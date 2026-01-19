user icon
Het team van Ferrari wil dit jaar hard gaan terugslaan in de Formule 1. De Italiaanse renstal kende een teleurstellend seizoen in 2025, en hoopt beter voor de dag te komen onder de nieuwe reglementen van dit jaar. Volgens Ralf Schumacher gaat dat niet gebeuren; hij betitelt het team al als de grootste tegenvaller van het jaar.

Ferrari beschikt met zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton en Charles Leclerc over twee absolute topcoureurs. In 2025 wisten ze echter geen Grand Prix te winnen, en eindigden ze slechts op de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. De achterstand op McLaren, Mercedes en Red Bull was groot, en de onderlinge frustratie begon te groeien.

In de afgelopen weken kwamen er veel geruchten over Ferrari naar buiten. Volgens de Italiaanse media loopt Ferrari achter op schema, en er werd zelfs gesteld dat ze de auto niet op tijd af zouden hebben voor hun eigen launch. Dat lijkt wat te voorbarig te zijn, want Ferrari deelde op vrijdagavond de eerste beelden van de fire-up. De nieuwe SF-26 is dus tot leven gewekt, maar of het een competitieve auto is, moet nog blijken.

Maakt Ferrari de verkeerde keuze?

Oud-coureur Ralf Schumacher wordt in de podcast Backstage Boxengasse gevraagd naar wie de favorieten zijn voor dit jaar. Hij is positief over Mercedes en Red Bull, maar niet over de Italiaanse renstal: "De grootste tegenvaller lijkt, zoals we tussen de regels lezen, opnieuw Ferrari te worden."

"Dat is wel wat het meest opvalt. Ze zijn twee auto's aan het ontwikkelen, en ik begrijp wel waarom. Charles Leclerc en Lewis Hamilton hebben immers twee compleet verschillende meningen over de auto."

'Dit is direct al een ramp'

Volgens Schumacher kiest Ferrari hier voor de verkeerde strategie. De Duitse analist verwacht dan ook veel problemen: "Als dit het geval is, dan is het direct vanaf het begin een ramp. Ik heb altijd gezegd dat je geen twee auto's kan ontwikkelen. En teambaas Frédéric Vasseur heeft ook al gezegd dat het er allesbehalve goed uitziet."

schwantz34

Posts: 41.725

Volgens andere geruchten bouwt Ferrari een rooie voor Charles, en een zwarte voor Lewis.

  • 9
  • 19 jan 2026 - 10:00
  • Babs

    Posts: 168

    Zullen we afspreken dat Lewis in 'zijn' auto moet blijven rijden als blijkt dat het ontwerp voor Leclerc wél voldoet?

    • + 5
    • 19 jan 2026 - 08:30
    • Regenrace

      Posts: 2.249

      Hamilton: "Ik ben dan wel langzaam, maar deze auto rijdt verdomd lekker. En bovendien, er wordt naar mij geluisterd, en da's ook veel waard. Sterker, uiteindelijk gaat het daar allemaal om. Ik ben immers zevenvoudig wereldkampioen. Ik ben met niemand te vergelijken."

      • + 2
      • 19 jan 2026 - 11:10
    • F1jos

      Posts: 4.957

      Ferrari maakt een verkeerde keuze door te luisteren naar hun 2e rijder die niet levert.

      • + 3
      • 19 jan 2026 - 11:39
  • WickieDeViking

    Posts: 150

    Ferrari zelf heeft dat niet bevestigd van en dit moet dus voorlopig gezien worden als een gerucht. Ferrari splitst misschien hun ontwikkelingsfocus tussen de wensen van Leclerc en Hamilton, maar bouwt niet letterlijk twee aparte auto's. Dat is enorm kostbaar en logistiek ingewikkeld, vooral onder het budgetplafond van de FIA.

    • + 3
    • 19 jan 2026 - 08:51
    • Sander

      Posts: 1.597

      Ferrari zal dat ook niet bevestigen omdat het een uit de duim gezogen en incompleet gerucht is. Herr Ralf kan beter iets anders zuigen dan zijn duim.

      • + 3
      • 19 jan 2026 - 10:25
    • Regenrace

      Posts: 2.249

      Precies. De alarmbellen gaan af bij Ralf Schumacher - en Schumacher is geen Ferrari. Voor zover ik weet.
      Om even de voorspellende kwaliteit van de heer Schumacher illustreren - precies een jaar geleden zei hij dit: ‘Verstappen maakt geen kans in 2025’.
      Vervolgens kwam Verstappen tot op 2 ptn van de titel. Je hoeft maar even terug te bladeren om te weten dat hier uitsluitend praatjesmakers worden geciteerd.

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 12:42
    • Regenrace

      Posts: 2.249

      Om nog een beetje zout in de wonden te strooien: In datzelfde interview stelde Schumacher ook dat Ferrari zichzelf had verbeterd ten opzichte van 2024 - dus twee voorspellende miskleunen voor de prijs van 1. Maar ga vooral door met dit soort lui citeren.

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 12:54
  • Knalpijp

    Posts: 2.346

    Ham had gewoon moeten stoppen, alles draait om geld tegenwoordig. Geef die gasten een één jarig contract.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 09:13
  • schwantz34

    Posts: 41.725

    Volgens andere geruchten bouwt Ferrari een rooie voor Charles, en een zwarte voor Lewis.

