<b> Officieel: </b> Dit is de nieuwe Red Bull-bolide van Max Verstappen

Het team van Red Bull Racing heeft het doek getrokken van het nieuwe strijdwapen van Max Verstappen en Isack Hadjar. Tijdens een spectaculaire show in Detroit werden de nieuwe liveries van Red Bull en Racing Bulls gepresenteerd. Ze zijn hiermee de eerste teams die de nieuwe look laten zien.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de koningsklasse van de autosport. Er gaan nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden, en iedereen begint praktisch op nul. Bij Red Bull hebben ze besloten om te beginnen aan een compleet nieuw hoofdstuk in hun bestaan. Voor het eerst gaan ze rijden met eigen krachtbronnen, en daarvoor hebben ze de krachten gebundeld met de Amerikaanse gigant Ford.

Launch in Detroit

In Ford-hoofdstad Detroit vond de launch van Red Bull plaats. Na een show van Ford Racing, was het eindelijk tijd voor de presentaties van Red Bull en Racing Bulls. Alle ogen waren gericht op Red Bull, want de Oostenrijkse renstal wil dit jaar direct weer gaan meevechten om de zeges. Met Max Verstappen grepen ze vorig jaar net naast de wereldtitel, en hij wil nu sportieve revanche gaan nemen.

Geheimzinnige wagen ziet het daglicht

De wagen die Red Bull zojuist aan de wereld toonde lijkt nog niet op de auto die later deze maand de baan op zal gaan in Barcelona. De teams doen er alles aan om hun nieuwe trucjes zolang mogelijk verborgen te houden, want niemand wil nu het achterste van de tong laten zien.

De livery die Red Bull zojuist liet zien, is wél de livery voor het nieuwe seizoen. Wekenlang hintte Red Bull op een aangepaste livery, en vandaag volgde het antwoord op deze vraag. De wagen is voorzien van meer blauwtinten dan in de voorgaande jaren, en dit is een duidelijk verwijzing naar de samenwerking met Ford. Daarnaast is de teamkleding voorzien van de blauwe kleur van Ford, waarmee er een andere kleur te zien is bij het team.

Het doet direct denken aan de kleurstelling waarmee Red Bull in de succesjaren van Sebastian Vettel reed. Nu zijn echter ook de kleuren en logo's van Ford duidelijk te zien. De nieuwe wagen luistert naar de logische naam RB22, waarmee ze het pad van de voorgaande jaren volgen.

Snel meer!

Sander

Posts: 1.590

Dat is denk ik precies het doel.

  • 12
  • 16 jan 2026 - 06:01
  • d@nny

    Posts: 3.546

    Vindt dat zwart op de neus niet zo maar het geheel is weinig spraakmakend. Gewoon herkenbaar als een Red Bull.

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 05:07
    • Sander

      Posts: 1.590

      Dat is denk ik precies het doel.

      • + 12
      • 16 jan 2026 - 06:01
  • mario

    Posts: 14.912

    Zoals verwacht... Niets nieuws onder de zon dan alleen een ander stikkertje van Honda --> Ford....

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 06:06
  • mario

    Posts: 14.912

    OK... Dat blauwe lijntje is een leuke toevoeging en ik vind 'm zowaar ietwat mooier dan die van vorig jaar.... Maar in de ranking van liveries zal hij niet in de top 5 komen, maar dat is natuurlijk ook persoonlijke smaak... 😎

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 06:26
  • Skoda F1

    Posts: 498

    Weet niet precies wat er uit die Sidepods hangt maar het lijken wel drie uitlaatbochten een standaard een snelle 50 en een 70 cc

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 06:48
  • Ambudriver

    Posts: 317

    Dik.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 07:25
  • ScuderiaSjonno

    Posts: 2.140

    Is dit de definitieve livery? Ik meende dat de FIA verzocht had (nog niet) de officiële kleurstelling te gebruiken?
    Geen idee waarom eigenlijk?

    Maar ik vind dit al mooier dan afgelopen jaren. Had eigenlijk iets compleet nieuws gehoopt maar vooralsnog best een ok wagentje.

    • + 2
    • 16 jan 2026 - 07:59
    • fdorp

      Posts: 63

      Volgens mij is dat alleen bij de eerste (gesloten test) zodat iedereen zijn trucjes e.d. nog wat kan beschermen met een lastige livery

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 08:21
  • fdorp

    Posts: 63

    RB is wel weer over naar een pushrod voor ophanging na jaren met pulrod te hebben gereden. Altijd interessant om te weten waarom ze weer geswitched zijn.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 08:22
    • Schumi86

      Posts: 589

      Stond al een bericht dasrover, dacht dat pulrod minder voordeel downforce opleverede op deze nieuwe auto's...kan het mis hebben.

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 08:27
    • F1jos

      Posts: 4.950

      Op basis van deze eerste indruk heeft de auto zowel bij de voor- als achterwielophanging gekozen voor een push-rod-configuratie, een kenmerk dat dit jaar bij veel auto’s te zien zal zijn als gevolg van een grote verschuiving in de aerodynamische reglementen.

      • + 0
      • 16 jan 2026 - 10:19
  • Knalpijp

    Posts: 2.341

    Doe mij maar de racing Bull kleuren, ook de kleding is veel mooier. Waarom zulke waardeloze foto's van slechte kwaliteit.
    Dan moet je toch echt naar de seit van motorsport.

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 08:33
  • Snorremans

    Posts: 182

    Ford moet het hebben van een "stickertje" op de engine cover. Had wel iets meer verwacht.

    • + 2
    • 16 jan 2026 - 08:35
  • Williams_F1

    Posts: 1.291

    gave kleurstelling wel.

    • + 1
    • 16 jan 2026 - 08:41
  • Bibendum

    Posts: 50

    Dit is dus NIET de nieuwe auto van Red Bull. Dit was alleen een livery onthulling en team presentatie. De auto’s die Red Bull en Racing Bulls gebruikt hebben zijn de officiële F1-demo auto’s van de Formule 1 organisatie die we al vaker gezien hebben.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 09:05
  • F1fever

    Posts: 722

    Het is nog vroeg in de morgen, maar volgens mij zie ik wheel covers die op velgen lijken, dat maakt het al een heel stuk mooier.
    Alleen jammer van dat "design" startnummer....

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 09:06
  • DonDidier

    Posts: 11

    zijn de Pirelli's zo zacht dit jaar dat ze bij de presentatie al zo versleten uitzien ... ?

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 09:18
  • RH

    Posts: 750

    Ik verdiep me nooit zo in de livery, maar voor mij ziet er dit hetzelfde uit als voorgaande jaren. Af en toe zie je een stickertje anders, maar niets indrukwekkends. RB wint het dan echt van de grote broer.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 09:20
  • SEN1

    Posts: 2.705

    Je ziet al meteen aan die wagen dat ie weer puur gebouwd is voor Max! Schande!

    • + 2
    • 16 jan 2026 - 09:26
  • Snork

    Posts: 22.283

    Na vele jaren hebben ze afscheid genomen van het matte blauw, beetje terug naar de kleuren waar Vettel zijn 4 WK’s haalde. Prima livery, niks radicaals.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 09:43
  • Knalpijp

    Posts: 2.341

    Geen blije koppies die ik zag op een andere seit, Pierre Waché zijn niet of wel kwaliteit zal nu doorslaggevend zijn.
    Zie het somber in, want hij heeft al die tijd na Newey en Marchel door geborduurd met die auto.
    Max zal het tot de zomer uitzingen en vertrekt dan en zal de rest van het jaar gaan genieten van zijn GT3 team.
    Dit wordt de rangorde van dit jaar.
    1: Mercedes
    2: Alpine
    3: McLaren
    4: Aston
    5: Williams
    6:Ferrari
    7: Haas
    8: Audi
    9: RedBull
    10: Racing B
    11: Cadillac

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 10:15
  • Knalpijp

    Posts: 2.341

    Perez haalt hard uit naar RedBull, alles draait om Max" nu ook nog zijn favoriete kleur blauw.

    • + 0
    • 16 jan 2026 - 10:19

