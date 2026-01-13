Het nieuwe Formule 1-seizoen staat op het punt van beginnen. De teams zijn achter de schermen al maanden bezig met de voorbereidingen, en Audi heeft zelfs de eerste shakedown al uitgevoerd. In de komende weken worden de auto's echt onthuld, en Red Bull trapt het bal deze week af.
Er gaat dit jaar veel veranderen in de Formule 1. Er gaan nieuwe aerodynamische en motorische regels gelden in de koningsklasse van de autosport, en dat maakt het voorseizoen interessanter dan normaal. De teams zullen hun nieuwe auto's nog niet helemaal aan de buitenwereld gaan tonen, en zullen de kaarten veelvuldig tegen de borst houden.
Het is de verwachting dat de teams nog niet alle innovaties zullen laten zien tijdens de eerste testweek in Barcelona eind deze maand. Toen Audi vorige week de baan op ging, deelde de Duitse renstal ook geen duidelijke foto's. Op de eerste foto's was de auto slechts gedeeltelijk of in zwart-wit te zien.
Wat gaat Red Bull deze week doen?
Deze week zal de wereld voor het eerst een duidelijke blik kunnen werpen op de nieuwe auto's. Tijdens de launch van Ford Racing in het Amerikaanse Detroit zullen Red Bull Racing en zusterteam Racing Bulls de kleuren gaan laten zien. Max Verstappen en zijn collega's Isack Hadjar, Liam Lawson en Arvid Lindblad zullen hierbij aanwezig zijn. Vanaf volgende week volgen de volgende launches.
Wanneer onthullen de Formule 1-teams hun nieuwe auto's:
Red Bull Racing: 15 januari, Detroit
Racing Bulls: 15 januari, Detroit
Haas: 19 januari, online
Audi: 20 januari, Berlijn
Honda: 20 januari, Tokio (speciale motorlaunch)
Mercedes: 22 januari, online renders, 2 februari speciale season launch
Alpine: 23 januari, Barcelona
Ferrari: 23 januari, Fiorano
Williams: 3 februari, online
Cadillac: 8 februari, reclame tijdens de Super Bowl
Aston Martin: 9 februari, Saoedi-Arabië
McLaren: 9 februari, circuit van Sakhir in Bahrein
Correctie: op deze dagen presenteren de F1 teams hun mockups.