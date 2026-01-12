user icon
icon

Opinie: Hadjar was de beste rookie van 2025

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
<b> Opinie: </b> Hadjar was de beste rookie van 2025

Max Verstappen krijgt komend seizoen wederom een nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing. Isack Hadjar heeft namelijk promotie gekregen vanuit de Racing Bulls richting het topteam. De juiste keuze van Red Bull, aangezien de Fransman wel de beste rookie van het afgelopen jaar genoemd mag worden. 

Na Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda, krijgt Hadjar een van de zwaarste taken die een F1-coureur kan krijgen: jezelf meten met Verstappen. Zelf gaf Hadjar al aan dat hij zal moeten accepteren dat hij waarschijnlijk minder snel zal zijn dan de Nederlander, maar hij heeft wel goede hoop met ingang van de nieuwe reglementen. 

Meer over Isack Hadjar Hadjar baart opzien: "Ik was woedend toen Verstappen Hamilton versloeg"

Hadjar baart opzien: "Ik was woedend toen Verstappen Hamilton versloeg"

2 jan
 Hadjar deelt groot Red Bull-doel en wil Verstappen aanvallen

Hadjar deelt groot Red Bull-doel en wil Verstappen aanvallen

7 jan

Hadjar's seizoen begon desastreus

Het jaar 2025 begon met een drama voor Hadjar. Tijdens zijn allereerste race in Melbourne zette de Fransman zijn VCARB in de muur, waardoor hij niet eens kon starten. Desastreus droop hij af en werd hij getroost door de vader van Lewis Hamilton, maar nadien deed Hadjar eigenlijk iets waar toenmalig Red Bull-adviseur Helmut Marko, alleen maar van kon dromen. 

Daar waar veel Red Bull-junioren onder de enorme druk verdrinken, leek de klapper in Australië voor Hadjar als een stimulans te werken. Meteen vatte hij de koe bij de hoorns en liet hij een ongekende snelheid zien. Omdat het middenveld zo dicht bij elkaar zat, bleek de kwalificatie vaak van cruciaal belang te zijn. En hoe vaak wist Hadjar Q3 te halen? Juist, maar liefst zestien keer. 

Hadjar zonder enige twijfel de beste rookie

Hadjar liet niet alleen snelheid zien, maar wist dat ook om te zetten in resultaten. De absolute klapper was op Zandvoort. Daar wist hij zijn vierde startpositie te behouden en pakte hij door een beetje geluk - met de uitvalbeurt van Lando Norris - de derde plaats. Een rookie die in zijn eerste jaar een podium pakt bij het zusterteam van Red Bull, wat Verstappen of Carlos Sainz niet gelukt is, kan niet anders dan sensationeel worden genoemd. 

2025 stond in het teken van een aantal geweldige rookies. Met Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman, lijkt de toekomst van de F1 in goede handen te zijn. Maar het valt te zeggen dat Hadjar er bovenuit stak, hij was de beste rookie van het seizoen.

Flying Dutchman

Posts: 2.965

Ik ben meer geneigd om voor Bearman te kiezen.. begon als rookie en je zag duidelijk een stijgende lijn.. en hij had ervaren Ocon als teamgenoot.

  • 4
  • 12 jan 2026 - 17:20
F1 Nieuws Formule 1 F1 Isack Hadjar Racing Bulls

Reacties (8)

Login om te reageren
  • Flying Dutchman

    Posts: 2.965

    Ik ben meer geneigd om voor Bearman te kiezen.. begon als rookie en je zag duidelijk een stijgende lijn.. en hij had ervaren Ocon als teamgenoot.

    • + 4
    • 12 jan 2026 - 17:20
    • hupholland

      Posts: 9.547

      over een heel jaar gezien kun je haast niet om Hadjar heen. Die was gewoon het meest stabiel. Misschien hebben Bearman en Antonelli meer potentie, maar dit jaar heeft Hadjar echt het meest constant op niveau gepresteerd.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 18:01
    • Rogier hier

      Posts: 6.782

      Hadjar, Bearman en Antonelli zijn alle 3 onderdeel van de nieuwe generatie top coureurs. Of 1 van 3 ooit kampioen wordt? Geen idee. Wel staan dr sterren gunstig voor hen. Ik heb meer geloof in die 3 dan in bijvoorbeeld Lawson of zelfs Borteletto (sorry Max…). Om over Colapinto maar helemaal te zwijgen

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 18:59
  • Joeppp

    Posts: 8.224

    Voor mij hebben zowel Bearman, Bortoleto en Hadjar het alle 3 uitstekend gedaan en zijn ze alle 3 een aanwinst voor de F1. Misschien wel de beste nieuwe lichting in jaren.

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 17:54
  • Larry Perkins

    Posts: 62.502

    Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto, Isack Hadjar en Oliver Bearman. Allemaal hebben ze sterke fases en minder goede fases gekend, en allen beloven ze F1-waardig te zijn.
    Dat geldt niet voor de hierboven niet genoemde Franco Colapinto.

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 17:56
  • The Apex

    Posts: 450

    Antonelli heeft het nadeel dat hij al bij Mercedes rijdt. Daar is het normaal om te eindigen op podium of in de top vijf. Tel daarbij op de ongewone hoge en vooral misplaatste verwachtingen en het opnemen tegen een vd beste rijders van grid. Niet van niveau Ocon, Hulkenberg en Lawson.
    Ook waren de auto's van Haas, Sauber en VCARB prima auto's. Minardi's bestaan niet meer. Het enige waar ik vaak naar kijk is het aantal fouten, consistentie.

    Toch vind ik Hadjar het beste vanwege dat. Qua ruwe snelheid schat ik Antonelli het hoogste in. Kimi versloeg als F2-rookie Bearman bij.Prema vrij gemakkelijk met minder domme fouten. Antonelli vind ik nog wat grillig. Maar de rookies zitten dicht bij elkaar.

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 18:34
    • Joeppp

      Posts: 8.224

      Ik vind Antonelli mentaal nog het meest op een kind lijken. Hij heeft absoluut de snelheid maar ik vraag mij af of hij hard genoeg is voor de F1. Hij heeft nog jaren omdat te bewijzen maar het is wel een nadeel van zo jog debuteren bij een topteam. Voor je het weet glij je af naar het middenveld e is op je 25ste je F1 carrière over.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 18:38
  • dutchiceman

    Posts: 5.528

    Grappig.
    Want ik was de gene die heel heel heel hard riep dat hij ff mak moest doen over zijn podium.
    Dat de Franse arrogantie er zou zijn.
    Nouja zie hier.
    Ik neem mijn woorden terug.
    Beste rookie weet ik niet perse.
    We zijn dit jaar wel verwend geweest met rookies. Want ze waren allemaal goed!

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 22:42

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa 2025
Australië Albert Park
21 - 23 maa 2025
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul 2025
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

FR Isack Hadjar 37
  • Team Racing Bulls
  • Punten 51
  • Podiums 1
  • Grand Prix 24
  • Land FR
  • Geb. datum 28 sep 2004 (21)
  • Geb. plaats Parijs, FR
  • Gewicht 0 kg
  • Lengte 0 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Racing Bulls
Bekijk volledig profiel
show sidebar