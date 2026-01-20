user icon
Red Bull maakt korte metten met beschuldigingen: "Hebben de grenzen opgezocht"

Red Bull maakt korte metten met beschuldigingen: "Hebben de grenzen opgezocht"

Ben Hodgkinson is ingegaan op de mogelijke beschuldigingen van andere teams richting Red Bull Racing. Volgens de motorchef bij de Oostenrijkse renstal, zijn de aantijgingen allemaal onzin en op niet gebaseerd. 

Voordat er überhaupt één ronde is gereden, is het circus alweer begonnen in de Formule 1. Nadat de nieuwe reglementen haar entree hebben gemaakt in de koningsklasse van de autosport, zijn de teams op bijna traditionele wijze alweer begonnen met moddergooien naar de concurrenten. Ook Red Bull - dat samen met Ford de krachtbron produceert - is beticht van valsspelen. 

Hodgkinson reageert 

In aanloop naar het nieuwe seizoen, zouden Mercedes en Red Bull beticht zijn van 'trucjes'. De geluiden vanuit de paddock beweren dat zij wat betreft de compressieverhouding, buiten de lijntjes aan het kleuren zijn. Die woorden zijn inmiddels ook bij Hodgkinson aangekomen, die daar op laconieke wijze op reageerde. 

"Ik denk dat er bij verschillende fabrikanten van krachtbronnen enige nervositeit heerst, omdat sommige teams mogelijk slimme technische trucjes toepassen", zo klonk het in gesprek met Sky Sports. "Ik weet eerlijk gezegd niet goed hoeveel ik ervan moet beluisteren. Ik doe dit al heel lang en het is bijna gewoon lawaai geworden."

Red Bull heeft vertrouwen

Nadat Red Bull afscheid heeft genomen van Honda als motorleverancier, gaat het team van Max Verstappen echt als fabrikant fungeren. In samenwerking met Ford gaan zij de eigen krachtbron ontwikkelen, onder de naam Red Bull Powertrains. Eerder gaf Ford-topman Mark Rushbrook al aan dat de ontwikkelingen op schema lopen en Hodgkinson ging daarin mee. "Je moet gewoon je eigen spel spelen. Ik weet wat we doen. Ik heb er vertrouwen in dat wat we doen legaal is."

"Natuurlijk hebben we de grenzen van de regelgeving opgezocht", zo vervolgde hij. "Het zou me verbazen als niet iedereen dat gedaan heeft. Eerlijk gezegd denk ik dat het vooral veel ophef om niets is." 

Zou wat wezen dat ford de beste motor zou hebben.

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

show sidebar