user icon
icon

Marko heeft weinig hoop voor Verstappen: "Winnen zou ongelofelijk zijn"

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Marko heeft weinig hoop voor Verstappen: "Winnen zou ongelofelijk zijn"

Helmut Marko lijkt weinig goede hoop te hebben voor het komende seizoen van Max Verstappen en Red Bull Racing. De voormalig adviseur van de Oostenrijkse renstal verwacht namelijk niet dat de Nederlander - met de nieuwe motor ontwikkeld door Red Bull en Ford - meteen competitief zal zijn. 

Voordat Marko zijn afscheid bij Red Bull aankondigde, nam hij nog plaats in de Formule 1 podcast Beyond the Grid. Daar liet de Oostenrijker doorschemeren dat de kosten voor de eigen motor enorm waren en dat ook de ontwikkelingen van de krachtbron nog even op zich moet laten wachten. 

Meer over Max Verstappen Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Red Bull investeerde een hoop

“Het is de eerste keer dat we een motor bouwen”, zo laat Marko weten. “Het was een flinke investering, veel meer dan we aanvankelijk dachten, maar gelukkig heeft het bedrijf het toch mogelijk gemaakt", voegde de Oostenrijker nog toe. 

Een kleine kanttekening daarbij is dat Ford-topman Mark Rushbrook bemoedigende woorden had. Volgens de Amerikaan liepen de vorderingen op schema.

Wat verwacht Marko van Verstappen?

Marko verwacht daarbij dat de concurrentie van onder andere Mercedes, Honda en Ferrari ook sterk zal zijn. “Natuurlijk zijn we nieuwkomers, maar ik denk dat als onze motor tot de top behoort, dat al een groot succes is. Wat het chassis betreft, hoor ik niet dat we achterlopen. Dus we moeten echt afwachten.” 

Verstappen moet dus, als het aan Marko ligt, nog even geduld hebben voordat hij echt succesvol wil gaan worden met Red Bull en hun eigen motor. Althans, de voorspellingen van de Oostenrijker waren niet bemoedigend. “Maar als we met onze motor in het eerste jaar al zouden kunnen winnen, zou dat ongelooflijk zijn.” 

'Red Bull is een beetje gek'

Marko benadrukt daarbij wel dat de resultaten vanzelf zullen komen, zolang Red Bull vasthoudt aan haar eigen DNA. “Ik zou zeggen dat het deels komt doordat we een beetje gek zijn. En verder, als we besluiten iets te doen, doen we het goed, en steken we er alle moeite en passie in. Autosport is immers een teamsport, dus je hebt die passie in het hele team nodig om succesvol te zijn.” 

Snorremans

Posts: 177

Ja het heeft klauwen met geld gekost. Daarentegen houdt Red bull inmiddels al vanaf '21 ruim 200.000.000 per jaar in de zak (jaarlijks budget voor budgetcap). Dus technisch gezien kost de ontwikkeling veel geld maar wel geld wat ze zonder BC in de wagen gestoken hadden. Dit is een mooie lange ter... [Lees verder]

  • 2
  • 15 jan 2026 - 18:01
F1 Nieuws Formule 1 F1 Max Verstappen Helmut Marko Red Bull Racing

Reacties (2)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.245

    "Marko heeft weinig hoop voor Verstappen: "Winnen zou ongelofelijk zijn".

    Ik denk dat het voor iedereen ongelooflijk zou zijn als ze 2026 winnen.

    Nog niemand weet waar ze momenteel staan.
    Dat wordt pas na het testen 'n klein beetje duidelijk.
    Compleet duidelijk wordt het pas wanneer er 'n stuk of 23-24 races gereden zijn.

    • + 1
    • 15 jan 2026 - 14:21
  • Snorremans

    Posts: 177

    Ja het heeft klauwen met geld gekost. Daarentegen houdt Red bull inmiddels al vanaf '21 ruim 200.000.000 per jaar in de zak (jaarlijks budget voor budgetcap). Dus technisch gezien kost de ontwikkeling veel geld maar wel geld wat ze zonder BC in de wagen gestoken hadden. Dit is een mooie lange termijn investering

    • + 1
    • 15 jan 2026 - 18:01

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar