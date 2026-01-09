user icon
Ferrari deelt groot nieuws over nieuwe F1-wagen

Ferrari deelt groot nieuws over nieuwe F1-wagen

Het team van Ferrari is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Italiaanse renstal hoopt dit jaar sportieve revanche te kunnen nemen na een tegenvallend 2025, ze hebben nu bekendgemaakt naar welke naam de nieuwe wagen van Lewis Hamilton en Charles Leclerc gaat luisteren.

Met zevenvoudig wereldkampioen Hamilton en Leclerc beschikte Ferrari vorig jaar over twee topcoureurs. De verwachtingen waren dan ook torenhoog, maar Ferrari beleefde een teleurstellend seizoen. Hamilton wist nog wel de sprintrace in China te winnen, maar verder kwam hij niet in de buurt van het podium. Leclerc pakte de pole position in Hongarije, en moest er verder doen met een aantal podiumplekken.

Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en Ferrari hoopt dan ook stappen te kunnen zetten. Ze zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van de nieuwe auto en de nieuwe krachtbron, maar de bolide had nog geen naam gekregen. In de Italiaanse media werd de auto aangeduid met de geheimzinnige naam Project 678, maar Ferrari had zelf nog geen naam onthuld.

Wat is de naam van de nieuwe auto?

Daar is nu verandering in gekomen, want Ferrari heeft via een spectaculaire post op sociale media laten weten dat de nieuwe auto luistert naar de naam SF-26. Hiermee volgt Ferrari het pad van de afgelopen jaren, toen de auto's eenzelfde soort naam hadden. Hamilton en Leclerc reden vorig jaar bijvoorbeeld met de SF-25. De letters verwijzen in deze naam naar Scuderia Ferrari, terwijl de cijfers verwijzen naar het jaartal.

Wanneer onthult Ferrari de nieuwe auto?

Over een kleine twee weken zal duidelijk worden hoe de SF-26 eruitziet. Hamilton en Leclerc zullen de nieuwe Ferrari-bolide dan onthullen tijdens de launch op het circuit van Fiorano. Het is de verwachting dat ze dan ook de baan opgaan voor een eerste shakedown. Enkele dagen later mogen ze weer aan de bak aangezien eind januari ook de eerste wintertest in Barcelona op het programma staat. Later vinden er nog twee tests plaats in Bahrein.

Het grote nieuws is: hij is voornamelijk rood…

F1 Nieuws Ferrari

Reacties (1)

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa 2025
Australië
Albert Park
21 - 23 maa 2025
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr 2025
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr 2025
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr 2025
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei 2025
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei 2025
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei 2025
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun 2025
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun 2025
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun 2025
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul 2025
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul 2025
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug 2025
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug 2025
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep 2025
Italië
Monza
19 - 21 sep 2025
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt 2025
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt 2025
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt 2025
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov 2025
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov 2025
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov 2025
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec 2025
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Team profiel

Ferrari
Ferrari
