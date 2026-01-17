Het team van Ferrari heeft een ingrijpend besluit genomen voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Ze hebben een einde gemaakt aan de speculatie omtrent de race-engineer van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zal in 2026 niet langer samenwerken met Riccardo Adami. De bekritiseerde engineer krijgt een nieuwe functie binnen Ferrari.

Hamilton stapte begin vorig jaar over van Mercedes naar Ferrari. Bij Mercedes werkte hij jarenlang goed samen met Peter 'Bono' Bonnington, maar de Brit ging niet met hem mee naar Ferrari. Bij de Scuderia werkte hij samen met Riccardo Adami, die eerder de race-engineer was van Sebastian Vettel en Carlos Sainz.

De samenwerking tussen Hamilton en Adami verliep echter niet goed. Hun boordradioverkeer klonk nogal chaotisch, en Hamilton reageerde gefrustreerd op de manier waarop Adami tegen hem sprak. Op sociale media gingen de clips van de warrige communicatie regelmatig viraal, maar Ferrari leek niet in te grijpen. Ze benadrukten dat alle mogelijkheden op tafel lagen, maar eind vorig jaar leek het erop dat Adami en Hamilton 'gewoon' met elkaar bleven samenwerken.

Wat gaat er gebeuren?

Daar is nu toch verandering in gekomen, want Ferrari heeft een personele wisseling aangekondigd. Adami krijgt een nieuwe functie, en zal zich voortaan bezighouden met het organiseren van TPC-tests voor coureurs uit de Ferrari Driver Academy.

In een statement licht Ferrari het besluit toe: "Scuderia Ferrari kondigt aan dat Riccardo Adami een nieuwe rol op zich neemt binnen de Scuderia Ferrari Driver Academy, als Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager. In deze functie draagt hij met zijn uitgebreide ervaring op het circuit en zijn Formule 1-expertise bij aan de ontwikkeling van toekomstig talent en aan het versterken van de prestatiecultuur binnen het programma."

Wie wordt de nieuwe engineer van Hamilton?

Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe race-engineer van Hamilton wordt bij Ferrari. De Italiaanse renstal heeft hier nog niets over gedeeld, maar mogelijk zal dit in de nabije toekomst wel gaan gebeuren. Ferrari trekt volgende week het doek af van de nieuwe auto, en reist daarna af naar Barcelona voor de eerste testweek.