Max Verstappen heeft in de afgelopen jaren regelmatig voor ophef gezorgd met zijn acties op de baan. Veel vaker dan hem lief is moest hij zich melden bij de FIA-stewards. Steward Vitantonio Liuzzi weet wat voor vlees hij in de kuip heeft met Verstappen, en stelt lachend dat hij toch niet luistert.

Verstappen rijdt altijd met het mes tussen de tanden, en dat zorgt met enige regelmaat voor veel spektakel. Vorig jaar balanceerde hij op de rand van een schorsing, toen hij in Spanje een zware straf kreeg voor het uitdelen van een beuk aan de Mercedes van George Russell. Het leverde hem veel kritiek op, maar Verstappen haalde daar zijn schouders over op.

Verstappen greep vorig jaar net naast zijn vijfde wereldtitel in de Formule 1, en weet dat het dit jaar lastiger wordt om een gooi te doen naar de titel. Zijn team Red Bull Racing gaat met eigen krachtbronnen rijden, die ze in samenwerking met Ford gaan ontwikkelen. Toch zal Verstappen altijd alles blijven geven.

Advies voor Verstappen

Voormalig Formule 1-coureur en huidig FIA-steward Vitantonio Liuzzi moet lachen als hij door Scontro Diretto naar Verstappen en McLaren-coureurs Lando Norris en Oscar Piastri wordt gevraagd. Als hem wordt gevraagd dit trio advies te geven, grijnst hij: "Max luistert toch niet naar je! Het boeit hem gewoon geen reet wat mensen over hem zeggen."

Wat moet McLaren doen?

Volgens Liuzzi moeten de McLarens vooral naar Verstappen kijken: "Ik zou tegen hen zeggen dat ze alle races moeten terugkijken en moeten studeren op wat Max doet. Hij heeft het hen immers al een paar keer heel moeilijk weten te maken."

"Dus ik zou hen wel zeggen om de regels op het gebied van inhalen opnieuw te analyseren en te bestuderen. Dan had Piastri zichzelf bijvoorbeeld beter gepositioneerd in Brazilië. Als hij zich had gepositioneerd als Max, dan had hij het beter gedaan. Ik zeg niet wie het goed of fout doet, maar wat ik wel over Max zeg: zelfs tijdens het inhalen of ingehaald worden, denkt hij na over hoe hij zich moet plaatsen om er alsnog het beste uit te halen."

Oorlogsmachine

Volgens Liuzzi is het voor de stewards ook heel erg lastig om een straf uit te delen aan Verstappen: "Max is een oorlogsmachine. Hij brengt zichzelf altijd in een oncomfortabele positie voor ons om te analyseren, omdat hij altijd op het randje zit. Bij andere coureurs zijn crashes vaak duidelijker en makkelijker af te handelen."