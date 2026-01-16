user icon
Verstappen zeer te spreken over nieuw strijdwapen: "Wilde blauw al langer terug"

Verstappen zeer te spreken over nieuw strijdwapen: "Wilde blauw al langer terug"

Max Verstappen is zeer te spreken over zijn nieuwe strijdwapen voor komend seizoen. De Nederlander was afgereisd naar Detroit voor de lancering van de nieuwe auto van Red Bull Racing. Daar maakte de viervoudig wereldkampioen kennis met zijn gloednieuwe bolide.

Na een ijzersterk einde van 2025, een welverdiende vakantie in Brazilië en tussendoor nog een GT3-test in Portugal, reisde Verstappen af naar de Verenigde Staten om zijn nieuwe auto te onthullen. Red Bull deed dat door middel van een Youtube-video, waarin zij het een en ander vrijgaven. 

Verstappen blij met terugkeer blauw

Red Bull wijzigde een belangrijke factor op de auto van Verstappen. Na jarenlang met een matzwarte auto te hebben gereden, keerde de kleur blauw weer terug op de RB22. Verstappen zelf reageerde daar vol enthousiasme op en gaf zelfs aan dat hij al vaker bij Red Bull opperde om zijn favoriete kleur weer te gebruiken. 

"Dit is veel beter!", zo klonk Verstappen duidelijk. "Ik heb hier al een lange tijd om gevraagd, dus dit is geweldig. Ik hou van de glimpen en de kleur blauw, dat is mijn favoriete kleur. Ik vind de schetsen rond het logo van Red Bull heel mooi. Het ziet er weer allemaal een stuk frisser uit, ik hou ervan", voegde hij daar lovend aan toe. 

Spannende tijden voor Verstappen en Red Bull

Komend seizoen gaan de reglementen drastisch veranderen in de Formule 1. Alle teams zullen een compleet nieuwe motor, chassis en aerodynamica moeten ontwerpen, zo ook Red Bull. In samenwerking met Ford zullen zij als krachtbron de Red Bull Powertrains ontwikkelen. 

Spannende tijden dus voor de Oostenrijkse renstal, weet ook Verstappen. "Niemand weet het nog echt eigenlijk", zo vervolgde de Nederlander. "Er vinden grote veranderingen plaats, zowel met de motor en de auto. Met name ook de auto is anders. Voor ons als coureurs kan het even duren om aan te passen, maar daarom is het ook belangrijk dat we tijdens de tests veel ronden rijden en goed kunnen optimaliseren." 

Verstappen in de vorm van zijn leven

Afgelopen jaar bewees Verstappen wederom dat hij van een andere planeet is. In een seizoen waarin McLaren de betere auto had, lukte het de Nederlander om tot de laatste race van het jaar te strijden om de wereldtitel met Lando Norris en Oscar Piastri. Slechts twee punten kwam hij tekort om zijn vijfde wereldtitel bij te schrijven, maar Verstappen hield logischerwijs een goed gevoel over aan vorig jaar. 

"Het is altijd beter om zo te eindigen. De motivatie hier is enorm, iedereen lijkt er klaar voor. Ik heb er heel erg veel zin in om dit nieuwe hoofdstuk te starten", zo sloot Verstappen vol enthousiasme af.

 

 

BoerTeun

Posts: 1.530

Ze hebben jarenlang met een matzwarte auto gereden? Die vorige auto's waren toch gewoon donkerblauw of moet ik nou weer al naar Pearl?

  • 5
  • 16 jan 2026 - 07:05
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (7)

Login om te reageren
  • BoerTeun

    Posts: 1.530

    Ze hebben jarenlang met een matzwarte auto gereden? Die vorige auto's waren toch gewoon donkerblauw of moet ik nou weer al naar Pearl?

    • + 5
    • 16 jan 2026 - 07:05
    • RH

      Posts: 750

      Uhm, dat dacht ik dus ook... Maar goed dat ze weer een paar miljoen in het ontwerp van een nieuwe livery hebben gestoken.

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 09:22
  • Need5Speed

    Posts: 3.421

    Als mijn strijdwapen blauw is ben ik niet zo gelukkig.

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 07:18
    • BoerTeun

      Posts: 1.530

      Ik heb er onlangs een knoop in laten leggen, dan heb je ook een nieuwe "livery" in max zijn favoriete kleur hoor.

      • + 1
      • 16 jan 2026 - 09:52
  • Larry Perkins

    Posts: 62.570

    Hoogtepunt van de launch:

    "DO YOU WANT TO SEE MY ASS?"

    - Max Verstappen.

    Tegen de presentatrice toen hij de achterkant van de nieuwe teamkleding moest laten zien, hihihi, de belhamel, de schavuit!

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 07:22
  • Regenrace

    Posts: 2.241

    Je hebt hem er nooit over gehoord, en nou wil ie in ene blauw terug. Was ein keloel.

    Het zal me overigens aan mijn kont roesten wat die mannetjes vinden; ik ken maar 1 belang, dat van de kijker - en helemaal dat van de tribuneganger die grof geld betaalt.
    Daarom pleit ik er al jaren voor dat de auto's maximaal onderscheidend zijn - zowel van afstand maar ook tussen teamgenoten - zonder 22 mozaïekhelmen uit je hoofd te kennen die toch al voor 40% schuil gaan achter bodywork en bovendien bijna elke race veranderen.

    Vroeger was dat, misschien onbedoeld, standaard het geval, maar al vele jaren ondergesneeuwd door onverschilligheid of commerciële belangen.

    Ik zou dus pleiten voor een algeheel verbod op 'naakt' carbon bodywork (of beperken tot 10% of zo). En een tweede doodnormale eis: herkenbare 'rugnummers' op drie zijden van de auto, gewoon zoals het hoort: zwarte cijfers op een witte ronde plaat op een eenduidige, goed zichtbare plek.
    Een jaartje geleden reed eens een 'retro' Ferrari rond (of was het een Mclaren?), en iedereen vond het prachtig.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 09:53

