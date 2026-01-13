user icon
Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. De teams zijn achter de schermen al maanden bezig met de voorbereidingen, en Audi heeft zelfs de eerste shakedown al uitgevoerd. In de komende weken worden de auto's echt onthuld, en Red Bull trapt het bal deze week af.

Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden in de koningsklasse van de autosport, en dat maakt het voorseizoen interessanter dan normaal. De teams zullen hun nieuwe auto's nog niet helemaal aan de buitenwereld gaan tonen, en zullen de kaarten veelvuldig tegen de borst houden.

Het is de verwachting dat de teams nog niet alle innovaties zullen laten zien tijdens de eerste testweek in Barcelona eind deze maand. Toen Audi vorige week de baan op ging, deelde de Duitse renstal ook geen duidelijke foto's. Op de eerste foto's was de auto slechts gedeeltelijk of in zwart-wit te zien.

Wat gaat Red Bull deze week doen?

Deze week zal de wereld voor het eerst een duidelijke blik kunnen werpen op de nieuwe auto's. Tijdens de launch van Ford Racing in het Amerikaanse Detroit zullen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls de kleuren gaan laten zien. Max Verstappen en zijn collega's Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad zullen hierbij aanwezig zijn. Vanaf volgende week volgen de volgende launches.

Wanneer onthullen de Formule 1-teams hun nieuwe auto's:

Red Bull Racing: 15 januari, Detroit

Racing Bulls: 15 januari, Detroit

Haas: 19 januari, online

Audi: 20 januari, Berlijn

Honda: 20 januari, Tokio (speciale motorlaunch)

Mercedes: 22 januari, online renders, 2 februari speciale season launch

Alpine: 23 januari, Barcelona

Ferrari: 23 januari, Fiorano

Williams: 3 februari, online

Cadillac: 8 februari, reclame tijdens de Super Bowl

Aston Martin: 9 februari, Saoedi-Arabië

McLaren: 9 februari, circuit van Sakhir in Bahrein

Stitch

Posts: 6.189

Correctie: op deze dagen presenteren de F1 teams hun mockups.

  • 1
  • 13 jan 2026 - 13:31
F1 Nieuws Max Verstappen Red Bull Racing

Reacties (4)

Login om te reageren
  • Stitch

    Posts: 6.189

    Correctie: op deze dagen presenteren de F1 teams hun mockups.

    • + 1
    • 13 jan 2026 - 13:31
    • StevenQ

      Posts: 10.006

      Precies, een livery, meer gaan we niet zien donderdag van Red Bull en Racing Bulls, niet de nieuwe auto's

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 13:54
    • Erwinnaar

      Posts: 5.390

      Inderdaad! Presenteren. Hoe moeilijk kan iets zijn. Feitelijk kan het wel maar vind het woord nooit de lading dekken en wordt te pas en te onpas hier gebruikt.

      Net als delen, je weet toch. Of niet dan? Ik heb zoiets van, niet doen joh. Lekker belangrijk weer. Hoe dan?

      Destijds had Peter R. de Vries iets te onthullen, namelijk meneer Joran. Dat is/was een onthulling.

      • + 0
      • 13 jan 2026 - 13:56
  • Patrick_St

    Posts: 6.015

    Hoe gaaf zou het zijn als iedereen tegelijk zijn auto laat zien, iets met een mooie show eromheen waar de fans bij kunnen zijn bijvoorbeeld.

    • + 0
    • 13 jan 2026 - 15:46

