Het team van Ferrari wil dit jaar hard gaan terugslaan in de Formule 1. De Italiaanse renstal kende een teleurstellend seizoen in 2025, en hoopt beter voor de dag te komen onder de nieuwe reglementen van dit jaar. Volgens Ralf Schumacher gaat dat niet gebeuren; hij betitelt het team al als de grootste tegenvaller van het jaar.

Ferrari beschikt met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Charles Leclerc over twee absolute topcoureurs. In 2025 wisten ze echter geen Grand Prix te winnen, en eindigden ze slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De achterstand op McLaren, Mercedes en Red Bull was groot, en de onderlinge frustratie begon te groeien.

In de afgelopen weken kwamen er veel geruchten over Ferrari naar buiten. Volgens de Italiaanse media loopt Ferrari achter op schema, en er werd zelfs gesteld dat ze de auto niet op tijd af zouden hebben voor hun eigen launch. Dat lijkt wat te voorbarig te zijn, want Ferrari deelde op vrijdagavond de eerste beelden van de fire-up. De nieuwe SF-26 is dus tot leven gewekt, maar of het een competitieve auto is, moet nog blijken.

Maakt Ferrari de verkeerde keuze?

Oud-coureur Ralf Schumacher wordt in de podcast Backstage Boxengasse gevraagd naar wie de favorieten zijn voor dit jaar. Hij is positief over Mercedes en Red Bull, maar niet over de Italiaanse renstal: "De grootste tegenvaller lijkt, zoals we tussen de regels lezen, opnieuw Ferrari te worden."

"Dat is wel wat het meest opvalt. Ze zijn twee auto's aan het ontwikkelen, en ik begrijp wel waarom. Charles Leclerc en Lewis Hamilton hebben immers twee compleet verschillende meningen over de auto."

'Dit is direct al een ramp'

Volgens Schumacher kiest Ferrari hier voor de verkeerde strategie. De Duitse analist verwacht dan ook veel problemen: "Als dit het geval is, dan is het direct vanaf het begin een ramp. Ik heb altijd gezegd dat je geen twee auto's kan ontwikkelen. En teambaas Frédéric Vasseur heeft ook al gezegd dat het er allesbehalve goed uitziet."