Hamilton zet zich wederom in voor Gaza-slachtoffers: Ferrari-coureur bezoekt ziekenhuis

Hamilton zet zich wederom in voor Gaza-slachtoffers: Ferrari-coureur bezoekt ziekenhuis

Lewis Hamilton is behoorlijk druk geweest tijdens de winterstop in de Formule 1. De Ferrari-coureur, die bekendstaat zich om veel meer te bekommeren dan alleen autoracen, bezocht namelijk het land Jordanië. Daar bezocht hij een ziekenhuis en een hulpverpakkingsfaciliteit, aangezien hij zich vaak heeft uitgesproken over de toestanden in Gaza. 

Hamilton staat bekend om zijn activistische houding en zijn vastberadenheid buiten de F1 om. De Brit sprak zich eerder al meerdere malen uit tegen racisme door te knielen tijdens het volkslied voor een Grand Prix en heeft zich al eerder uitgesproken over de oorlog in Gaza. Aangezien het nieuwe seizoen in de Formule 1 nog moet beginnen, besloot Hamilton om Jordanië te bezoeken.

Hamilton spreekt zich weer uit

In een bericht op Instagram onthulde Hamilton zijn bezoek aan Jordanië. Daar sprak hij zich wederom uit voor de slachtoffers in Gaza. "De tijd die ik in Jordanië heb doorgebracht om een ziekenhuis en hulpverpakkingsfaciliteit te bezoeken, die gewijd is aan wat hier allemaal gebeurt, kan het zo makkelijk zijn om je hopeloos te voelen en doen alsof we niet kunnen helpen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen. 

"Ik dacht dat ik dat gevoel van hopeloosheid zou hebben weggenomen van mijn bezoek, maar dat was het niet", voegde Hamilton nog daaraan toe. 

Hamilton weigert te zwijgen

Vervolgens beweerde Hamilton dat men te weinig doet aan de slachtofferhulp. "Hulp is mogelijk, een einde maken aan dit lijden is mogelijk, maar de schaarse hulp die Gaza momenteel bereikt, is bij lange na niet voldoende. Humanitaire organisaties moeten toegang krijgen tot de plaatsen waar hulp nodig is, en ze hebben onze stemmen en onze donaties hard nodig om hen daarbij te helpen." 

Daarbij had Hamilton ook nog een boodschap klaarliggen. De zevenvoudig wereldkampioen, die terugkijkt op een dramatisch eerste jaar bij Ferrari, weigert om zijn mond te houden. "En blijf er alsjeblieft over praten", zo vervolgde hij. "We moeten onze stem blijven laten horen en onze aandacht blijven richten op deze crisis. We moeten blijven opkomen voor wat juist is."

 

Joeppp

Posts: 8.243

Pffff, hij is de enige die tenminste iets doet en dat is om zijn beroemdheid en bereik in te zetten om mensen te helpen die zelf helemaal niks meer hebben. En ook dat moet worden afgemaakt hier. Triest, diep triest maar het zal wel de tijd zijn waarin we leven.

  • 17
  • 20 jan 2026 - 09:12
Reacties (14)

  • Polleke2

    Posts: 1.862

    Hij heeft geen tijd voor Iran ,Congo, Soedan, Nigeria,Mali,Somalie,Mozambique, Ethiopie of de slachtoffers van 7 Oktober waarschijnlijk.
    En dat onder druk zetten van collegas om te buigen voor een moordenaar zit ook nog steeds niet lekker.

    • + 14
    • 20 jan 2026 - 08:54
    • Joeppp

      Posts: 8.243

      Pffff, hij is de enige die tenminste iets doet en dat is om zijn beroemdheid en bereik in te zetten om mensen te helpen die zelf helemaal niks meer hebben. En ook dat moet worden afgemaakt hier. Triest, diep triest maar het zal wel de tijd zijn waarin we leven.

      • + 17
      • 20 jan 2026 - 09:12
    • avda

      Posts: 192

      Heb jij tijd genomen voor 1 van die landen? Elke euro helpt he....

      • + 5
      • 20 jan 2026 - 10:11
    • core2duo

      Posts: 1.718

      @Polleke2

      Altijd fascinerend hoe mensen die zélf precies niets doen voor wie dan ook, feilloos kunnen opsommen waar een ander “óók nog” aandacht aan had moeten besteden.

