs.
      Alleen ten opzichte van Verstappen is het verschil altijd groot.

      Dan moet je wel tot de conclusie komen dat Verstappen een buitengewoon talent is. Jock Clear ziet dat dus ook, alleen kan hij niet verklaren waarom.

      • + 13
      • 21 jan 2026 - 10:03
  • Knalpijp

    Posts: 2.353

    You ain't much if you ain't dutch!

    • + 4
    • 21 jan 2026 - 10:48
  • k.w

    Posts: 1.170

    Ik weet wel wat het is !!! Het is het Belgische moeder bloed dat zijn geheim wapen is !. Kijk naar de huidige wereldkampioen , daar stroomt ook het 3 kleurige Vlaams bloed door de aderen .... zo dan weten jullie nu bij deze wat hun wit konijn is. ; )

    • + 3
    • 21 jan 2026 - 11:27
  • GPYesterday

    Posts: 314

    Net als Ferrari.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 11:33
  • GPYesterday

    Posts: 314

    Net als Ferrari klopt het niet

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 11:35
  • Larry Perkins

    Posts: 62.653

    Zolang Verstappen niet op illegale lichaamsdelen wordt betrapt, is hij legaal...

    • + 1
    • 21 jan 2026 - 12:06
  • Regenrace

    Posts: 2.258

    Grappig genoeg, omdat Max hier al jaren het hoofd onderzoeksobject is, denken sommigen (zoals ik) het wel te weten. En dan bedoel ik niet de zaak verklaren met dooddoeners als DNA, of harde aanpak in zijn jeugd, karten in de regen en zo, maar simpelweg de vraag: wat doet ie in de race?

    Ik denk dat het eigenlijk twee dingen zijn. Op de plaats zijn houding voor ie de auto in stapt: er is geen obsessie, geen must, geen overconcentratie. Misschien was die er wel voor zijn eerste titel, maar dat heeft ie al lang van zich afgeschud. Hij hoeft niet zo nodig op recordjacht of zich te bewijzen tegenover iets of iemand. Hij wil vooral een tevreden gevoel hebben, plezier zo u wilt. En hij heeft ontdekt dat ie dat haalt uit zo perfect mogelijk uitvoeren waar ie mee bezig is. Al het andere rolt er dan vanzelf achteraan.

    Vervolgens heeft ie zich afgevraagd wat dat precies betekent, en dan kom je volgens mij uit op extreme focus op precies de juiste zaken. Dat is dus zijn geheim - een houding die je bij hem ook wel ziet buiten de baan: alles negeren of uit de weg ruimen wat niet tot het doel bijdraagt. En hij is zo overtuigd zijn van die aanpak (mede door de resultaten) dat het gaandeweg een tweede natuur is geworden.

    Tijdens de race moet je continu op meerdere zaken letten - bandenslijtage, positie op de baan, acties van je tegenstanders, een hobbeltje in bocht 14, langzaam veranderende omstandigheden (zoals lichter worden of dalende baantemperatuur door bewolking), de afgesproken strategie - en of die nog klopt, extra informatie vanuit de pits, enzovoort. Zodra je ook maar iets over het hoofd ziet, laat je tijd liggen.

    Je zou het dus inzicht kunnen noemen, en rücksichtslos handelen naar dat inzicht.

    • + 0
    • 21 jan 2026 - 13:44

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
show sidebar