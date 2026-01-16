user icon
Red Bull rekent niet op succes: "Heb even geduld met ons"

Red Bull rekent niet op succes: "Heb even geduld met ons"

Het team van Red Bull Racing heeft het nieuwe hoofdstuk uit hun Formule 1-avontuur afgetrapt in Detroit. Vanaf dit jaar rijden ze met eigen krachtbronnen, die ze samen met Ford ontwikkelen. Volgens teambaas Laurent Mekies gaan ze voor succes, maar is het niet realistisch om direct zeges te verwachten.

Er gaan dit jaar nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de koningsklasse van de autosport. Voor Red Bull was dit een belangrijke stip aan de horizon, want ze gaan vanaf dit jaar rijden met eigen motoren. In Milton Keynes werd er in het complex van Red Bull Powertrains hard gewerkt aan de krachtbronnen, en met Ford hebben ze een grote motorpartner aangetrokken.

Het was dan ook niet vreemd dat Red Bull in het Amerikaanse Detroit het doek trok van de nieuwe RB22. Ze presenteerden de auto tijdens de launch van Ford Racing, en de logo's van het Amerikaanse merk zijn prominent aanwezig op de auto's en teamkleding. De verwachtingen zijn hoog, en met Max Verstappen en Isack Hadjar hebben ze de beschikking over twee extreem hongerige coureurs.

'We moeten geduld hebben'

Red Bull-teambaas Laurent Mekies is echter realistisch. Bij Sky Sports News geeft hij toe dat ze niet direct zullen winnen: "We weten dat het wat moeilijkheden met zich meebrengt. We weten dat we een paar slapeloze nachten gaan hebben en dat het hoofdpijn gaat opleveren, maar heb alsjeblieft een paar maanden geduld met ons."

Wat zijn de verwachtingen bij Red Bull?

Volgens Mekies weet iedereen bij Red Bull en Ford dat ze voor een enorme uitdaging staan: "Niemand onderschat de grootte van de berg die we moeten beklimmen. Het is een uitdaging waar we allemaal graag aan meedoen, en hopelijk komen we bij de top uit."

Mekies wil dan ook niet aan borstklopperij doen: "Ik denk dat het nogal naïef zou zijn om te zeggen dat, nadat we alles van nul hebben opgebouwd met geweldige steun van Ford, we bij de eerste race direct op het niveau zitten van mensen die dit al jaren doen. Zo zal het niet zijn, we zullen ze opjagen."

Reacties (3)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.249

    Vandaag, tot nu dan, maar 7 artikelen over Max of Redbull.
    Omdat het hier 'n Max-forum is mag er van mij wel wat meer geschreven worden over die twee hoor.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 10:23
  • Knalpijp

    Posts: 2.342

    Nu al de handdoek in de ring gooien, dat voorspelt geen goed nieuws.
    Waché zal opstappen, Verstappen zal vertrekken" een zinkend ship.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 10:24
  • Need5Speed

    Posts: 3.422

    Ik heb nog wel een kleine 2 maanden geduld.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 10:24

