Voormalig Red Bull-adviseur Helmut Marko is nog altijd enorm onder de indruk van Max Verstappen. De Oostenrijker heeft in zijn lange loopbaan met veel sterke coureurs samengewerkt, en kan Verstappen dan ook vergelijken met hen. Marko legt uit op welk gebied Verstappen veel indruk op hem maakt.

Verstappen en Marko waren twee handen op één buik bij Red Bull. De Oostenrijkse teamadviseur speelde een belangrijke rol bij de loopbaan van Verstappen, en de viervoudig wereldkampioen betaalde het vertrouwen dubbel en dwars terug. Toen Red Bull enkele jaren geleden dreigde Marko te schorsen, stond Verstappen op en ging hij achter de teamadviseur staan. Marko werd uiteindelijk niet geschorst, en bleef een uitgesproken karakter in de paddock.

Het aankomende Formule 1-seizoen zal echter zonder Marko van start gaan. De Oostenrijker is eind vorig jaar gestopt bij Red Bull, al bleef de reden hiervoor onduidelijk. Volgens Red Bull besloot Marko zelf te stoppen, maar de Oostenrijker stelde zelf dat het wat genuanceerder lag.

Wat zijn de grote verschillen?

Marko werkte in zijn lange loopbaan samen met veel andere coureurs. Zo was hij goede vrienden met Jochen Rindt, die in 1970 postuum wereldkampioen werd. In gesprek met F1-Insider vergelijkt Marko de twee coureurs met elkaar: "Optisch gezien is Rindt heel anders dan Max. Max is meer een elegante, jonge favoriete schoonzoon. Rindt had altijd een sigaret in zijn mond. Maar wat betreft rijstijl en filosofie, en altijd het maximale geven, is er zeker een grote overeenkomst."

'Max doet alles om dat te bereiken'

Marko is zeer te spreken over Verstappens houding, en kijkt terug op zijn eerste gesprek met de Nederlander: "Het eerste gesprek met Max duurde echt veel langer dan normaal. Het is een 15-jarig lichaam met de geest van een 25-jarige. Hij wist precies wat hij wilde. En je merkte meteen: hij zal er alles aan doen om dat te bereiken."

Volgens Marko was dit bij Rindt allemaal heel erg anders: "Hij was meer een soort avonturier, hij ging er altijd volledig voor. Niet zo analytisch als Max."