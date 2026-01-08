Helmut Marko heeft een sneer uitgedeeld aan een aantal voormalig teamgenoten van Max Verstappen. De voormalig adviseur van Red Bull Racing heeft er door de jaren heen een behoorlijk aantal coureurs groot gemaakt, maar ook laten verdrinken. Iets waar de Oostenrijker weinig spijt van lijkt te hebben.

Verstappen heeft er door zijn Red Bull-jaren heen aardig wat teamgenoten het nakijken gegeven. Carlos Sainz, Daniel Ricciardo, Pierre Gasly, Alexander Albon, Sergio Pérez, Liam Lawson en Yuki Tsunoda zijn er allemaal, vroeg of laat, achter gekomen dat de Nederlander van een heel ander niveau is. Sommigen vertrokken zelf, anderen zijn er uitgewerkt door Red Bull.

Marko sneert naar voormalig Red Bull-rijders

Marko erkent daar weinig spijt van te hebben. “Heb ik ooit een fout gemaakt met betrekking tot de coureurs? Jazeker, maar nooit door ze weg te laten gaan bij Red Bull”, aldus de Oostenrijker in Beyond the Grid. "Integendeel, ik heb me vaak vergist door te wedden op coureurs waarvan ik dacht dat ze heel sterk waren, maar die vervolgens verloren bleken toen ze eenmaal in de Formule 1 waren”, voegde hij daar venijnig aan toe.

Daarbij benadrukte Marko dat het niet alleen draait om hard rijden, wil je jezelf handhaven in de F1. “Ze dachten dat alles makkelijker zou zijn als je in een categorie terechtkomt waar je zelfs een helm draagt, maar in werkelijkheid is het juist in de Formule 1 dat de druk enorm toeneemt. Omdat je elke ronde je uiterste best moet doen en zoveel coureurs zijn bezweken onder die druk.”

Verstappen krijgt wéér een nieuwe teamgenoot

Komend seizoen krijgt wederom een Red Bull-junior de kans naast Verstappen. Na een ijzersterk eerste jaar in de koningsklasse van de autosport, kreeg Isack Hadjar zijn welverdiende promotie van de Racing Bulls naar het topteam. Wellicht dat de jonge Fransman wel de juiste teamgenoot van Verstappen is.

Wie dat niet mee gaat maken, is Marko zelf. Na twintig jaar trouwe dienst bij Red Bull, besloot de Oostenrijker een punt te zetten achter zijn dienstverband bij de Oostenrijkse renstal.