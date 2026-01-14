user icon
icon

Red Bull deelt geheimzinnige teaser van nieuwe look Verstappen

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Red Bull deelt geheimzinnige teaser van nieuwe look Verstappen

Het team van Red Bull Racing trekt morgen het doek van hun nieuwe auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. Voorafgaand aan de launch heeft de Oostenrijkse renstal een teaser gedeeld waarop te zien is hoe de nieuwe teamkleding er ongeveer uit komt te zien. De fans vragen zich af of dit een hint is naar een nieuwe livery.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe technische en motorische regels gelden in de sport, en dat betekent dat de teams niet weten waar ze precies staan. Het is dan ook niet duidelijk of Red Bull en Max Verstappen direct een gooi kunnen gaan doen naar nieuwe successen.

Meer over Red Bull Racing Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

Ford weigert controversiële motortruc van Red Bull te ontkennen

12 jan
 Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

Verstappen kan titel vergeten: "Ik geloof er niet in"

9 jan

Ook bij Red Bull zelf zal er veel gaan veranderen. De Oostenrijkse renstal heeft afscheid genomen van motorpartner Honda, en gaat vanaf dit jaar zelf motoren bouwen. Samen met de nieuwe motorpartner Ford wordt er al maanden hard gewerkt achter de schermen. Red Bull zal de nieuwe wagen, en de mogelijke nieuwe look, morgen gaan onthullen in Detroit, de stad waar Ford vandaan komt.

Wat is er te zien in de video?

Voorafgaand aan de launch deelt Red Bull een aantal geheimzinnige beelden op sociale media. Ze hinten op een tweede presentatiedatum, terwijl ze ook een kort filmpje delen waarop de eerste beelden van de nieuwe teamkleding zijn te zien.

Waar hint Red Bull op?

Het gaat om een korte video waarin de fans een blik op de achterkant van het nieuwe teamshirt kunnen werpen. Op de rug zijn de logo's van Red Bull en teamsponsor Mobil1 te zien, terwijl er ook wat logo's te zien zijn op de mouwen van het shirt. De voorzijde blijft echter geheim, en dit voedt de geruchten over een mogelijke nieuwe livery. 

De kans is groot dat er op de voorzijde verschillende logo's van bijvoorbeeld Ford staan. Red Bulls zusterteam Racing Bulls presenteerde een dag eerder hun racepakken, waar slechts een klein logo van Ford op te zien was. Het lijkt erop dat de logo's van Ford wat prominenter in beeld zullen staan, en dat er mogelijk iets gaat veranderen aan de livery.

Ouw-sjagerijn

Posts: 19.233

"Red Bull deelt geheimzinnige teaser van nieuw uiterlijk Max Verstappen"

Oke, ik ga NIET zeggen dat dat tijd werd.
Ik ga NIET zeggen dat dat tijd werd.

Voor ik iedereen achter me aan krijg.....ik zeg het NIET!

  • 4
  • 14 jan 2026 - 13:28
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (14)

Login om te reageren
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.233

    "Red Bull deelt geheimzinnige teaser van nieuw uiterlijk Max Verstappen"

    Oke, ik ga NIET zeggen dat dat tijd werd.
    Ik ga NIET zeggen dat dat tijd werd.

    Voor ik iedereen achter me aan krijg.....ik zeg het NIET!

    • + 4
    • 14 jan 2026 - 13:28
    • snailer

      Posts: 31.394

      Ik kan me niet voorstellen dat er ook maar iemand achter je aan zou willen gaan. Of het moet je vriend George zijn, je weet wel. De absoluut een zonder enige twijfel lelijkste rijder van het F1 veld.

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 17:25
  • SennaDaSilva

    Posts: 4.103

    Hupsa en weer een klik.

    • + 1
    • 14 jan 2026 - 13:47
  • mario

    Posts: 14.881

    Geweldig hoor.... RBR en nieuwe liveries en teamkleding.... Ze zijn daar zo goed in, dat je de verschillen amper ziet.... D'r verandert nooit echt wat daar... Dit seizoen zal de enige verandering zijn: Honda --> Ford.... En daar mag het dan mee doen....
    Andere teams zijn daar vaak beter in (niet alle teams hoor)....

    • + 3
    • 14 jan 2026 - 14:04
    • snailer

      Posts: 31.394

      Ik vermoed dat je geen kaas hebt gegeten van marketing werking.

      Dat geeft verder niet.

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 17:30
  • Starscreamer

    Posts: 1.378

    Gelukkig is het weer wit om de logo van RedBull vond dat geel zo goedkoop lijken.

    • + 0
    • 14 jan 2026 - 14:05
  • Snork

    Posts: 22.269

    Nou nou, een blauw T-shirt....
    Ik moet effe bijkomen hiervan.

    • + 2
    • 14 jan 2026 - 14:35
    • Snork

      Posts: 22.269

      Zo, het gaat weer.
      En doorrrr.

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 14:36
    • Starscreamer

      Posts: 1.378

      Wel een andere logo ;) is in ieder geval iets

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 15:33
    • Larry Perkins

      Posts: 62.545

      Ik had er minder moeite mee want het zal mij werkelijk worst wezen!

      Dat heb ik trouwens wel vaker...

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 16:29
    • snailer

      Posts: 31.394

      Ik moet zeggen dat ik deze blauwe kleur best okay vind. En uiteraard is het zeer herkenbaar. Dat is hoe marketing werkt. Herkenbaarheid verkoopt.

      Ik herinner me trouwens een STR die ik enorm mooi vond. Ook door de gekozen blauwe kleur. Vraag me niet welk jaar dat was.

      Wat dat betreft vind ik de McLaren, Mercedes en Ferrari een stuk saaier.

      En het blauwe logo van de sponsor van Ferrari vind ik echt estetisc een grote misser.

      Zijn weinig mooie liveries wat mij betreft.

      Persoonlijk zou ik een gele Ferrari toejuichen, wat de aller eerste officiele kleur van Ferrari was. Is nog terug te vinden in het logo, die kleur.

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 17:35
    • snailer

      Posts: 31.394

      En de kleding is al helemaal fantasieloos...

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 17:36
    • Snork

      Posts: 22.269

      snailer, welk jaar was dat?

      • + 1
      • 14 jan 2026 - 18:23
    • Larry Perkins

      Posts: 62.545

      En van wie moet je zeggen dat je deze blauwe kleur best okay vindt?

      • + 0
      • 14 jan 2026 - 19:03

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Land Nederland
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), Nederland
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar