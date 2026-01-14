Het team van Red Bull Racing trekt morgen het doek van hun nieuwe auto voor het aankomende Formule 1-seizoen. Voorafgaand aan de launch heeft de Oostenrijkse renstal een teaser gedeeld waarop te zien is hoe de nieuwe teamkleding er ongeveer uit komt te zien. De fans vragen zich af of dit een hint is naar een nieuwe livery.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe technische en motorische regels gelden in de sport, en dat betekent dat de teams niet weten waar ze precies staan. Het is dan ook niet duidelijk of Red Bull en Max Verstappen direct een gooi kunnen gaan doen naar nieuwe successen.

Ook bij Red Bull zelf zal er veel gaan veranderen. De Oostenrijkse renstal heeft afscheid genomen van motorpartner Honda, en gaat vanaf dit jaar zelf motoren bouwen. Samen met de nieuwe motorpartner Ford wordt er al maanden hard gewerkt achter de schermen. Red Bull zal de nieuwe wagen, en de mogelijke nieuwe look, morgen gaan onthullen in Detroit, de stad waar Ford vandaan komt.

Wat is er te zien in de video?

Voorafgaand aan de launch deelt Red Bull een aantal geheimzinnige beelden op sociale media. Ze hinten op een tweede presentatiedatum, terwijl ze ook een kort filmpje delen waarop de eerste beelden van de nieuwe teamkleding zijn te zien.

Waar hint Red Bull op?

Het gaat om een korte video waarin de fans een blik op de achterkant van het nieuwe teamshirt kunnen werpen. Op de rug zijn de logo's van Red Bull en teamsponsor Mobil1 te zien, terwijl er ook wat logo's te zien zijn op de mouwen van het shirt. De voorzijde blijft echter geheim, en dit voedt de geruchten over een mogelijke nieuwe livery.

De kans is groot dat er op de voorzijde verschillende logo's van bijvoorbeeld Ford staan. Red Bulls zusterteam Racing Bulls presenteerde een dag eerder hun racepakken, waar slechts een klein logo van Ford op te zien was. Het lijkt erop dat de logo's van Ford wat prominenter in beeld zullen staan, en dat er mogelijk iets gaat veranderen aan de livery.