Het team van Ferrari staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal moet presteren, ook met het oog op de toekomst. Het lijkt er namelijk op dat Charles Leclerc bij een gebrek aan competitiviteit een deurtje verder gaat kijken.

Het team van Ferrari beschikte vorig jaar met Leclerc en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton over twee absolute topcoureurs. De verwachtingen waren hoog, ook omdat ze in 2024 net naast de constructeurstitel hadden gegrepen. Al snel werd echter duidelijk dat Ferrari in 2025 een tandje minder snel was, en dat ze hard moesten werken om te kunnen presteren. De problemen waren groot, en Hamilton stelde flink teleur.

De zevenvoudig wereldkampioen werd als een soort verlosser binnengehaald door Ferrari, maar hij wist het team niet te helpen. De Brit beleefde zijn slechtste seizoen in de Formule 1, en hij kwam niet verder dan de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Hij moest bijna honderd punten toegeven op zijn teamgenoot Charles Leclerc, die het ook niet makkelijk had. De Monegask verloor regelmatig zijn kalmte, en leek op een paar momenten helemaal klaar te zijn met het geblunder van Ferrari.

De toekomst van Leclerc

Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat er veel gaat veranderen. Ferrari zal er direct moeten staan, ook met het oog op de toekomst. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer worden de eerste races van het jaar cruciaal voor de toekomst van Leclerc. Als Ferrari niet competitief is, dan kan het zomaar het einde betekenen van Leclercs dienstverband bij de Italiaanse renstal. Hij werd in de afgelopen maanden al gelinkt aan een overstap, en die geluiden zullen alleen maar luider worden.

Hoe zit het met Hamilton en Vasseur?

De eerste fase van het seizoen wordt niet alleen belangrijk voor Leclercs toekomst, maar ook voor die van Hamilton en teambaas Frédéric Vasseur. Volgens AutoRacer kan het voor beide mannen twee kanten opgaan, en kan het zowel goed als slecht uitpakken. Er zijn volgens het medium geen excuses meer voor Ferrari, ook omdat de nieuwe technisch directeur Loïc Serra ervoor heeft gekozen om voor een pushrod-ophanging te gaan aan zowel de voor- als de achterkant van de auto. Het wordt hoe dan ook een belangrijk jaar voor de Scuderia.

Joeppp

Posts: 8.222

Dit artikel over Leclerc wordt elk jaar herhaalt.

  • 1
  • 12 jan 2026 - 11:11
F1 Nieuws Charles Leclerc Ferrari

Reacties (6)

Login om te reageren
  • Knalpijp

    Posts: 2.318

    Beide coureurs moeten hun koffer maar gaan inpakken, geen ruggengraat, geen input!! Tijd om te gaan Charles en Max zal je stoeltje overnemen en Ferrari weer naar grote hoogte brengen.

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 10:56
    • Williams_F1

      Posts: 1.288

      zal mij niet verbazen mocht max ooit naar ferrari en ze weer naar grote hoogte te brengen.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 11:11
  • DutchTifosi

    Posts: 2.797

    Er komt een tijd wanneer na 7-8 jaar er nog geen kampioenswaardige auto is geleverd dat het tijd is om elders heil te zoeken. Mocht het zover komen dan zou voor hem McLaren of Mercedes ideaal zijn.

    • + 0
    • 12 jan 2026 - 11:07
    • snailer

      Posts: 31.366

      Inderdaad staat de toekomst van Leclerc niet op het spel.

      Behoud van Leclerc door Ferrari staat op het spel.

      • + 1
      • 12 jan 2026 - 11:47
  • Joeppp

    Posts: 8.222

    Dit artikel over Leclerc wordt elk jaar herhaalt.

    • + 1
    • 12 jan 2026 - 11:11
    • snailer

      Posts: 31.366

      Net als: Ferrari gaat voor het kampioenschap.
      De auto is ook altijd de beste als ik Ferrari insiders moet geloven.

      Net zo iets als dat Mercedes elk jaar de de nieuwe paradigmaverschuiving op de auto heeft.

      Ik kan je zeggen dat McLaren die er nu al bijna 2 jaar op heeft zitten. Dat zelfregelende banden koelsysteem.

      Alleen hoor je McLaren er niet over.

      • + 0
      • 12 jan 2026 - 11:52

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

MC Charles Leclerc 16
Charles Leclerc
  • Team Ferrari
  • Punten 1.672
  • Podiums 50
  • Grand Prix 173
  • Land MC
  • Geb. datum 16 okt 1997 (28)
  • Geb. plaats Monte Carlo, MC
  • Gewicht 68 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Ferrari
Ferrari
Bekijk volledig profiel
