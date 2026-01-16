Het team van Red Bull Racing heeft het doek getrokken van het nieuwe strijdwapen van Max Verstappen en Isack Hadjar. Tijdens een spectaculaire show in Detroit werden de nieuwe liveries van Red Bull en Racing Bulls gepresenteerd. Ze zijn hiermee de eerste teams die de nieuwe look laten zien.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en iedereen begint praktisch op nul. Bij Red Bull hebben ze besloten om te beginnen aan een compleet nieuw hoofdstuk in hun bestaan. Voor het eerst gaan ze rijden met eigen krachtbronnen, en daarvoor hebben ze de krachten gebundeld met de Amerikaanse gigant Ford.

Launch in Detroit

In Ford-hoofdstad Detroit vond de launch van Red Bull plaats. Na een show van Ford Racing, was het eindelijk tijd voor de presentaties van Red Bull en Racing Bulls. Alle ogen waren gericht op Red Bull, want de Oostenrijkse renstal wil dit jaar direct weer gaan meevechten om de zeges. Met Max Verstappen grepen ze vorig jaar net naast de wereldtitel, en hij wil nu sportieve revanche gaan nemen.

Geheimzinnige wagen ziet het daglicht

De wagen die Red Bull zojuist aan de wereld toonde lijkt nog niet op de auto die later deze maand de baan op zal gaan in Barcelona. De teams doen er alles aan om hun nieuwe trucjes zolang mogelijk verborgen te houden, want niemand wil nu het achterste van de tong laten zien.

De livery die Red Bull zojuist liet zien, is wél de livery voor het nieuwe seizoen. Wekenlang hintte Red Bull op een aangepaste livery, en vandaag volgde het antwoord op deze vraag. De wagen is voorzien van meer blauwtinten dan in de voorgaande jaren, en dit is een duidelijk verwijzing naar de samenwerking met Ford. Daarnaast is de teamkleding voorzien van de blauwe kleur van Ford, waarmee er een andere kleur te zien is bij het team.

Het doet direct denken aan de kleurstelling waarmee Red Bull in de succesjaren van Sebastian Vettel reed. Nu zijn echter ook de kleuren en logo's van Ford duidelijk te zien. De nieuwe wagen luistert naar de logische naam RB22, waarmee ze het pad van de voorgaande jaren volgen.

