Helmut Marko lijkt weinig goede hoop te hebben voor het komende seizoen van Max Verstappen en Red Bull Racing. De voormalig adviseur van de Oostenrijkse renstal verwacht namelijk niet dat de Nederlander - met de nieuwe motor ontwikkeld door Red Bull en Ford - meteen competitief zal zijn.

Voordat Marko zijn afscheid bij Red Bull aankondigde, nam hij nog plaats in de Formule 1 podcast Beyond the Grid. Daar liet de Oostenrijker doorschemeren dat de kosten voor de eigen motor enorm waren en dat ook de ontwikkelingen van de krachtbron nog even op zich moet laten wachten.

Red Bull investeerde een hoop

“Het is de eerste keer dat we een motor bouwen”, zo laat Marko weten. “Het was een flinke investering, veel meer dan we aanvankelijk dachten, maar gelukkig heeft het bedrijf het toch mogelijk gemaakt", voegde de Oostenrijker nog toe.

Een kleine kanttekening daarbij is dat Ford-topman Mark Rushbrook bemoedigende woorden had. Volgens de Amerikaan liepen de vorderingen op schema.

Wat verwacht Marko van Verstappen?

Marko verwacht daarbij dat de concurrentie van onder andere Mercedes, Honda en Ferrari ook sterk zal zijn. “Natuurlijk zijn we nieuwkomers, maar ik denk dat als onze motor tot de top behoort, dat al een groot succes is. Wat het chassis betreft, hoor ik niet dat we achterlopen. Dus we moeten echt afwachten.”

Verstappen moet dus, als het aan Marko ligt, nog even geduld hebben voordat hij echt succesvol wil gaan worden met Red Bull en hun eigen motor. Althans, de voorspellingen van de Oostenrijker waren niet bemoedigend. “Maar als we met onze motor in het eerste jaar al zouden kunnen winnen, zou dat ongelooflijk zijn.”

'Red Bull is een beetje gek'

Marko benadrukt daarbij wel dat de resultaten vanzelf zullen komen, zolang Red Bull vasthoudt aan haar eigen DNA. “Ik zou zeggen dat het deels komt doordat we een beetje gek zijn. En verder, als we besluiten iets te doen, doen we het goed, en steken we er alle moeite en passie in. Autosport is immers een teamsport, dus je hebt die passie in het hele team nodig om succesvol te zijn.”