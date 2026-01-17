Isack Hadjar kijkt met grote ambities uit naar zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing. De Fransman promoveert in 2026 naar het topteam en wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Hadjar steekt zijn doelstellingen niet onder stoelen of banken: hij wil minimaal één race winnen.

De 21-jarige coureur maakte vorig seizoen indruk bij Racing Bulls en dwong daarmee een zitje af bij het hoofdteam van Red Bull. Dat hij straks naast zijn grote voorbeeld Verstappen rijdt, voelt voor Hadjar nog altijd wat onwerkelijk.

Droomplek bij Red Bull

Tijdens de presentatie van de Red Bull-livery voor 2026 in Detroit stond Hadjar uitgebreid stil bij zijn promotie. De Fransman kijkt met trots terug op zijn jeugd, waarin hij Red Bull al van dichtbij volgde. „Als kind zat ik voor de televisie en zag ik Sebastian Vettel titel na titel pakken. Dat ik nu zelf voor dit team mag rijden, is nog steeds moeilijk te bevatten,” aldus Hadjar tijdens de presentatie van de nieuwe auto.

Ook het samenwerken met Verstappen is bijzonder voor de jonge coureur. „Hij was jarenlang mijn idool. Dat ik nu aan zijn zijde sta in het topteam voelt soms nog onwerkelijk, maar tegelijk geeft het enorm veel motivatie.”

Voordeel van de Red Bull-familie

De afgelopen jaren hield Verstappen meerdere teamgenoten achter zich, waaronder Sergio Pérez, Alex Albon, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. Hadjar hoopt dat zijn overstap soepeler verloopt, mede doordat hij al lange tijd deel uitmaakt van het Red Bull-programma. „Ik loop hier eigenlijk al jaren rond. Sinds ik als kind bij het juniorprogramma kwam, voelt dit als een tweede thuis.”

Dat vertrouwde gevoel helpt in de voorbereiding op 2026. „Ik hoef niet iedereen opnieuw te leren kennen. Er zijn veel bekende gezichten, zelfs bij de monteurs. Ik ben bovendien vroeg begonnen met trainen, zodat ik fysiek en mentaal meteen klaar ben.”

Wat zijn doelen betreft, is Hadjar duidelijk. Na zijn podiumplaats in Zandvoort in zijn debuutseizoen wil hij de volgende stap zetten. „Een race winnen zou natuurlijk geweldig zijn,” klinkt het ambitieus.