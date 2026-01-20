Lewis Hamilton is behoorlijk druk geweest tijdens de winterstop in de Formule 1. De Ferrari-coureur, die bekendstaat zich om veel meer te bekommeren dan alleen autoracen, bezocht namelijk het land Jordanië. Daar bezocht hij een ziekenhuis en een hulpverpakkingsfaciliteit, aangezien hij zich vaak heeft uitgesproken over de toestanden in Gaza.

Hamilton staat bekend om zijn activistische houding en zijn vastberadenheid buiten de F1 om. De Brit sprak zich eerder al meerdere malen uit tegen racisme door te knielen tijdens het volkslied voor een Grand Prix en heeft zich al eerder uitgesproken over de oorlog in Gaza. Aangezien het nieuwe seizoen in de Formule 1 nog moet beginnen, besloot Hamilton om Jordanië te bezoeken.

Hamilton spreekt zich weer uit

In een bericht op Instagram onthulde Hamilton zijn bezoek aan Jordanië. Daar sprak hij zich wederom uit voor de slachtoffers in Gaza. "De tijd die ik in Jordanië heb doorgebracht om een ziekenhuis en hulpverpakkingsfaciliteit te bezoeken, die gewijd is aan wat hier allemaal gebeurt, kan het zo makkelijk zijn om je hopeloos te voelen en doen alsof we niet kunnen helpen", aldus de zevenvoudig wereldkampioen.

"Ik dacht dat ik dat gevoel van hopeloosheid zou hebben weggenomen van mijn bezoek, maar dat was het niet", voegde Hamilton nog daaraan toe.

Hamilton weigert te zwijgen

Vervolgens beweerde Hamilton dat men te weinig doet aan de slachtofferhulp. "Hulp is mogelijk, een einde maken aan dit lijden is mogelijk, maar de schaarse hulp die Gaza momenteel bereikt, is bij lange na niet voldoende. Humanitaire organisaties moeten toegang krijgen tot de plaatsen waar hulp nodig is, en ze hebben onze stemmen en onze donaties hard nodig om hen daarbij te helpen."

Daarbij had Hamilton ook nog een boodschap klaarliggen. De zevenvoudig wereldkampioen, die terugkijkt op een dramatisch eerste jaar bij Ferrari, weigert om zijn mond te houden. "En blijf er alsjeblieft over praten", zo vervolgde hij. "We moeten onze stem blijven laten horen en onze aandacht blijven richten op deze crisis. We moeten blijven opkomen voor wat juist is."