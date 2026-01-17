user icon
Hadjar heeft boodschap voor Verstappen: "Ik wil winnen in 2026"

Isack Hadjar kijkt met grote ambities uit naar zijn eerste seizoen bij Red Bull Racing. De Fransman promoveert in 2026 naar het topteam en wordt de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen. Hadjar steekt zijn doelstellingen niet onder stoelen of banken: hij wil minimaal één race winnen.

De 21-jarige coureur maakte vorig seizoen indruk bij Racing Bulls en dwong daarmee een zitje af bij het hoofdteam van Red Bull. Dat hij straks naast zijn grote voorbeeld Verstappen rijdt, voelt voor Hadjar nog altijd wat onwerkelijk.

Droomplek bij Red Bull

Tijdens de presentatie van de Red Bull-livery voor 2026 in Detroit stond Hadjar uitgebreid stil bij zijn promotie. De Fransman kijkt met trots terug op zijn jeugd, waarin hij Red Bull al van dichtbij volgde. „Als kind zat ik voor de televisie en zag ik Sebastian Vettel titel na titel pakken. Dat ik nu zelf voor dit team mag rijden, is nog steeds moeilijk te bevatten,” aldus Hadjar tijdens de presentatie van de nieuwe auto.

Ook het samenwerken met Verstappen is bijzonder voor de jonge coureur. „Hij was jarenlang mijn idool. Dat ik nu aan zijn zijde sta in het topteam voelt soms nog onwerkelijk, maar tegelijk geeft het enorm veel motivatie.”

Voordeel van de Red Bull-familie

De afgelopen jaren hield Verstappen meerdere teamgenoten achter zich, waaronder Sergio Pérez, Alex Albon, Pierre Gasly en Yuki Tsunoda. Hadjar hoopt dat zijn overstap soepeler verloopt, mede doordat hij al lange tijd deel uitmaakt van het Red Bull-programma. „Ik loop hier eigenlijk al jaren rond. Sinds ik als kind bij het juniorprogramma kwam, voelt dit als een tweede thuis.”

Dat vertrouwde gevoel helpt in de voorbereiding op 2026. „Ik hoef niet iedereen opnieuw te leren kennen. Er zijn veel bekende gezichten, zelfs bij de monteurs. Ik ben bovendien vroeg begonnen met trainen, zodat ik fysiek en mentaal meteen klaar ben.”

Wat zijn doelen betreft, is Hadjar duidelijk. Na zijn podiumplaats in Zandvoort in zijn debuutseizoen wil hij de volgende stap zetten. „Een race winnen zou natuurlijk geweldig zijn,” klinkt het ambitieus.

schwantz34

Posts: 41.721

Leuk ventje die Hahadjar...

  • 4
  • 17 jan 2026 - 13:22
Reacties (29)

  • GPYesterday

    Posts: 312

    Als dromen maar geen bedrog worden want Max ziet het somber in om maar een race te winnen. Laten we maar hopen dat Max alleen de underdog wilt spelen.

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 12:17
    • da_bartman

      Posts: 6.381

      "...want Max ziet het somber in om maar een race te winnen. * Ik ben benieuwd hoe je bij deze bewering komt. Ik heb Verstappen niet anders horen zeggen dat hij het niet weet en dat niemand het al kan weten en dat we het allemaal wel gaan zien

      • + 3
      • 17 jan 2026 - 13:13
    • StevenQ

      Posts: 10.030

      Max heeft alleen gezegd dat niemand nog weet hoe de verhoudingen liggen, meer niet

      • + 2
      • 17 jan 2026 - 15:14
  • zoefroef

    Posts: 1.660

    Da n zal hij net de beste f1 rijder sinds tijden moeten afrekenen ik zou het knap vinden.

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 12:20
    • snailer

      Posts: 31.408

      Als de auto de beste is van het veld, dan is de kans gewoon heel groot dat Hadjar een race gaat winnen. Verstappen kan nooit pech voorkomen of een rode vlag en een terugwerping naar het achterveld door de rode vlag bij kwalificatie.

      Echter verwacht ik dat Hadjar er net als Tsunoda 7 tiende of meer er achter zal zitten. Alles wijst daar op vanuit 2025.

      eerste 2 races:
      Tsunoda was sneller dan Hadjar. (Logisch Tsunoda is ervaren en Hadjar moest nog een stap maken.)
      Lawson was dramatisch zwak de eerste twee races. B.v. 2,4 seconde langzamer in kwalificatie en 1.3 sec langzamer in kwalificatie. In China was er ook sprint kwalificatie: 1.9 langzamer.

      Na de promotie/degradatie:
      Tsunoda gemiddeld 0.8 langzamer dan Verstappen.
      Lawson. Niet veel langzamer dan Hadjar.
      Ook lieten ze alletwee zien in races dat ze met de RB top 10 posities kunnen vasthouden. De RB was Gewoon een heel sterke auto.

      Zou mij verbazen als hij op 3 tiende komt.

      • + 1
      • 17 jan 2026 - 13:33
    • WickieDeViking

      Posts: 115

      Snailer, dat Lawson “niet veel langzamer was dan Hadjar” zegt imo weinig over Hadjars plafond.

      Dat Tsunoda in het begin sneller was dan Hadjar is logisch gezien ervaring, maar zegt vooral iets over dat Hadjar nog moest groeien, niet waar hij uiteindelijk uitkomt. We hebben van Hadjar juist gezien dat hij een snelle ontwikkelingscurve heeft.

      Dat de RB sterk genoeg was om top 10 te rijden klopt, maar dat maakt het ook lastig om op basis van racepace grote conclusies te trekken over onderlinge verschillen.

      Het belangrijkste punt dat ontbreekt in je reactie: 2026 is een complete reset. Andere auto’s, actieve aero, nieuwe power units. Data en verhoudingen uit 2025 zijn maar beperkt relevant. Bij zulke reglementswijzigingen zie je vaak dat verschillen verschuiven en jonge coureurs relatief kunnen inlopen.

      Voor 2025 vind ik 0,6–0,8s naar Verstappen een realistische verwachting. Maar richting 2026 vind ik uitspraken als “0,3s zou verbazen” te absoluut. Dat is dan vooral speculatie, geen zekerheid.

      Je conclusie kan best kloppen, maar je onderbouwing is minder hard dan je het nu presenteert.

      • + 1
      • 17 jan 2026 - 13:52
    • snailer

      Posts: 31.408

      "dat Lawson “niet veel langzamer was dan Hadjar” zegt imo weinig over Hadjars plafond."

      Het zegt ook niets over het plafond van Lawson.

      De vergelijking klopt gewoon. Aan het eind van het seizoen kwam Lawson gewoon dichterbij Hadjar. En zoveel meer ervaring had Lawson niet dacht een keer 5 races en een keer 5 races, oid.

      Wat mijn issue is, dat is dat ik nergens enige relevante aanwijzingen zie als zou Hadjar er veel dichter bij zitten dan Tsunoda.
      EN er zijn gewoon legio aanwijzingen dat Hadjar niet veel sneller was dan Lawson. EN ook niet dan Tsunoda. Tsunoda zou hij best voorbij kunnen groeien qua plafond. Maar dat geldt voor Lawson ook.

      Overigens zeg ik nergens dat het gat 7 tiende of meer wordt. Ik zeg dat alles er naar wijst.

      En dan eb ik nog weggelaten dat Tsunoda in een goed bestuurbare RBR ook gewoon 7 tiende tot een seconde achter Verstappen zat. Zie bijvoorbeeld Monza of AD. Zal vast nog wel een derde race zijn waar de RBR wel goed werkte zonder onderstuur en zonder onvoorspelbaar gedrag. EN ja. Ik was 1 van de apostels die riep dat Tsunoda in een goed bestuurbare auto er gewoon dichter op zou zitten. Die race bewees mijn ongelijk.

      Wat ik ook even vergeet te melden is dat Hadjar echt een slecht seizoen reed bij de junioren nadat hij in een nieuwe auto stapte. Verstappen gaat eigenlijk altijd direct hard en na een paar races nog een klap harder.

      Zoals gezegd. Alles wijst er op dat hij een klap langzamer zal zijn.

