Goudeerlijke Verstappen rekent niet op Red Bull-succes

Goudeerlijke Verstappen rekent niet op Red Bull-succes

Max Verstappen gaat dit jaar een gooi doen naar zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1. Zijn team Red Bull Racing trok afgelopen nacht het doek van de nieuwe auto, en er is veel veranderd bij de Oostenrijkse renstal. Verstappen weet nog niet hoe groot zijn titelkansen zullen zijn, en hij blijft er zeer nuchter onder.

Verstappen zorgde vorig jaar voor een spannende ontknoping van het seizoen. De Nederlandse Red Bull-coureur keek in de zomer nog tegen een achterstand van ruim honderd WK-punten aan, en wist zich vervolgens op sensationele wijze terug te vechten. Hij profiteerde van fouten en pech van McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri. Verstappen wist de seizoensfinale in Abu Dhabi nog wel te winnen, maar kwam uiteindelijk twee punten te kort om Norris van de titel te houden.

Dit jaar kan alles zomaar anders zijn in de Formule 1. Met nieuwe motorische en aerodynamische regels kan de rangorde volledig overhoop worden gegooid, en bij Red Bull is er ook veel veranderd. Ze bouwen vanaf dit jaar zelf de krachtbronnen, en dat doen ze in samenwerking met de Amerikaanse autogigant Ford. Hoe snel en betrouwbaar de nieuwe motoren zijn, moet nog blijken.

Wat zijn de verwachtingen van Max Verstappen?

De vraag is dan ook of Verstappen dit jaar wel voor de titel kan gaan en of hij überhaupt races kan winnen. In Detroit kreeg Verstappen deze vraag voorgeschoteld door Sky Sports News, en zijn antwoord was duidelijk: "De tijd zal het ons vertellen. Ik bedoel, we weten het gewoon nog niet. Het enige wat ik wel weet, is dat iedereen alles geeft wat ze in zich hebben."

'Het wordt niet makkelijk'

Op de fabriek in Milton Keynes wordt er keihard gewerkt aan het project, en dat liet Red Bull ook zien tijdens de presentatie van de RB22. Verstappen weet dat het een flinke berg is die ze moeten beklimmen: "We proberen vooruitgang te boeken, we proberen echt alles te maximaliseren, maar het wordt niet makkelijk. Dat weten we ook."

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.253

Oke, als Max zegt dat ze niet rekenen op succes bij Redbull dan is hij goudeerlijk.

Als 'n andere coureur dat zegt over hun team zijn ze aan het sandbaggen...

Mocht het nu toch zo zijn dat Redbull alsnog vooraan meedoet roept de horde in koor....."Max haalt er meer uit dan erin zit".

  • 15
  • 16 jan 2026 - 11:34
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (21)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.253

    Oke, als Max zegt dat ze niet rekenen op succes bij Redbull dan is hij goudeerlijk.

    Als 'n andere coureur dat zegt over hun team zijn ze aan het sandbaggen...

    Mocht het nu toch zo zijn dat Redbull alsnog vooraan meedoet roept de horde in koor....."Max haalt er meer uit dan erin zit".

    • + 15
    • 16 jan 2026 - 11:34
    • ScuderiaSjonno

      Posts: 2.141

      En dan staan figuren als Larry en Schwantz vooraan te schreeuwen hoe goed Max is.

      ps: dat is hij ook maar deze twee hebben het hoogste woord vaak.

      • + 11
      • 16 jan 2026 - 11:39
    • Adenauer Forst

      Posts: 1.192

      Volgens mij valt er deze winter voor geen enkel team iets te sandbaggen. Iedereen begint vanaf 0 en niemand weet waar ze staan ten opzichte van de rest.

      • + 7
      • 16 jan 2026 - 11:48
    • Williams_F1

      Posts: 1.292

      niet zo mokkiemok he ouwe..

      • + 3
      • 16 jan 2026 - 12:01
    • gridiron

      Posts: 3.099

      Iedereen behalve de "insiders" en de media😊

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 12:02
    • van lotje,g

      Posts: 1.177

      Nog steeds trauma perikelen?

