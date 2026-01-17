Max Verstappen was deze week in Detroit om zijn nieuwe auto voor komend seizoen te aanschouwen. De viervoudig wereldkampioen presenteerde samen met Red Bull Racing en Ford het nieuwe strijdwapen voor het Formule 1-seizoen 2026. Verstappen zelf oogde toch ietwat sceptisch in de Verenigde Staten.

Red Bull voerde één verandering door die Verstappen wel kan bekoren: de Oostenrijkse renstal koos ervoor om de kleur blauw weer terug te doen op de auto. De Nederlander reageerde hier met een glimlach op, maar of de auto daadwerkelijk ook competitief zal zijn, heeft hij toch nog zijn vraagtekens bij.

Verstappen heeft vraagtekens

De F1 zal een behoorlijke metamorfose doormaken het komende seizoen. Een nieuwe motor, chassis en aerodynamica maakt het dat de koningsklasse van de autosport - qua reglementen - een van de grootste veranderingen ooit door zal maken. Niemand weet eigenlijk wat de veranderingen gaan betekenen, ook viervoudig wereldkampioen Verstappen niet.

"Ik kan het zelf totaal niet invullen", zo antwoordt Verstappen op de vraag van Viaplay hoe de nieuwe auto's voor de dag zullen komen. "Ik heb de hele auto nog niet gezien in zijn geheel. Ik heb hem ook nog niet bestuurd, dus ja, het is allemaal heel moeilijk op dit moment. Je weet het niet. We hebben veel vragen, maar weinig antwoorden", voegde de Nederlander daaraan toe.

Red Bull wuift favorietenrol weg

Verstappens teambaas bij Red Bull - Laurent Mekies - gaf al aan dat het even kan duren voordat zij echt competitief zullen zijn. Verstappen lijkt daarin mee te gaan en insinueerde dat de Nederlandse fans nog geen torenhoge verwachtingen moeten hebben. "Gelukkig is het pas 15 januari, dus we hebben ook nog een beetje de tijd."

In de komende weken voordat de eerste race in Melbourne plaats gaat vinden, zullen de F1-teams testen in Barcelona en Bahrein. Verstappen wil daar simpelweg zoveel mogelijk ronden rijden en data verzamelen. "Dat hoop ik wel, dat is in ieder geval het doel", zo vervolgde hij. "Ik hoop natuurlijk dat we niet te veel problemen hebben, maar er zullen altijd natuurlijk wel kleine opstartproblemen zijn voor iedereen. Hopelijk van onze kant natuurlijk niet te veel, maar het is een ingewikkeld project voor iedereen en daar moet je ook gewoon eerlijk in zijn. Iedereen probeert er het beste van te maken."