Hadjar nu al onder druk: "Hij wordt de zondebok van Red Bull"

Isack Hadjar is vanaf dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De jonge Fransman debuteerde vorig jaar in de Formule 1, en mag het nu al laten zien bij het topteam. Volgens Damon Hill is dit een enorm risico, en kan Hadjar de 'zondebok' worden.

Hadjar debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls. De verwachtingen waren hoog, maar Hadjar crashte al in de opwarmronde voor zijn debuutrace in Australië. De crash zorgde voor veel emotie, maar de Fransman herpakte zich en zette grote stappen. Hij wist steeds vaker WK-punten te pakken, en finishte in Zandvoort voor het eerst op het podium.

Na zijn knappe derde plaats in Zandvoort werd hij gelinkt aan het zitje naast Verstappen bij Red Bull. Yuki Tsunoda had het op dat moment heel zwaar, en hij leek zijn stoeltje te gaan verliezen. Het duurde maanden voordat er een bevestiging kwam, en Hadjar werkte in Abu Dhabi tijdens de post season test zijn eerste meters als Red Bull-coureur af.

Zondebok

Oud-wereldkampioen Damon Hill vreest voor de loopbaan van de Fransman. In de podcast 'Stay on Track' schetst hij een donker scenario: "Hij wordt de zondebok van het team, nietwaar? Het beste wat hij kan verwachten is een schouderklopje van Max en het team dat zegt: 'Je hebt gedaan wat je kon doen'. Hij zal moeten accepteren dat Max de baas is in dat team en dat hij er alleen is als ondersteunende kracht. De vraag is of je dat als concurrent kan accepteren. Want zou Max dat doen? Nee."

Wat zegt dit over Hadjar?

Volgens Hill zegt dit veel over Hadjar: "Met andere woorden, ben je geschikt voor de titel als je kunt accepteren dat je nummer twee bent? Het moet zo worden gezien dat, als hij deze rol bij Red Bull op zich neemt, hij tegen zichzelf moet zeggen: 'Ik ben hier om sterker te worden, om te leren en om op een gegeven moment, ergens, de nummer één te worden'. Maar hoe communiceer je dat zonder alles op stelten te zetten?"

Wat een bull. Ik bedoel. Hamiltin zou naast Senna ook de nummer 2 positie innemen, Hakininen naast Schumacher ook. Zouden ze dan tegen hun zegge: ja, je hebt gedan at je kon...

Hadjar is gewoon een rookie. Ookal is dit zijn tweede jaar en dan bij het hoofd team. Als er echt een jaar is dat alle... [Lees verder]

    Wat een bull. Ik bedoel. Hamiltin zou naast Senna ook de nummer 2 positie innemen, Hakininen naast Schumacher ook. Zouden ze dan tegen hun zegge: ja, je hebt gedan at je kon...

    Hadjar is gewoon een rookie. Ookal is dit zijn tweede jaar en dan bij het hoofd team. Als er echt een jaar is dat alles anders kan zijn is het dit jaar.

    McLaren was goed vorig jaar. Maar dit jaar hebben ze beduidend minder ontwikkeltijd. En wie zegt dat McLaren überhaupt in staat is in deze regelementen een goede auto neer te zetten. Ferrari heeft, van de traditionele top te4ams de meeste ontwikkel tijd. Wie weet hebben die wel een gouden greep gevonde. Waar staat Aston Martin. Ook met heel veel ontwikkel tijd ten opzichte van McLaren. Red Bull is niet ontevreden met hun derde plek. Zat zorgt voor extra tijd in de windtunnel en de cfd runs. Iets wat dit jaar goud waard is. Maar de vraag is hier ook: krijgen ze het überhaupt voor elkaar?

    En dan natuurlijk de motoren. Mercedes krijgt nu al het predicaat: beste motor. Maar waarom? garanties uit het verleden? En waar staat Red Bull/Ford? Audi? Ferrari? Honda? Niemand weet het echt. Allen teams hebben een idee waar ze zelf staan en kunnen een redelijke inschatting maken waar de andere staan. Maar pas na de eerste 3 races kunnen we enigszins zien hoe de vork in de steel zit.

    Ik hoop echt dat Williams ineens weer vooraan te zien is! Nadat Frank eruit is en Claire er een zooitje van gemaakt heeft, gun ik het het team van Williams/Frank absoluut dat Vowles het weer op orde krijgt. En ik denk dat er weinig mensen in de paddock zijn die dat niet vinden.

    Maar terug op het onderwerp: Hadjar accepteert prima dat hij de nummer twee is achter Verstappen. Een rol als nummer twee achter een Perez, Norris, Piastri, enz zou hij nooit accepteren. Maar hij zit nu eenmaal in het stoeltje naar Verstappen. Dan weet je dat je altijd de nummer twee bent.

    • + 2
    • 13 jan 2026 - 08:59

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