      • + 3
      • 16 jan 2026 - 12:12
    • mario

      Posts: 14.920

      @Ouw: Laatst was Max nog gewoon eerlijk.... Nu heeft ie promotie gemaakt naar "goudeerlijk".... Welke superlatieven kunnen we binnenkort nog meer verwachten over de eerlijkheid van Max??? 😎

      • + 3
      • 16 jan 2026 - 12:14
    • mario

      Posts: 14.920

      @gridiron: En sommige mensen hier denken ook de wijsheid in pacht te hebben... 🤪

      • + 2
      • 16 jan 2026 - 12:15
    • schwantz34

      Posts: 41.717

      Max is gewoon by far de goeiste!


      Zoiets?

      • + 6
      • 16 jan 2026 - 12:47
    • Larry Perkins

      Posts: 62.574

      @Ouw, en als Max er weer meer uit haalt dan erin zit, dan organiseren we weer een…

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳

      S T R A A T F E E S T !

      🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳🛣️🥳


      * 🛣️ = straat, 🥳 = feest

      • + 6
      • 16 jan 2026 - 12:54
    • Larry Perkins

      Posts: 62.574

      En Russell wordt weer…

      👨👨‍🦰🧵 👨👨‍🦰🧵 👨👨‍🦰🧵 👨👨‍🦰

      KAMPIOEN MATEN NAAIEN!

      👨👨‍🦰🧵 👨👨‍🦰🧵 👨👨‍🦰🧵 👨👨‍🦰🧵


      👨👨‍🦰 = maten, 🧵= naaien

      • + 7
      • 16 jan 2026 - 13:13
    • Patrace

      Posts: 6.467

      Wat is er mis met goudeerlijk sandbaggen?

      • + 2
      • 16 jan 2026 - 13:27
    • SennaS

      Posts: 11.265

      Russell heeft geen maten om te naaien.

      Past wel in de te verwachten beeldvorming zodat sommigen straks kunnen schreeuwen dat Max in de 5e of 6e auto van het veld races wint.

      • + 2
      • 16 jan 2026 - 13:40
  • gridiron

    Posts: 3.099

    Die vertelde rond de zomer periode ook dat het WK een verloren zaak was, en op het einde zat de top 3 op een zakdoek.

    • + 3
    • 16 jan 2026 - 12:05
    • mario

      Posts: 14.920

      🤣👍🏽

      • + 1
      • 16 jan 2026 - 12:15
    • Need5Speed

      Posts: 3.423

      Maar Lando zat pontificaal in het midden van die zakdoek, Max aan de rand en Oscar nog net op een puntje.

      • + 1
      • 16 jan 2026 - 12:43
  • da_bartman

    Posts: 6.380

    De titel is echter niet goudeerlijk
    "De tijd zal het ons vertellen. Ik bedoel, we weten het gewoon nog niet. Het enige wat ik wel weet, is dat iedereen alles geeft wat ze in zich hebben."

    'Het wordt niet makkelijk'
    "We proberen vooruitgang te boeken, we proberen echt alles te maximaliseren, maar het wordt niet makkelijk. Dat weten we ook."

    Dat is toch even wat anders dan wat de titel je doet denken

    • + 7
    • 16 jan 2026 - 12:39
  • StevenQ

    Posts: 10.024

    Hij zegt dat niemand nog weet hoe de verhoudingen zijn omdat de auto's nog niet op de baan zijn geweest, meer niet

    • + 5
    • 16 jan 2026 - 12:45
    • SennaS

      Posts: 11.265

      Inderdaad vrij baanbrekende informatie

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 13:42
    • hupholland

      Posts: 9.555

      Dus voeg jij er nog ff 3 nietszeggende comments aan toe?

      • + 3
      • 16 jan 2026 - 13:59
  • SennaS

    Posts: 11.265

    Boeie,
    Ik reken wel op mighty Max.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 13:36

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
