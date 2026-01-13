Isack Hadjar is vanaf dit jaar de teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing. De jonge Fransman debuteerde vorig jaar in de Formule 1, en mag het nu al laten zien bij het topteam. Volgens Damon Hill is dit een enorm risico, en kan Hadjar de 'zondebok' worden.

Hadjar debuteerde vorig jaar in de Formule 1 bij Red Bulls zusterteam Racing Bulls. De verwachtingen waren hoog, maar Hadjar crashte al in de opwarmronde voor zijn debuutrace in Australië. De crash zorgde voor veel emotie, maar de Fransman herpakte zich en zette grote stappen. Hij wist steeds vaker WK-punten te pakken, en finishte in Zandvoort voor het eerst op het podium.

Na zijn knappe derde plaats in Zandvoort werd hij gelinkt aan het zitje naast Verstappen bij Red Bull. Yuki Tsunoda had het op dat moment heel zwaar, en hij leek zijn stoeltje te gaan verliezen. Het duurde maanden voordat er een bevestiging kwam, en Hadjar werkte in Abu Dhabi tijdens de post season test zijn eerste meters als Red Bull-coureur af.

Zondebok

Oud-wereldkampioen Damon Hill vreest voor de loopbaan van de Fransman. In de podcast 'Stay on Track' schetst hij een donker scenario: "Hij wordt de zondebok van het team, nietwaar? Het beste wat hij kan verwachten is een schouderklopje van Max en het team dat zegt: 'Je hebt gedaan wat je kon doen'. Hij zal moeten accepteren dat Max de baas is in dat team en dat hij er alleen is als ondersteunende kracht. De vraag is of je dat als concurrent kan accepteren. Want zou Max dat doen? Nee."

Wat zegt dit over Hadjar?

Volgens Hill zegt dit veel over Hadjar: "Met andere woorden, ben je geschikt voor de titel als je kunt accepteren dat je nummer twee bent? Het moet zo worden gezien dat, als hij deze rol bij Red Bull op zich neemt, hij tegen zichzelf moet zeggen: 'Ik ben hier om sterker te worden, om te leren en om op een gegeven moment, ergens, de nummer één te worden'. Maar hoe communiceer je dat zonder alles op stelten te zetten?"