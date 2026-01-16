Max Verstappen gaat dit jaar een gooi doen naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Zijn team Red Bull Racing trok afgelopen nacht het doek van de nieuwe auto, en er is veel veranderd bij de Oostenrijkse renstal. Verstappen weet nog niet hoe groot zijn titelkansen zullen zijn, en hij blijft er zeer nuchter onder.

Verstappen zorgde vorig jaar voor een spannende ontknoping van het seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur keek in de zomer nog tegen een achterstand van ruim honderd WK-punten aan, en wist zich vervolgens op sensationele wijze terug te vechten. Hij profiteerde van fouten en pech van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen wist de seizoensfinale in Abu Dhabi nog wel te winnen, maar kwam uiteindelijk twee punten te kort om Norris van de titel te houden.

Dit jaar kan alles zomaar anders zijn in de Formule 1. Met nieuwe motorische en aerodynamische regels kan de rangorde volledig overhoop worden gegooid, en bij Red Bull is er ook veel veranderd. Ze bouwen vanaf dit jaar zelf de krachtbronnen, en dat doen ze in samenwerking met de Amerikaanse autogigant Ford. Hoe snel en betrouwbaar de nieuwe motoren zijn, moet nog blijken.

Wat zijn de verwachtingen van Max Verstappen?

De vraag is dan ook of Verstappen dit jaar wel voor de titel kan gaan en of hij überhaupt races kan winnen. In Detroit kreeg Verstappen deze vraag voorgeschoteld door Sky Sports News, en zijn antwoord was duidelijk: "De tijd zal het ons vertellen. Ik bedoel, we weten het gewoon nog niet. Het enige wat ik wel weet, is dat iedereen alles geeft wat ze in zich hebben."

'Het wordt niet makkelijk'

Op de fabriek in Milton Keynes wordt er keihard gewerkt aan het project, en dat liet Red Bull ook zien tijdens de presentatie van de RB22. Verstappen weet dat het een flinke berg is die ze moeten beklimmen: "We proberen vooruitgang te boeken, we proberen echt alles te maximaliseren, maar het wordt niet makkelijk. Dat weten we ook."