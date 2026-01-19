Een Red Bull-livery op een Mercedes GT3: het klinkt als vloeken in de Formule 1-kerk, maar het scenario is allesbehalve uitgesloten. Max Verstappen zou in 2026 namelijk zomaar eens in een Mercedes-bolide kunnen stappen — buiten de F1 om.

Volgens The Race liggen er serieuze plannen op tafel voor deelname van Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring. Mocht de Nederlander groen licht geven, dan zou hij uitkomen voor Winward Racing, dat dit seizoen met minimaal één Mercedes-AMG GT3 aan de start verschijnt op de Nordschleife.

Red Bull-kleuren op Mercedes-basis

Winward Racing heeft aangekondigd met één auto deel te nemen aan de iconische etmaalrace, maar daar kan verandering in komen. Wanneer Verstappen daadwerkelijk besluit mee te doen, wordt er een tweede Mercedes-AMG GT3 ingezet.

Die extra bolide zou worden uitgevoerd in Red Bull-kleuren. Daarmee zou voor het eerst een Mercedes-auto met de livery van de Oostenrijkse F1-rivaal verschijnen — een opvallend, maar historisch detail in de autosport.

Sterke bezetting, belangrijke voorwaarde

Verstappen zou niet alleen aan de start staan. In dat geval vormt hij een team met zwaargewichten als Jules Gounon, Dani Juncadella en Lucas Auer, de vicekampioen van de DTM in 2025. Opvallend: zijn protegé Chris Lulham lijkt geen onderdeel te zijn van de line-up.

Cruciaal is wel de planning. Toto Wolff en Mercedes-Benz CEO Ola Källenius hebben inmiddels persoonlijk aangeklopt bij de organisatie van de Nürburgring Langstrecke Serie (NLS) om een voorbereidingsrace te verplaatsen. Alleen dan kan Verstappen voldoende kilometers maken richting de slopende race door de Duitse Eifel — een absolute voorwaarde voor zijn deelname.

Verstappen een echte racefanaat

Verstappen bewees afgelopen jaar al ware liefde te hebben voor andere klassen behoudens de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen reed vorig jaar al tussen de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan in, de NSL9 in een Ferrari en wist die ook nog eens te winnen. Nadien liet Verstappen al doorschemeren vaker in andere klassen te willen rijden.

Afgelopen weekend sluimerde al door dat Verstappen mee gaat doen aan een 24-uurs race op de Nürburgring. Naar verluidt zijn Verstappen, Red Bull en Mercedes akkoord zijn gegaan en er een verzoek is ingediend over deelname van de Nederlander.