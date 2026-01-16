user icon
icon

Ford slaat terug naar Wolff en Mercedes: "Die wilden Verstappen hebben"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Ford slaat terug naar Wolff en Mercedes: "Die wilden Verstappen hebben"

Red Bull Racing staat voor een historische uitdaging in de Formule 1. Het team ontwikkelt voor het eerst een eigen motor en moest daarvoor diep gaan: extra fabrieken op de campus in Milton Keynes, honderden nieuwe medewerkers en een compleet nieuwe motorafdeling. Technisch directeur Ben Hodgkinson laat zich echter niet afschrikken door kritische geluiden van buitenaf.

De Brit is een van de sleutelfiguren binnen Red Bull Powertrains en weet waar hij over praat. Hodgkinson werkte ruim twintig jaar bij Mercedes, voordat hij in 2021 werd weggeplukt door Red Bull om het motorenproject mee vorm te geven.

Meer over Mercedes Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

Verstappen kan overstap vergeten: "Mercedes heeft Max niet meer nodig"

3 jan
 Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

Slecht nieuws voor Verstappen: 'Red Bull slaat plank mis en loopt achter'

14 jan

‘Everest is al vaak beklommen’

Mercedes-teambaas Toto Wolff vergeleek het Red Bull-project eerder met het beklimmen van de Mount Everest, maar die uitspraak doet Hodgkinson weinig. "Ja, dat heb ik gelezen", zegt hij in gesprek met De Telegraaf. "Het is inderdaad een enorme uitdaging om iets vanaf nul op te bouwen en meteen competitief te zijn."

De vergelijking gaat volgens Hodgkinson mank. "Die berg is inmiddels bijna 14.000 keer beklommen door meer dan 7000 mensen. Sommigen deden het zelfs twee keer. Misschien had Toto een betere metafoor moeten bedenken als hij het écht ontmoedigend had willen laten klinken", klinkt het met een glimlach.

Geruchten over Mercedes-motor

Vanaf 2026 gaan de motorreglementen flink op de schop. De 1.6 liter V6 blijft, maar vijftig procent van het vermogen komt voortaan uit elektrische energie. Red Bull is niet de enige nieuwkomer: ook Audi stapt in als fabrikant. Toch wordt Mercedes in de paddock al langer genoemd als favoriet op motorengebied.

Hodgkinson plaatst daar kanttekeningen bij. "Niemand weet dat zeker. Volgens mij kwamen die verhalen vooral van Mercedes zelf, precies op het moment dat ze de beste coureur wilden aantrekken", doelt hij op de flirt met Max Verstappen. "Politiek gezien kwam dat gerucht hen goed uit, zeker omdat ze sportief minder presteerden."

Vertrouwen in Red Bull en Ford

Volgens Hodgkinson is het beter om dat soort ruis te negeren. "Ik werk al lang genoeg in deze wereld om te weten dat je je daar niet gek door moet laten maken. Ik heb vertrouwen in mijn team, in Red Bull en in de faciliteiten die zijn neergezet."

Tijdens de presentatie van Red Bull en zusterteam Racing Bulls in Detroit lag de nadruk ook op Ford, dat als partner aan het motorenproject is verbonden. Hoewel Red Bull zelf ontwikkelt en bouwt, levert Ford volgens Hodgkinson meer dan alleen een financiële bijdrage. De Amerikaanse fabrikant produceert onder meer meerdere specifieke onderdelen en ondersteunt het team technisch en qua productiecapaciteit.

Aan concrete voorspellingen waagt Hodgkinson zich nog niet. Eerst volgen de besloten testdagen in Barcelona en daarna de officiële tests in Bahrein. Eén ding is wel duidelijk. "Ons doel is winnen. Dat was vanaf het eerste gesprek helder. We zijn nieuw, het wordt extreem lastig, maar we geloven volledig in ons eigen kunnen."

NicoS

Posts: 20.032

Ford? Sinds wanneer werkt Hodgkinson voor Ford….?

  • 2
  • 16 jan 2026 - 17:10
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Toto Wolff Mercedes Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • NicoS

    Posts: 20.032

    Ford? Sinds wanneer werkt Hodgkinson voor Ford….?

    • + 2
    • 16 jan 2026 - 17:10
    • StevenQ

      Posts: 10.025

      Hij werkte voor Ilmor en Mercdes en nu voor RBPT

      • + 1
      • 16 jan 2026 - 18:04
    • NicoS

      Posts: 20.032

      Dat weet ik @Steven, maar de kop suggereert dat iemand van Ford aan het woord is, terwijl dat dus niet het geval is.

      • + 1
      • 16 jan 2026 - 19:19
  • Maximo

    Posts: 9.612

    Als Max en zijn management echt geen vertrouwen hadden gehad in het nieuwe project samen met Ford dan was Max daar vertrokken voor 2026.

    Ik heb ergens wel wat vertrouwen in de non-verbale signalen die Max laat zien sinds afgelopen zomer, blijkbaar ziet hij dat er iets moois gebeurt bij RB. Dit voorjaar zag je dat hi er gen vertrouwen in had, maar zijn positieve houding komt toch ergens vandaan. Ik denk dat RB/Ford onder Mekkies misschien wel het vertrouwen van Max heeft gewonnen om samen te bouwen naar nieuwe succesen.

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 17:21
    • NicoS

      Posts: 20.032

      Ik denk dat hij het ook als een uitdaging ziet om dit project mee te helpen op te bouwen….

      • + 1
      • 16 jan 2026 - 17:59
    • Larry Perkins

      Posts: 62.581

      Nieuwe uitdaging, nieuwe bonus...

      • + 1
      • 16 jan 2026 - 18:01
    • F1jos

      Posts: 4.952

      Als Max echt geen vertrouwen had gehad, had hij – zoals je terecht zegt – zeker kunnen vertrekken voor 2026, want hij heeft zijn keuze voor 2028 al gemaakt. Dat hij dat niet gedaan heeft, en zelfs positiever spreekt over de toekomst, zegt veel over de interne ontwikkelingen bij Red Bull.

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 18:24

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Mercedes
Mercedes
Bekijk volledig profiel
show sidebar
Dit is de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen ×