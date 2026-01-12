Het team van Ferrari staat aan de vooravond van een belangrijk seizoen in de Formule 1. De Italiaanse renstal moet presteren, ook met het oog op de toekomst. Het lijkt er namelijk op dat Charles Leclerc bij een gebrek aan competitiviteit een deurtje verder gaat kijken.

Het team van Ferrari beschikte vorig jaar met Leclerc en zevenvoudig wereldkampioen Lewis Hamilton over twee absolute topcoureurs. De verwachtingen waren hoog, ook omdat ze in 2024 net naast de constructeurstitel hadden gegrepen. Al snel werd echter duidelijk dat Ferrari in 2025 een tandje minder snel was, en dat ze hard moesten werken om te kunnen presteren. De problemen waren groot, en Hamilton stelde flink teleur.

De zevenvoudig wereldkampioen werd als een soort verlosser binnengehaald door Ferrari, maar hij wist het team niet te helpen. De Brit beleefde zijn slechtste seizoen in de Formule 1, en hij kwam niet verder dan de zesde plaats in het wereldkampioenschap. Hij moest bijna honderd punten toegeven op zijn teamgenoot Charles Leclerc, die het ook niet makkelijk had. De Monegask verloor regelmatig zijn kalmte, en leek op een paar momenten helemaal klaar te zijn met het geblunder van Ferrari.

De toekomst van Leclerc

Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en dat betekent dat er veel gaat veranderen. Ferrari zal er direct moeten staan, ook met het oog op de toekomst. Volgens het doorgaans goed ingevoerde AutoRacer worden de eerste races van het jaar cruciaal voor de toekomst van Leclerc. Als Ferrari niet competitief is, dan kan het zomaar het einde betekenen van Leclercs dienstverband bij de Italiaanse renstal. Hij werd in de afgelopen maanden al gelinkt aan een overstap, en die geluiden zullen alleen maar luider worden.

Hoe zit het met Hamilton en Vasseur?

De eerste fase van het seizoen wordt niet alleen belangrijk voor Leclercs toekomst, maar ook voor die van Hamilton en teambaas Frédéric Vasseur. Volgens AutoRacer kan het voor beide mannen twee kanten opgaan, en kan het zowel goed als slecht uitpakken. Er zijn volgens het medium geen excuses meer voor Ferrari, ook omdat de nieuwe technisch directeur Loïc Serra ervoor heeft gekozen om voor een pushrod-ophanging te gaan aan zowel de voor- als de achterkant van de auto. Het wordt hoe dan ook een belangrijk jaar voor de Scuderia.