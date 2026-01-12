Max Verstappen krijgt komend seizoen wederom een nieuwe teamgenoot bij Red Bull Racing. Isack Hadjar heeft namelijk promotie gekregen vanuit de Racing Bulls richting het topteam. De juiste keuze van Red Bull, aangezien de Fransman wel de beste rookie van het afgelopen jaar genoemd mag worden.

Na Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda, krijgt Hadjar een van de zwaarste taken die een F1-coureur kan krijgen: jezelf meten met Verstappen. Zelf gaf Hadjar al aan dat hij zal moeten accepteren dat hij waarschijnlijk minder snel zal zijn dan de Nederlander, maar hij heeft wel goede hoop met ingang van de nieuwe reglementen.

Hadjar's seizoen begon desastreus

Het jaar 2025 begon met een drama voor Hadjar. Tijdens zijn allereerste race in Melbourne zette de Fransman zijn VCARB in de muur, waardoor hij niet eens kon starten. Desastreus droop hij af en werd hij getroost door de vader van Lewis Hamilton, maar nadien deed Hadjar eigenlijk iets waar toenmalig Red Bull-adviseur Helmut Marko, alleen maar van kon dromen.

Daar waar veel Red Bull-junioren onder de enorme druk verdrinken, leek de klapper in Australië voor Hadjar als een stimulans te werken. Meteen vatte hij de koe bij de hoorns en liet hij een ongekende snelheid zien. Omdat het middenveld zo dicht bij elkaar zat, bleek de kwalificatie vaak van cruciaal belang te zijn. En hoe vaak wist Hadjar Q3 te halen? Juist, maar liefst zestien keer.

Hadjar zonder enige twijfel de beste rookie

Hadjar liet niet alleen snelheid zien, maar wist dat ook om te zetten in resultaten. De absolute klapper was op Zandvoort. Daar wist hij zijn vierde startpositie te behouden en pakte hij door een beetje geluk - met de uitvalbeurt van Lando Norris - de derde plaats. Een rookie die in zijn eerste jaar een podium pakt bij het zusterteam van Red Bull, wat Verstappen of Carlos Sainz niet gelukt is, kan niet anders dan sensationeel worden genoemd.

2025 stond in het teken van een aantal geweldige rookies. Met Andrea Kimi Antonelli, Gabriel Bortoleto en Oliver Bearman, lijkt de toekomst van de F1 in goede handen te zijn. Maar het valt te zeggen dat Hadjar er bovenuit stak, hij was de beste rookie van het seizoen.