      En over dat plafond. Dat zal pas worden bereikt als hij een jaar of 28 is. Als Hadjar nu al sneller zou zijn, dan zou hij de god onder de F1 goden zijn.
      Al sinds Ricciardo het in de broek doet hoor ik verhalen dat de nieuwe rijder wel even sneller zou zijn. De werkelijkheid is dat de verschillen groter en groter werden. Niet kleiner. Verstappen os tot en met 2025 nog elk jaar een stuk beter geworden.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 14:55
    • WickieDeViking

      Posts: 115

      Ok, even alles goed op een rijtje:

      Lawson vs Hadjar:

      Je stelt dat Hadjar niet veel sneller was dan Lawson en dat Lawson aan het einde van het seizoen dichterbij kwam. Dat is correct voor 2025, maar dit zegt weinig over Hadjars uiteindelijke plafond. Rijders met snelle ontwikkelingscurves, zoals Hadjar, kunnen in nieuwe contexten significant verbeteren. Het feit dat Lawson dichterbij kwam, zegt vooral iets over zijn eigen progressie in 2025, niet over Hadjars maximale potentieel.

      Hadjar vs Tsunoda:

      Je schrijft dat Hadjar theoretisch Tsunoda kan voorbijgroeien qua plafond. Precies dat onderschrijf ik. Dit laat zien dat er voldoende potentieel is bij Hadjar, ook al tonen de 2025 data dat nog niet. De vergelijking met Tsunoda in 2025 is dus niet doorslaggevend voor wat Hadjar in de toekomst kan bereiken.

      Je haalt Hadjars minder sterke seizoen in de junioren aan. Dat klopt, maar een slechte overgang in een nieuwe auto is bij jonge coureurs normaal. Verstappen is een uitzondering. Juniorendata zijn geen perfecte voorspellers van F1 succes, vooral niet als de auto’s en regels volledig veranderen.

      Dat Tsunoda in een goed bestuurbare RB 0,7s achter Verstappen zat, dat klopt deels, want hier is nuance belangrijk. Tsunoda reed in 2025 niet altijd exact dezelfde specificatie als Verstappen. Updates werden soms/vaak eerst bij Verstappen geplaatst, waardoor het verschil in tijden niet puur rijdersafhankelijk was. In races waar ze wel dezelfde spec hadden, werd het gat kleiner. Het zegt dus weinig over Hadjars potentieel, zeker richting een 2026. Het verschil in 2026 kan heel anders uitpakken: nieuwe auto’s, actieve aero en PU’s.

      Ik ben het met je eens dat het plafond pas rond 28 jaar wordt bereikt. Dat betekent echter niet dat jonge rijders geen indrukwekkende progressie kunnen laten zien, zeker niet in een sterk team. Hadjar kan zich in 2026 en daarna nog flink verbeteren.

      Mijn punt is gewoon dat uitspraken over exacte tijdsverschillen in deze context speculatief zijn, omdat we te maken hebben met een complete reglementsreset. 2025 data zijn dus slechts een beperkte indicatie.

      • + 1
      • 17 jan 2026 - 15:20
    • snailer

      Posts: 31.408

      Zeer vermoeiend.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 16:20
    • WickieDeViking

      Posts: 115

      Zeer vermoeiend voor jou, voor mij alleen maar oefening in geduld. :)

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 16:25
    • snailer

      Posts: 31.408

      Maar eigenlijk onderbouw je waarom Hadjar waarschijnlijk, nadruk op waarschijnlijk, er ook 7 tiende achter zal zitten gemiddeld. Bij tsunoda was het overigens hoger.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 16:29
    • WickieDeViking

      Posts: 115

      Even ter herinnering, snailer. Die 7 tienden kwam van jou, niet van mij. Ik heb nergens gezegd dat Hadjar er 7 tienden achter zou zitten. Mijn punten gingen juist over zijn potentieel, de 2026 reset en dat historische gemiddelden beperkt relevant zijn.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 16:45
    • WickieDeViking

      Posts: 115

      Wat jij nu eigenlijk doet, snailer, voelt alsof je probeert controle over de discussie te houden door mijn woorden te herschrijven in jouw voordeel.

      Je reactie is daardoor meer defensief dan inhoudelijk logisch. Je probeert een nuance die ik heb gebracht te claimen als bewijs voor je eigen oorspronkelijke standpunt.

