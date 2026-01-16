user icon
Cadillac verrast en stuurt eerste F1-auto de baan op

Het team van Cadillac is vandaag aanwezig op het circuit van Silverstone voor de belangrijke shakedown. De Amerikaanse renstal wil voor het eerst de baan betreden met hun nieuwe bolide, maar dat leek nog niet helemaal volgens plan te gaan.

Cadillac debuteert dit jaar in de koningsklasse van de autosport, en de verwachtingen zijn direct hoog. Ze hebben de steun van het grote General Motors, en met Sergio Perez en Valtteri Bottas beschikken ze over de diensten van twee zeer ervaren coureurs. Ze hebben in Silverstone een fabriek staan met de modernste faciliteiten, maar het is nog onduidelijk hoe competitief ze kunnen zijn.

Cadillac heeft in tegenstelling tot de concurrentie niet de beschikking over oudere auto's, en om te wennen aan alle procedures voerden ze eind vorig jaar een TPC-test uit met een oude Ferrari op het circuit van Imola. aangezien Bottas nog verplichtingen had bij Mercedes, konnen ze pas na het seizoen over zijn diensten beschikken.

Wat was er aan de hand?

Cadillac zou vanochtend al de baan opgaan, maar volgens onbevestigde geruchten hadden ze toen mogelijk problemen. De motor zou wel zijn opgestart, maar ze gingen niet de baan op. Aan het einde van de middag plaatste het team een video op sociale media waarin reservecoureur Guanyu Zhou uitlegde dat alles naar wens ging. Even later verschenen de eerste beelden op sociale media.

De speciale livery van Cadillac 

Cadillac presenteerde eerder deze week al een sociale livery voor de testweek in Barcelona, die eind deze maand begint. Ook vandaag maken ze gebruik van deze speciale livery. Cadillac zal de echte livery pas reageren na de testweek in Spanje, ze gaan dit doen door middel van een speciale reclame tijdens de break van de Super Bowl. 

Het is niet bekend welke coureur er de eerste meters heeft uitgevoerd. Bottas en Perez zijn allebei aanwezig in het Verenigd Koninkrijk.

Yep, dat is elektrisch en verbrandingsmotor door elkaar wat een schizofreen geluid produceert.

    Yep, dat is elektrisch en verbrandingsmotor door elkaar wat een schizofreen geluid produceert.

    Die Cadillac rijdt in ieder geval wel..... Kunnen veel andere teams (nu) nog niet zeggen... 😉

    Gave livery...😁😉

    Was dat Audi niet

