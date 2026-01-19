user icon
'Verstappen, Mercedes én Red Bull in zee: livery komt er bijzonder uit te zien'

'Verstappen, Mercedes én Red Bull in zee: livery komt er bijzonder uit te zien'

Een Red Bull-livery op een Mercedes GT3: het klinkt als vloeken in de Formule 1-kerk, maar het scenario is allesbehalve uitgesloten. Max Verstappen zou in 2026 namelijk zomaar eens in een Mercedes-bolide kunnen stappen — buiten de F1 om.

Volgens The Race liggen er serieuze plannen op tafel voor deelname van Verstappen aan de 24 uur van de Nürburgring. Mocht de Nederlander groen licht geven, dan zou hij uitkomen voor Winward Racing, dat dit seizoen met minimaal één Mercedes-AMG GT3 aan de start verschijnt op de Nordschleife.

Red Bull-kleuren op Mercedes-basis

Winward Racing heeft aangekondigd met één auto deel te nemen aan de iconische etmaalrace, maar daar kan verandering in komen. Wanneer Verstappen daadwerkelijk besluit mee te doen, wordt er een tweede Mercedes-AMG GT3 ingezet.

Die extra bolide zou worden uitgevoerd in Red Bull-kleuren. Daarmee zou voor het eerst een Mercedes-auto met de livery van de Oostenrijkse F1-rivaal verschijnen — een opvallend, maar historisch detail in de autosport.

Sterke bezetting, belangrijke voorwaarde

Verstappen zou niet alleen aan de start staan. In dat geval vormt hij een team met zwaargewichten als Jules Gounon, Dani Juncadella en Lucas Auer, de vicekampioen van de DTM in 2025. Opvallend: zijn protegé Chris Lulham lijkt geen onderdeel te zijn van de line-up.

Cruciaal is wel de planning. Toto Wolff en Mercedes-Benz CEO Ola Källenius hebben inmiddels persoonlijk aangeklopt bij de organisatie van de Nürburgring Langstrecke Serie (NLS) om een voorbereidingsrace te verplaatsen. Alleen dan kan Verstappen voldoende kilometers maken richting de slopende race door de Duitse Eifel — een absolute voorwaarde voor zijn deelname.

Verstappen een echte racefanaat

Verstappen bewees afgelopen jaar al ware liefde te hebben voor andere klassen behoudens de Formule 1. De viervoudig wereldkampioen reed vorig jaar al tussen de Grands Prix van Italië en Azerbeidzjan in, de NSL9 in een Ferrari en wist die ook nog eens te winnen. Nadien liet Verstappen al doorschemeren vaker in andere klassen te willen rijden. 

Afgelopen weekend sluimerde al door dat Verstappen mee gaat doen aan een 24-uurs race op de Nürburgring. Naar verluidt zijn Verstappen, Red Bull en Mercedes akkoord zijn gegaan en er een verzoek is ingediend over deelname van de Nederlander. 

F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing Mercedes

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