      • + 1
      • 17 jan 2026 - 16:49
  • SennaS

    Posts: 11.269

    Hihi

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 12:48
  • Taures

    Posts: 1.543

    1x moet wel lukken.,💪

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 12:49
  • Larry Perkins

    Posts: 62.594

    De bron:

    Verstappen, Hadjar and Lindblad at the Red Bull Ford launch in the USA!
    (The Fast And The Curious, 48,11 minuten)

    De eerste 8,35 minuten is blablabla, daarna komt Max aan het woord, vanaf minuut 15,50 Lindblad vanaf minuut 25,30 Hadjar, vanaf minuut 34,30 Ford-CEO Jim Farley, vanaf minuut 44,20 de afsluitende blablabla…

    https://youtu.be/B5O0sIR7XVA

    * herhaalde plaatsing

    • + 2
    • 17 jan 2026 - 12:54
    • Pietje Bell

      Posts: 32.789

      Ik weet niet goed wat ik van hem moet denken. Niet omdat hij naast Max gaat rijden, maar ook vorig jaar toen hij naast Liam reed kwam hij altijd zo stoer en onverschillig over. Kan een houding zijn, alles was nieuw in de F1. Als hem iets gevraagd wordt kijkt hij alsof hij alles weglacht van denk wat je wilt, ik weet wel beter, ik flik dat wel even. Nogmaals, het kan een houding zijn. Macho gedrag.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 13:04
    • Larry Perkins

      Posts: 62.594

      Dat laatste zou zomaar kunnen, vindt hem ook een beetje hachelend (is dat het juiste woord?) overkomen in interviews, kan ook komen omdat Fransen doorgaans moeite hebben met Engels, of een andere taal.

      Lees wel vaak dat Isack een harde, serieuze werker is. Ben benieuwd...

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 13:12
    • Larry Perkins

      Posts: 62.594

      Ah, bedoel "hakkelig".

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 13:14
    • Pietje Bell

      Posts: 32.789

      Hadjar is tweetalig opgevoed en spreek praktisch accentloos Engels.
      Van wat ik gehoord heb is hij een hele harde werker en erg hard voor zichzelf, stelt enorm hoge eisen, ook aan anderen en wordt daardoor nog wel eens erg snel kwaad.
      We leren hem dit jaar vast en zeker beter kennen.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 13:26
    • Pietje Bell

      Posts: 32.789

      Haha, Beson Boone is momenteel in Milaan voor de Milan Fashion Week.
      Ik ken iemand die daar dolgraag bij zou willen zijn.
      Hij draagt tijdens zijn shows veel kleding van Dolce & Gabanna en is daar
      'vandaag dan ook bij aanwezig. Ben een groot fan van die jongen.

      www.instagram.com/reel/DTnJ7OEj0Ge/

      www.instagram.com/reel/DTnFnlJj35e/

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 13:43
    • Canson Po

      Posts: 2.953

      Hadjar zijn Engels is goed maar zijn accent is even goed als dat van een Nederlander die frans praat lolipop!

      Ben wel benieuwd maar vrees voor een volgend slachtoffer van de Hasselt assassin .. te snel naast Max, Hadjar had een zeer goed eerste jaar maar dat betekend niks. Doorgaans heb je toch een paar jaar nodig om up to speed te komen, er zijn uitzonderingen maar daar hoord Hadjar niet bij imo.

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 16:38
    • Canson Po

      Posts: 2.953

      Hoort* *snorts hahahah*

      • + 0
      • 17 jan 2026 - 16:39
  • dutchiceman

    Posts: 5.530

    Ik kan niks meer zeggen.
    Vorig jaar verklaarde ik hem voor gek met zijn podium. Dus ik zeg maar niks nu.

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 14:08
  • StevenQ

    Posts: 10.030

    Hij heeft nu een podium, dus het volgende doel is dan een race winnen

    Helemaal geen raar doel als je voor een topteam rijd.

    • + 1
    • 17 jan 2026 - 15:15
  • AUDI_F1

    Posts: 3.518

    Zo'n bericht hebben we ook gelezen over Gasly, Albon, Perez en Lawson.
    Alleen Perez heeft wel eens een wedstrijd gewonnen waar Verstappen meestal in uitviel.

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 15:42
  • Flexwing

    Posts: 239

    Kan beter niks zeggen want gaat hem niet worden .

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 15:49
  • Snorremans

    Posts: 186

    Zou me niks verbazen als dit een gevalletje Gasly wordt. Extreem gemotiveerd wat uiteindelijk uitmond in frustratie.

    • + 0
    • 17 jan 2026 - 16:35

