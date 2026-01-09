Het team van Ferrari is hard bezig met de voorbereidingen op het nieuwe seizoen. De Italiaanse renstal hoopt dit jaar sportieve revanche te kunnen nemen na een tegenvallend 2025, ze hebben nu bekendgemaakt naar welke naam de nieuwe wagen van Lewis Hamilton en Charles Leclerc gaat luisteren.

Met zevenvoudig wereldkampioen Hamilton en Leclerc beschikte Ferrari vorig jaar over twee topcoureurs. De verwachtingen waren dan ook torenhoog, maar Ferrari beleefde een teleurstellend seizoen. Hamilton wist nog wel de sprintrace in China te winnen, maar verder kwam hij niet in de buurt van het podium. Leclerc pakte de pole position in Hongarije, en moest er verder doen met een aantal podiumplekken.

Dit jaar gaan er nieuwe motorische en aerodynamische regels gelden in de Formule 1, en Ferrari hoopt dan ook stappen te kunnen zetten. Ze zijn al geruime tijd bezig met het ontwikkelen van de nieuwe auto en de nieuwe krachtbron, maar de bolide had nog geen naam gekregen. In de Italiaanse media werd de auto aangeduid met de geheimzinnige naam Project 678, maar Ferrari had zelf nog geen naam onthuld.

Wat is de naam van de nieuwe auto?

Daar is nu verandering in gekomen, want Ferrari heeft via een spectaculaire post op sociale media laten weten dat de nieuwe auto luistert naar de naam SF-26. Hiermee volgt Ferrari het pad van de afgelopen jaren, toen de auto's eenzelfde soort naam hadden. Hamilton en Leclerc reden vorig jaar bijvoorbeeld met de SF-25. De letters verwijzen in deze naam naar Scuderia Ferrari, terwijl de cijfers verwijzen naar het jaartal.

Wanneer onthult Ferrari de nieuwe auto?

Over een kleine twee weken zal duidelijk worden hoe de SF-26 eruitziet. Hamilton en Leclerc zullen de nieuwe Ferrari-bolide dan onthullen tijdens de launch op het circuit van Fiorano. Het is de verwachting dat ze dan ook de baan opgaan voor een eerste shakedown. Enkele dagen later mogen ze weer aan de bak aangezien eind januari ook de eerste wintertest in Barcelona op het programma staat. Later vinden er nog twee tests plaats in Bahrein.