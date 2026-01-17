user icon
Verstappen zet Red Bull op scherp: "Dit is een cruciaal jaar"

Verstappen zet Red Bull op scherp: "Dit is een cruciaal jaar"

Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Nederlander weet dat het een lastig seizoen kan worden voor zijn team Red Bull Racing. Hij spreekt nogmaals de ambitie uit om bij Red Bull te blijven, maar erkent wel dat het een cruciaal jaar wordt.

Het team van Red Bull Racing trok gisternacht het doek van de nieuwe RB22 voor het komende seizoen. In Detroit waren ze het eerste team dat de nieuwe livery aan de buitenwereld liet zien, en daaraan was veel veranderd. Red Bull werkt sinds dit jaar samen met Ford, en dat is ook terug te zien op de livery. De logo's van de Amerikaanse autogigant zijn veelvuldig aanwezig, en de kleur blauw is anders dan in de voorgaande jaren.

Voor Red Bull wordt het ook een zeer belangrijk jaar. Ze gaan rijden met eigen krachtbronnen, die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Het is dan ook niet duidelijk of ze competitief zullen zijn, de concurrentie heeft veel meer ervaring met het bouwen van krachtbronnen. Het enige voordeel voor Red Bull, is dat deze regels voor iedereen nieuw zijn.

Cruciaal jaar

Het wordt in ieder geval een belangrijk jaar, zo erkent Verstappen in een interview met De Telegraaf: "Een cruciaal jaar? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik daar van alle personen om mij heen het meest ontspannen in sta. Ik red me wel. Het komt uiteindelijk wel goed. Of er een kans is dat ik helemaal stop, al voor 2029, als de regels me niet bevallen? Nou, dan moet het allemaal wel heel erg negatief uitpakken."

Blijft Verstappen voor altijd bij Red Bull?

Verstappen werd vorig jaar regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij gaf zelf meerdere keren aan dat dit niet aan de orde is, maar als de resultaten van Red Bull tegenvallen, zullen de geruchten weer terugkeren.

Verstappen stelt echter dat hij het liefst de rest van zijn loopbaan voor Red Bull rijdt: "Dat is ook het doel, dat heb ik altijd uitgesproken. Ik kan het heel goed met iedereen bij Red Bull vinden. Dat vind ik heel belangrijk. En ik heb ook altijd aangegeven dat veel dingen moeten samenvallen, en dan heb ik het niet alleen over Formule 1."

Pietje Bell

Posts: 32.787

Heeft hier al ergens gestaan dat RBR ook al een fire-up heeft gedaan?

Adam Cooper
@adamcooperF1
Red Bull Ford Powertrains technical director Ben Hodgkinson on progress: "This engine we've got today is actually our sixth generation. So we keep evolving it, keep trying to make it better.
  • 1
  • 17 jan 2026 - 09:57
Reacties (7)

Login om te reageren
  • Pietje Bell

    Posts: 32.783

    Heeft hier al ergens gestaan dat RBR ook al een fire-up heeft gedaan?

    Adam Cooper
    @adamcooperF1
    Red Bull Ford Powertrains technical director Ben Hodgkinson on progress: "This engine we've got today is actually our sixth generation. So we keep evolving it, keep trying to make it better.
    But just last weekend was a particularly personal moment for me and all of my team mates, where the Red Bull engine and the Red Bull chassis got married together in a race bay. It was kind of poignant in that every single second of running up until that point had been done on a dyno, and this time it was running on its own in the back of a car in a race bay, and to hear it fire up was it was a really emotional moment for me. It was the RB22, the Red Bull chassis, and the DM01, the Red Bull Ford Powertrains engine, coming together as a pure Red Bull thoroughbred. It was very special indeed..."

    Ben Hodgkinson, technisch directeur van Red Bull Ford Powertrains, over de voortgang: "De motor die we nu hebben, is eigenlijk onze zesde generatie. We blijven hem dus ontwikkelen en proberen hem steeds beter te maken. Maar afgelopen weekend was een bijzonder persoonlijk moment voor mij en mijn teamgenoten, toen de Red Bull-motor en het Red Bull-chassis in een raceruimte samensmolten. Het was best ontroerend, want elke seconde dat de motor tot dan toe had gedraaid, was op een dyno gedaan, en deze keer draaide hij op eigen kracht achterin een auto in een raceruimte. Om hem te horen starten was echt een emotioneel moment voor mij. Het was de RB22, het Red Bull-chassis, en de DM01, de Red Bull Ford Powertrains-motor, die samensmolten tot een pure Red Bull-raszuiverheid. Het was echt heel bijzonder..."

    10:05 a.m. · 16 jan. 2026

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 09:57
  • Pietje Bell

    Posts: 32.783

    Ben ik de enige die de nieuwe teamkleding lelijk vind?
    De hele voorkant met dat supergoedkoop ogende blauw samen met dat donker blauw.
    Bovendien trekt de kleding aan alle kanten, maar dat is bekend van Castore,
    hele slechte pasvorm en kwaliteit.

    x.com/redbullracin(...)2012076329101873188

    www.redbullshop.co(...)eplica-collection/?

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 10:12
    • Pietje Bell

      Posts: 32.783

      Na 2 uur in het filter te hebben gezeten maar even een foto
      van Max en Hadjar via postimg:

      https://postimg.cc/vg1P5mCj

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 12:26
    • Larry Perkins

      Posts: 62.592

      Loeilelijk zelfs!

      Dat supergoedkoop ogende blauw zullen ze voor Ford hebben gedaan en ik zie dat ze het logo van Ford over het logo van de Zeeman hebben geplakt.

      En omdat niemand het wou aantrekken hebben ze een gast uit de bajes genomen als model...

      • + 1
      • 17 jan 2026 - 12:31
    • Larry Perkins

      Posts: 62.592

      Voor de duidelijkheid:

      "gast uit de bajes", dat betreft de tweede link...

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 12:34
  • Larry Perkins

    Posts: 62.592

    Even de kop juist kloppend gemaakt...

    Verstappen het meest ontspannen: "Ik red me wel. Het komt uiteindelijk wel goed."

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 12:23
  • SennaS

    Posts: 11.269

    Het is elk jaar voor alle teams is cruciaal. . En helemaal na een grote change.
    Gewoon gas geven

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 12:58

