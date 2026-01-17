user icon
Ferrari zet megastap en wekt nieuwe F1-bolide tot leven

Het team van Ferrari heeft een belangrijke stap gezet in het voorseizoen. De Italiaanse renstal deelde op vrijdagavond de beelden van de fire-up. Deze grote stap volgt na veel geruchten over problemen bij Ferrari, waarin werd gesuggereerd dat ze achterlopen op schema.

Het team van Ferrari heeft een tegenvallend seizoen achter de rug. In 2025 wisten ze geen enkele Grand Prix te winnen, en moesten ze genoegen nemen met de vierde plaats in het constructeurskampioenschap. Ze hadden een grote achterstand op de concurrentie van McLaren, Mercedes en Red Bull, en ze gaven aan dat ze zich al vroeg focusten op 2026.

Er gaan dit jaar immers nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de sport, en dat betekent dat iedereen praktisch op nul begint. Ferrari wil toeslaan, maar volgens geruchten in de Italiaanse media liep het voorseizoen niet op rolletjes. Ferrari zou achter op schema lopen, en er werd zelfs gesteld dat ze hun eigen launch konden missen.

Grote stap voor Ferrari

Ferrari heeft die geruchten nu deels de kop ingedrukt. Op sociale media delen ze de beelden van de belangrijke fire-up, die plaatsvond op de fabriek in Maranello. Te zien is hoe het personeel zich heeft verzameld rondom de nieuwe wagen, en de monteurs de nieuwe krachtbron voor het eerst starten. Coureurs Lewis Hamilton en Charles Leclerc kijken toe tussen het personeel, en ook teambaas Frédéric Vasseur is te zien op de beelden.

Gaat Ferrari snel de baan op?

Ferrari lijkt na deze stap op tijd klaar te zijn voor de launch van hun nieuwe SF-26, die op 23 januari op het programma staat. Het is de verwachting dat ze op deze dag ook de baan opgaan met de nieuwe bolide. De nieuwe Ferrari-krachtbron werd gisteren ook voor het eerst op de baan gebruikt, aangezien klantenteam Cadillac op het circuit van Silverstone een eerste shakedown uitvoerde met Sergio Perez.

Ferrari zal over anderhalve week in ieder geval de baan op komen tijdens de testweek in Barcelona.

racepace1

Posts: 590

Heel goed joeppp dat is idd een Ferrari motor, ja Cadillac heeft het beter voor elkaar dan Ferrari zelf.
Al die BS die geschreven wordt, als je echt denkt dat de teams de motoren voor het eerst opstarten 1 week voor tests dan kan je net zo goed geloven dat de zon koud is....

  • 5
  • 17 jan 2026 - 11:06
F1 Nieuws Ferrari

Reacties (7)

Login om te reageren
  • racepace1

    Posts: 590

    (o_o)

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 10:09
    • Joeppp

      Posts: 8.238

      Oja, dat staat er laat maar! Ik ga weer slapen.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 10:25
  • Joeppp

    Posts: 8.238

    Gisteren reed Cadillac toch al waar een Ferrari motor in zit?

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 10:25
    • racepace1

      Posts: 590

      Heel goed joeppp dat is idd een Ferrari motor, ja Cadillac heeft het beter voor elkaar dan Ferrari zelf.
      Al die BS die geschreven wordt, als je echt denkt dat de teams de motoren voor het eerst opstarten 1 week voor tests dan kan je net zo goed geloven dat de zon koud is....

      • + 5
      • 17 jan 2026 - 11:06
    • NicoS

      Posts: 20.033

      Er is natuurlijk wel een verschil in de motor op de testbank laten draaien, en de motor voor het eerst starten in de auto zelf….

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 12:18
  • HarryLam

    Posts: 5.154

    Net toen ze een beetje gas wilden geven liep hij vast..

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 12:04
  • Larry Perkins

    Posts: 62.590

    In het laatste shot laat Lewis zijn nieuwste documenten aan Charles zien...

    Leclerc: "Zie je dat prullenbakje onderaan je scherm Lewis?"

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 12:44

