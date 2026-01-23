user icon
Dappere Gasly gelooft in zegekansen van Alpine

Pierre Gasly staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in zijn Formule 1-carrière. In 2026 begint de Fransman aan zijn tiende jaar in de koningsklasse en zijn vierde seizoen bij Alpine. Na een teleurstellend 2025 hoopt Gasly dat de nieuwe reglementen hem eindelijk in staat stellen om mee te doen om de overwinningen.

Die hoop is niet uit de lucht gegrepen. Gasly won in zijn hele F1-loopbaan slechts één race, de memorabele Grand Prix van Italië in 2020 met AlphaTauri. Met ingrijpende technische veranderingen op komst ziet de Fransman 2026 als een nieuwe kans om zijn carrière een andere wending te geven.

Wat is de hoop van Gasly?

Aan het einde van 2025 vertelde Gasly tegenover de internationale media dat hij voornamelijk goede resultaten wilde behalen met Alpine dit jaar: "Ik wil gewoon snel zijn. Als we een goede auto hebben, geloof ik dat ik volgend jaar voor het eerst een auto krijg waarmee ik mijn talent en vaardigheden echt kan laten zien, en dat is het enige wat ik belangrijk vind."

"Als ik meer werk of meer voorbereiding nodig heb, ben ik het type dat dat doet. Ik laat niets aan het toeval over en ik ben van plan om deze winter nog meer met het team samen te werken om ervoor te zorgen dat ik alle voordelen die ik kan behalen, optimaal benut", zo laat Gasly weten. "Of het goed of beter zal zijn voor het racen, weet ik niet, maar ik ben in een fase van mijn carrière waarin ik gewoon wil winnen en ik zal er alles aan doen om dat volgend jaar te realiseren."

Wat verwacht Gasly van het nieuwe seizoen?

Gasly verwacht heel wat van het nieuwe seizoen: "Ik denk dat er volgend jaar veel meer te regelen en veel meer te letten valt op het gebied van motorherstel, accu's en zelfs racen. Het gaat niet alleen meer om sneller zijn en je tegenstander in remmen verslaan. Het gaat erom hoe ik mijn energie gebruik om ervoor te zorgen dat ik voorop blijf, enz. Er is dus nogal wat te doen deze winter om me daarop voor te bereiden, want ik verwacht een behoorlijke verandering."

Reacties (1)

  Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.300

    Waarom niet.
    Niemand weet hoe het zich gaat ontvouwen met de nieuwe auto's.
    Zou wel mooi voor Alpine zij als ze 'n paar keer op het podium komen.

    23 jan 2026 - 15:49

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Pierre Gasly 10
  Land Frankrijk
  Geb. datum 7 feb 1996 (29)
  Geb. plaats Rouen, Frankrijk
  Gewicht 68 kg
  Lengte 1,77 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Alpine
Bekijk volledig profiel
