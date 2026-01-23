Pierre Gasly staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in zijn Formule 1-carrière. In 2026 begint de Fransman aan zijn tiende jaar in de koningsklasse en zijn vierde seizoen bij Alpine. Na een teleurstellend 2025 hoopt Gasly dat de nieuwe reglementen hem eindelijk in staat stellen om mee te doen om de overwinningen.

Die hoop is niet uit de lucht gegrepen. Gasly won in zijn hele F1-loopbaan slechts één race, de memorabele Grand Prix van Italië in 2020 met AlphaTauri. Met ingrijpende technische veranderingen op komst ziet de Fransman 2026 als een nieuwe kans om zijn carrière een andere wending te geven.

Wat is de hoop van Gasly?

Aan het einde van 2025 vertelde Gasly tegenover de internationale media dat hij voornamelijk goede resultaten wilde behalen met Alpine dit jaar: "Ik wil gewoon snel zijn. Als we een goede auto hebben, geloof ik dat ik volgend jaar voor het eerst een auto krijg waarmee ik mijn talent en vaardigheden echt kan laten zien, en dat is het enige wat ik belangrijk vind."

"Als ik meer werk of meer voorbereiding nodig heb, ben ik het type dat dat doet. Ik laat niets aan het toeval over en ik ben van plan om deze winter nog meer met het team samen te werken om ervoor te zorgen dat ik alle voordelen die ik kan behalen, optimaal benut", zo laat Gasly weten. "Of het goed of beter zal zijn voor het racen, weet ik niet, maar ik ben in een fase van mijn carrière waarin ik gewoon wil winnen en ik zal er alles aan doen om dat volgend jaar te realiseren."

Wat verwacht Gasly van het nieuwe seizoen?

Gasly verwacht heel wat van het nieuwe seizoen: "Ik denk dat er volgend jaar veel meer te regelen en veel meer te letten valt op het gebied van motorherstel, accu's en zelfs racen. Het gaat niet alleen meer om sneller zijn en je tegenstander in remmen verslaan. Het gaat erom hoe ik mijn energie gebruik om ervoor te zorgen dat ik voorop blijf, enz. Er is dus nogal wat te doen deze winter om me daarop voor te bereiden, want ik verwacht een behoorlijke verandering."