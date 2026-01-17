user icon
Het team van Ferrari heeft een ingrijpend besluit genomen voorafgaand aan het nieuwe Formule 1-seizoen. Ze hebben een einde gemaakt aan de speculatie omtrent de race-engineer van Lewis Hamilton. De zevenvoudig wereldkampioen zal in 2026 niet langer samenwerken met Riccardo Adami. De bekritiseerde engineer krijgt een nieuwe functie binnen Ferrari.

Hamilton stapte begin vorig jaar over van Mercedes naar Ferrari. Bij Mercedes werkte hij jarenlang goed samen met Peter 'Bono' Bonnington, maar de Brit ging niet met hem mee naar Ferrari. Bij de Scuderia werkte hij samen met Riccardo Adami, die eerder de race-engineer was van Sebastian Vettel en Carlos Sainz.

De samenwerking tussen Hamilton en Adami verliep echter niet goed. Hun boordradioverkeer klonk nogal chaotisch, en Hamilton reageerde gefrustreerd op de manier waarop Adami tegen hem sprak. Op sociale media gingen de clips van de warrige communicatie regelmatig viraal, maar Ferrari leek niet in te grijpen. Ze benadrukten dat alle mogelijkheden op tafel lagen, maar eind vorig jaar leek het erop dat Adami en Hamilton 'gewoon' met elkaar bleven samenwerken.

Wat gaat er gebeuren?

Daar is nu toch verandering in gekomen, want Ferrari heeft een personele wisseling aangekondigd. Adami krijgt een nieuwe functie, en zal zich voortaan bezighouden met het organiseren van TPC-tests voor coureurs uit de Ferrari Driver Academy. 

In een statement licht Ferrari het besluit toe: "Scuderia Ferrari kondigt aan dat Riccardo Adami een nieuwe rol op zich neemt binnen de Scuderia Ferrari Driver Academy, als Ferrari Driver Academy and Test Previous Cars Manager. In deze functie draagt hij met zijn uitgebreide ervaring op het circuit en zijn Formule 1-expertise bij aan de ontwikkeling van toekomstig talent en aan het versterken van de prestatiecultuur binnen het programma."

Wie wordt de nieuwe engineer van Hamilton?

Het is nog niet duidelijk wie de nieuwe race-engineer van Hamilton wordt bij Ferrari. De Italiaanse renstal heeft hier nog niets over gedeeld, maar mogelijk zal dit in de nabije toekomst wel gaan gebeuren. Ferrari trekt volgende week het doek af van de nieuwe auto, en reist daarna af naar Barcelona voor de eerste testweek.

Pietje Bell

Posts: 32.789

Adami wordt niet opgeofferd. Vergeten dat Sainz vaak het heft in eigen hand moest nemen en gelukkig ook deed omdat hij idiote antwoorden kreeg van Adami??!

  • 8
  • 17 jan 2026 - 11:19
Lewis Hamilton Ferrari

Reacties (15)

Login om te reageren
  • rubke

    Posts: 232

    met andere woorden...functie elders

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 08:08
    • shakedown

      Posts: 1.552

      Idd. Weg gepromoveerd omdat je rijder niet snel genoeg is. Maargoed als er geen klik is dan is dat de juiste reactie.

      • + 6
      • 17 jan 2026 - 08:38
    • F1jos

      Posts: 4.954

      Er komt ook een tijd dat Lewis naar functie elders moet gaan zoeken als je je rechterhand weg stuurt en niet naar de oorzaak gaat kijken.

      • + 5
      • 17 jan 2026 - 10:31
    • koppie toe

      Posts: 5.084

      Dat Hamilton niet op zijn best meer is is een feit.
      Adami is een clown in zijn eigen wereldje geworden, dat was al te zien bij Sainz en bij Hamilton nog erger geworden.
      Totaal van het padje.

      • + 6
      • 17 jan 2026 - 10:57
    • Astfgl

      Posts: 963

      Adami maakte er al veel langer een potje van, hoog tijd dat er een keer verandering plaatsvindt aan de pitmuur daar bij Ferrari. Maar dit betekent ook dat de hoeveelheid excuses voor Lewis begint op te drogen, dus komend seizoen wordt moment van de waarheid voor hem.

      • + 6
      • 17 jan 2026 - 11:24
    • Cyril Ratatouille

      Posts: 3.255

      Het ligt sowieso niet aan de rechterhand, maar aan de rechtervoet.

      • + 4
      • 17 jan 2026 - 13:06
  • Babs

    Posts: 165

    Die race engineer wordt opgeofferd omdat Lewis niet bereid is om eens goed in de spiegel te kijken en Ferrari te slap is om hun miskoop de laan uit te sturen. Conclusie: een nieuw kampioenschap voor de Scuderia is nog heel ver weg. Arme Charles!

    • + 4
    • 17 jan 2026 - 11:05
    • Pietje Bell

      Posts: 32.789

      Adami wordt niet opgeofferd. Vergeten dat Sainz vaak het heft in eigen hand moest nemen en gelukkig ook deed omdat hij idiote antwoorden kreeg van Adami??!

      • + 8
      • 17 jan 2026 - 11:19
    • HarryLam

      Posts: 5.154

      Werd tijd Adami die engels spreekt als een spaanse koe...

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 12:07
    • SennaS

      Posts: 11.269

      Misschien tijd voor change na 19 jaar droog gestaan te hebben met coureurs als Vettel, Alonso, Charles, Sainz die geen potten konden breken. Ook allemaal miskopen?
      Of zou het alleen aan Lewis liggen in zijn 1e jaar bij een team op hoge leeftijd?

      Opzichtig downgraden van de goat in volle glorie, zullen we maar zeggen. Treurig.

      • + 1
      • 17 jan 2026 - 12:54
  • schwantz34

    Posts: 41.720

    En op de vraag wie Adami gaat opvolgen zeiden ze bij Ferrari "we are checking Lewis"?

    • + 4
    • 17 jan 2026 - 13:10
  • Wingleader

    Posts: 3.356

    Ik heb niets met Hamilton, maar nog veel minder met die Adami, wat een pannekoek is dat zeg. Goede beslissing als jet het mij vraagt.

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 13:46
  • ViggenneggiV

    Posts: 3.146

    Puntje van de lijst van Lewis ingewilligd

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 14:10
  • Robin

    Posts: 3.016

    Hadden ze eerder moeten doen. Nu moeten deze twee weer aan elkaar wennen en dat kost ook weer tijd.

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 15:10
    • F1jos

      Posts: 4.954

      Je krijgt wat je verdient.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 15:53