    • + 9
    • 19 jan 2026 - 10:00
    • racepace1

      Posts: 592

      Nee klopt niet, die van Charles is idd rood maar die van Lewis wordt pimpelpaars met roze stippen....

      • + 0
      • 19 jan 2026 - 11:59
  • NicoS

    Posts: 20.040

    Kunnen die analisten niet gewoon even wachten tot de auto’s op het circuit rijden? Wat een onzin lezen we al weken…..

    • + 5
    • 19 jan 2026 - 10:23
    • da_bartman

      Posts: 6.383

      Idd ben die glazenbolgluurders wel erg zat aan het worden.

      • + 2
      • 19 jan 2026 - 10:52
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.263

      Of ze Ralf gaan bellen dat de auto 'n ramp is.

      • + 2
      • 19 jan 2026 - 11:26
  • Larry Perkins

    Posts: 62.609

    Als Ralf een ramp wil zien, moet ie eens kijken wat er in zijn schoenen zit...

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 10:41
  • Snork

    Posts: 22.288

    Weer een artikeltje voor de kliks. Alsof Ferrari met open ogen doelbewust een rampscenario gaat volgen. Natuurlijk zijn de auto’s niet compleet verschillend. Chassis, aandrijving, koeling, ophanging en principe daarvan (push/pull), die hele basis is 100% zeker hetzelfde. Ik verwacht dat de wijzigingen zitten in zaken die van circuit tot circuit variabel kunnen zijn tussen de coureurs. Hardheid van vering, keuze van vleugels, etc.

    Ik mis in al dit soort artikelen de nuance nogal…

    • + 4
    • 19 jan 2026 - 10:49
    • Rimmer

      Posts: 13.112

      Welke nuance. Er worden helemaal geen twee verschillende autos gebouwd. Dat kan helemaal niet met de budget cap. Je kan geen twee verschillende vleugels ontwikkelen etc.
      Iets ontwikkelen en daarna voor twee auto tegelijkertijd produceren is vaak al een enorm probleem. Laat staan twee verschillende.
      Ralf kletst weer eens als een oude nicht en heeft gewoon een enorme rancune richting Ferrari omdat zijn broer daar uiteindelijk ooit ontslagen werd ten gunste van Kimi.
      Niemand weet waar Ferrari staat om de simpele reden dat niemand weet waar de rest staat. Pas na de eerste testweek is er voorzichtig een eerste inschatting te maken. Maar ook die zal gemankeerd zijn.
      Het enige dat we zeker weten is dat Lewis over zijn top heen is en dat Max met die Ford in Q1 zal gaan worstelen. Alle andere zaken zijn nog ongewis.

      • + 1
      • 19 jan 2026 - 12:28
    • Snork

      Posts: 22.288

      Zelfs de aanname dat Max met die Ford in Q1 zal gaan worstelen in nog onzeker. D focus is veel op de motor, maar ik las op M0t0rsp0rt.c0m dat v.w.b. de motor verwacht wordt dat alle teams wel op 99% effiency zitten met de elektrische aandrijving en dat de PU's onderling mogelijk wel wat verschil gaan laten zien, maar dat de ontwikkeling van de PU nu ook weer niet zo groot is als in de opmars naar 2014. Andere brandstof, lagere compressieverhouding en geen MGU-H wat een hoop complexiteit wegneemt.
      De verschillen zouden wel eens door de aerodynamica gemaakt kunnen worden. Niet door de actieve aerodynamica, maar de cascade van kleine vleugels rond de achterste brake ducts. Deze elementen hielpen de afgelopen jaren bij het sturen van turbulente lucht rond het achterwiel, verbeterden de aanstroming van de diffuser en leverden extra downforce.
      Door de nieuwe regels moeten de flapjes onder de wielhartlijn voortaan aan de diffuser worden bevestigd in plaats van aan de brake duct. Daardoor bewegen ze niet langer mee met het wiel. Hoewel deze wijziging klein lijkt, kan het leiden tot stromingsinstabiliteit en prestatieverlies, vooral in de vroege ontwikkelingsfase van de 2026‑auto’s. Het is een subtiel detail met potentieel grote impact, dat momenteel intensief in de windtunnel wordt onderzocht.

      M.a.w.: het aantal gebieden van ontwikkeling aan de nieuwe auto's is dusdanig groot en divers, dat we nog flink verrast kunnen worden.

      • + 1
      • 19 jan 2026 - 12:41
  • racepace1

    Posts: 592

    Het blijft toch een grappig iets dat als je wilt dat leden je artikelen lezen, je dan het minste en geringste gaat schrijven over had gekund... of misschien wel... en Felipe Massa liet een scheet en David Coulthard gespot bij de kapper samen met Wolf.
    Dus misschien zit Coulthard wel in de auto in 2027!!!!
    Nee even serieus al dat geblaat en dan artikelen schrijven omdat iemand iets schijnt te hebben gezegd gaat soms iets te ver ipv een mooi artikel te schrijven die wel interessant is.
    Ferrari word wel iets te veel gebashed hiero

    • + 1
    • 19 jan 2026 - 11:53
  • meister

    Posts: 4.199

    De verkeerde keuze is wat mij betreft een mooie vrouw en echtgenote ruilen voor een kerel maar ieder zijn meug natuurlijk.

    • + 0
    • 19 jan 2026 - 12:24

