Verstappen reist na GT3-test direct door naar Red Bull-launch

Max Verstappen is bezig met zijn laatste voorbereidingen op het nieuwe Formule 1-seizoen. De Nederlander vierde een paar weken vakantie, maar kroop al snel achter het stuur van zijn GT3-bolides. Nu verschuift zijn focus weer naar het nieuwe seizoen, en reist hij direct door naar Detroit.

Het zijn belangrijke dagen voor het team van Red Bull Racing. Ze trappen deze week het Formule 1-seizoen af met de launch in het Amerikaanse Detroit. Samen met zusterteam Racing Bulls zullen ze hun nieuwe wagens aan de buitenwereld tonen. Dit doen ze in Ford-hoofdstad Detroit, waar de Amerikaanse fabrikant ook hun nieuwe raceseizoen zal aftrappen.

Verstappen hield zich in de afgelopen dagen met heel andere dingen bezig. De Nederlandse viervoudig wereldkampioen reisde met zijn gezin af naar Portugal, waar ze eerst een verjaardag vierden in Lissabon. Verstappen reisde daarna door naar de andere kant van het land, waar hij zich meldde op het circuit van Portimão. De Mercedessen van Verstappen Racing werden hier begin deze week gespot, en Verstappen kroop hier achter het stuur van zijn GT3-bolide.

Testen met Mercedes

Verstappen is een groot fan van de GT3-racerij, en hij maakte vorig jaar zijn debuut in deze auto's. Hij nam deel aan een NLS-race op de iconische Nürburgring Nordschleife, en won samen met Chris Lulham direct bij zijn debuut. Verstappen reed hier in een Ferrari, maar is voor dit jaar met zijn raceteam overgestapt naar auto's van Mercedes. Op het circuit van Portimão voerde hij zijn tweede test met deze auto uit, nadat hij eerder al had getest op Estoril.

Direct door naar Detroit

Verstappen reist vandaag direct vanaf het circuit door naar Detroit voor de launch van Red Bull. Zijn privévliegtuig staat nu nog op het vliegveld van Nice, en vertrekt rond 17:00 naar Faro. Verstappen zal hier worden opgepikt door zijn vliegtuig, en ze vliegen dan direct door naar Detroit.

Wat staat er op het programma?

Als alles naar wens gaat, dan landt Verstappen rond 22:45 lokale tijd op het vliegveld van Detroit. De Nederlander zal hier aanwezig zijn bij de spectaculaire launch van Ford Racing in Michigan Central in Detroit. Hier zullen naast Red Bull en Racing Bulls ook verschillende Ford Racing-projecten gelanceerd worden.

Photo credit: Miguel Reis

Reacties (11)

