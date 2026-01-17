Max Verstappen staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Nederlander weet dat het een lastig seizoen kan worden voor zijn team Red Bull Racing. Hij spreekt nogmaals de ambitie uit om bij Red Bull te blijven, maar erkent wel dat het een cruciaal jaar wordt.

Het team van Red Bull Racing trok gisternacht het doek van de nieuwe RB22 voor het komende seizoen. In Detroit waren ze het eerste team dat de nieuwe livery aan de buitenwereld liet zien, en daaraan was veel veranderd. Red Bull werkt sinds dit jaar samen met Ford, en dat is ook terug te zien op de livery. De logo's van de Amerikaanse autogigant zijn veelvuldig aanwezig, en de kleur blauw is anders dan in de voorgaande jaren.

Voor Red Bull wordt het ook een zeer belangrijk jaar. Ze gaan rijden met eigen krachtbronnen, die ze in samenwerking met Ford ontwikkelen. Het is dan ook niet duidelijk of ze competitief zullen zijn, de concurrentie heeft veel meer ervaring met het bouwen van krachtbronnen. Het enige voordeel voor Red Bull, is dat deze regels voor iedereen nieuw zijn.

Cruciaal jaar

Het wordt in ieder geval een belangrijk jaar, zo erkent Verstappen in een interview met De Telegraaf: "Een cruciaal jaar? Ja, eigenlijk wel. Ik denk dat ik daar van alle personen om mij heen het meest ontspannen in sta. Ik red me wel. Het komt uiteindelijk wel goed. Of er een kans is dat ik helemaal stop, al voor 2029, als de regels me niet bevallen? Nou, dan moet het allemaal wel heel erg negatief uitpakken."

Blijft Verstappen voor altijd bij Red Bull?

Verstappen werd vorig jaar regelmatig in verband gebracht met een vertrek bij Red Bull. Hij gaf zelf meerdere keren aan dat dit niet aan de orde is, maar als de resultaten van Red Bull tegenvallen, zullen de geruchten weer terugkeren.

Verstappen stelt echter dat hij het liefst de rest van zijn loopbaan voor Red Bull rijdt: "Dat is ook het doel, dat heb ik altijd uitgesproken. Ik kan het heel goed met iedereen bij Red Bull vinden. Dat vind ik heel belangrijk. En ik heb ook altijd aangegeven dat veel dingen moeten samenvallen, en dan heb ik het niet alleen over Formule 1."