Red Bull Racing staat voor een historische uitdaging in de Formule 1. Het team ontwikkelt voor het eerst een eigen motor en moest daarvoor diep gaan: extra fabrieken op de campus in Milton Keynes, honderden nieuwe medewerkers en een compleet nieuwe motorafdeling. Technisch directeur Ben Hodgkinson laat zich echter niet afschrikken door kritische geluiden van buitenaf.

De Brit is een van de sleutelfiguren binnen Red Bull Powertrains en weet waar hij over praat. Hodgkinson werkte ruim twintig jaar bij Mercedes, voordat hij in 2021 werd weggeplukt door Red Bull om het motorenproject mee vorm te geven.

‘Everest is al vaak beklommen’

Mercedes-teambaas Toto Wolff vergeleek het Red Bull-project eerder met het beklimmen van de Mount Everest, maar die uitspraak doet Hodgkinson weinig. "Ja, dat heb ik gelezen", zegt hij in gesprek met De Telegraaf. "Het is inderdaad een enorme uitdaging om iets vanaf nul op te bouwen en meteen competitief te zijn."

De vergelijking gaat volgens Hodgkinson mank. "Die berg is inmiddels bijna 14.000 keer beklommen door meer dan 7000 mensen. Sommigen deden het zelfs twee keer. Misschien had Toto een betere metafoor moeten bedenken als hij het écht ontmoedigend had willen laten klinken", klinkt het met een glimlach.

Geruchten over Mercedes-motor

Vanaf 2026 gaan de motorreglementen flink op de schop. De 1.6 liter V6 blijft, maar vijftig procent van het vermogen komt voortaan uit elektrische energie. Red Bull is niet de enige nieuwkomer: ook Audi stapt in als fabrikant. Toch wordt Mercedes in de paddock al langer genoemd als favoriet op motorengebied.

Hodgkinson plaatst daar kanttekeningen bij. "Niemand weet dat zeker. Volgens mij kwamen die verhalen vooral van Mercedes zelf, precies op het moment dat ze de beste coureur wilden aantrekken", doelt hij op de flirt met Max Verstappen. "Politiek gezien kwam dat gerucht hen goed uit, zeker omdat ze sportief minder presteerden."

Vertrouwen in Red Bull en Ford

Volgens Hodgkinson is het beter om dat soort ruis te negeren. "Ik werk al lang genoeg in deze wereld om te weten dat je je daar niet gek door moet laten maken. Ik heb vertrouwen in mijn team, in Red Bull en in de faciliteiten die zijn neergezet."

Tijdens de presentatie van Red Bull en zusterteam Racing Bulls in Detroit lag de nadruk ook op Ford, dat als partner aan het motorenproject is verbonden. Hoewel Red Bull zelf ontwikkelt en bouwt, levert Ford volgens Hodgkinson meer dan alleen een financiële bijdrage. De Amerikaanse fabrikant produceert onder meer meerdere specifieke onderdelen en ondersteunt het team technisch en qua productiecapaciteit.

Aan concrete voorspellingen waagt Hodgkinson zich nog niet. Eerst volgen de besloten testdagen in Barcelona en daarna de officiële tests in Bahrein. Eén ding is wel duidelijk. "Ons doel is winnen. Dat was vanaf het eerste gesprek helder. We zijn nieuw, het wordt extreem lastig, maar we geloven volledig in ons eigen kunnen."