      Hamilton gebruikt zijn platform om zichtbaar leed te erkennen, bezoekt slachtoffers en spreekt zich uit. Dat is meer dan 99% van de toetsenbordridders ooit zullen doen. Jij daarentegen beperkt je inzet tot het afvinken van conflicten op een morele bingokaart, puur om iemand onderuit te halen die wél iets doet.

      Alsof empathie alleen geldig is wanneer je álle wereldproblemen tegelijk oplost. Nieuwsflits: zo werkt de realiteit niet. Niemand, jij inbegrepen, heeft de capaciteit om overal te zijn. Het verschil is alleen dat Hamilton tenminste ergens staat.

      En dat “onder druk zetten van collega’s” is ook zo’n gemakzuchtige frame. Solidariteit tonen is geen buigen voor een moordenaar, het is erkennen dat onschuldige mensen lijden. Maar nuance is natuurlijk lastig wanneer verontwaardiging het enige is wat je hoeft te leveren.

      Kortom: hij doet iets. Jij klaagt dat het niet genoeg is. Dat zegt uiteindelijk vooral iets over jou.

      • + 6
      • 20 jan 2026 - 11:05
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.268

      Ach, tot nu toe ook nog 5 onbenullen die het met hem eens zijn.....tja.

      • + 7
      • 20 jan 2026 - 11:34
    • Polleke2

      Posts: 1.862

      Valt in dezelfde categorie als die aandachttrekster uit Zweden,als er geen nieuws aan gegeven wordt gaan we er niet naar toe.

      • + 5
      • 20 jan 2026 - 12:19
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.268

      Polleke2 is zo'n figuur die, als de collectant met de collectebus aan de deur staat, snel achter de bank duikt of de hond er op af stuurt...

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 13:32
    • JM_K

      Posts: 1.209

      @ Joep .. eens!

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 15:17
    • JM_K

      Posts: 1.209

      Ook altijd mooi om te zien dat de mensen het zelf het meeste klagen (van achter hun keyboard) zelf helemaal niets doen... Is lekker makkelijk.

      Precies elke euro helpt (Avda :-)

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 15:21
    • F1jos

      Posts: 4.962

      Helaas doen die collectanten niet pro deo, vooral als het om studenten gaat.
      Er blijft veel aan de strijkstok hangen 'lang niet alles komt ten goede aan wie er recht op heeft', 'er zijn tussenpersonen die zich geld toe-eigenen, waardoor lang niet alles terechtkomt op de plaats waar het nodig is'.

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 15:41
    • Babs

      Posts: 169

      @ F1jos: je praat onzin! Ik collecteer voor het Rode Kruis en KWF en doe dat volledig onbezoldigd. Collectanten doen dat als vrijwilligers en krijgen daar geen cent voor. Ga zelf maar eens een hele week lang avond aan avond langs de deur in plaats van hier vanuit je luie stoel onzin te verkopen.

      • + 3
      • 20 jan 2026 - 16:24
  • Denzelmob

    Posts: 120

    Respect voor Hamilton! Hij is een voorbeeld voor vele Topsporters.......Goed Mens met een goed Hart. Dat zie je in deze tijd nog maar weinig,vooral als het om wereldleiders gaat.

    • + 12
    • 20 jan 2026 - 09:23
    • Regenrace

      Posts: 2.253

      Precies. Je kunt hier van alles van vinden, maar ik vind het mooi - kampioenen die niet helemaal losgezongen te zijn van de wereld en daar op een of andere manier rekenschap geven - zie ook Vettel die zich bekommert om het milieu. Nog een voorbeeld: reeds 7 jaar geleden verkocht Hamilton zijn privévliegtuig vanwege de absurde ecologische footprint die dat met zich meebrengt. Sorry dat ik 't zeg maar dat zie ik Max niet doen. En dat heeft niet met inzicht te maken maar met wegkijken; dat inzicht was er altijd al.

      • + 1
      • 20 jan 2026 - 12:29
    • GetInThereLewis

      Posts: 1.016

      @regenrace
      In het geval van Verstappen denk ik dat het een andere levensfase is waar hij nu inzit in vergelijking tot de oudere mannen Hamilton en Vettel

      • + 0
      • 20 jan 2026 - 19:34

