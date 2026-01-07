user icon
icon

Colapinto verklapt wat Verstappen hem vertelde over F1-fans

Colapinto verklapt wat Verstappen hem vertelde over F1-fans

De Argentijnse Alpine-coureur Franco Colapinto is zeer populair in zijn thuisland. Bij vrijwel alle Grands Prix zijn er Argentijnse vlaggen op de tribunes te zien, en op sociale media wordt er intens met hem meegeleefd. Volgens Colapinto is zelfs Max Verstappen enorm onder de indruk van het gedrag van zijn fans.

Verstappen kreeg in de afgelopen jaren zeer veel support van zijn oranjefans. Niet alleen in Zandvoort, maar ook op de Red Bull Ring en het circuit van Spa-Francorchamps zaten er regelmatig tienduizenden Nederlanders voor hem op de tribune. Hij is echter niet de enige coureur die voor een volksverhuizing kan zorgen.

Sinds Colapinto in 2024 debuteerde in de Formule 1 bij Williams, is de populariteit van de sport gegroeid in Argentinië. Op de tribunes zitten regelmatig honderden tot duizenden fans van Colapinto, terwijl de Argentijnse overheid ook interesse heeft getoond in het organiseren van een Grand Prix. Colapinto stapte vorig jaar na een aantal races in bij Alpine, en zal ook dit jaar rijden voor de Franse renstal.

'Het is heel erg speciaal'

Colapinto geniet van de steun die hij krijgt, en daar doet hij niet geheimzinnig over in een interview met Rolling Stone Argentinia: "Ja, het is heel speciaal voor mij. Het feit dat ik Argentijn ben, en de steun krijg van het hele land, is echt geweldig."

Wat is de mening van Verstappen?

Volgens Colapinto is het de andere coureurs ook opgevallen dat er steeds meer Argentijnen afreizen naar de races. De Alpine-coureur stelt trots dat Verstappen op hem af is gestapt: "Europese coureurs kunnen haast niet geloven wat voor steun ik krijg. Max zei tegen me dat het geweldig is. Ze zijn echt op elk circuit, overal."

"Ze zijn in Singapore, maar daarna ook in Brazilië. Ze zijn in Bakoe, en dan zijn ze er ook weer bij in Italië. Ze zijn overal, op alle plekken die je je kan bedenken. Ze komen ook naar Qatar. Ik denk dan: 'Hoe komen ze in Qatar? Zijn ze daar gebleven na het WK?' Ze zijn gebleven, je begrijpt me niet. Ze reizen de wereld rond, ze komen echt overal."

arone

Posts: 1.164

Ik mis iets denk ik?

  • 1
  • 7 jan 2026 - 10:22
F1 Nieuws Max Verstappen Franco Colapinto Red Bull Racing Alpine

Reacties (3)

  • arone

    Posts: 1.164

    Ik mis iets denk ik?

    • + 1
    • 7 jan 2026 - 10:22
  • BoerTeun

    Posts: 1.528

    Verstappen heeft Colapinto verteld dat de fans de hele wereld over reizen, nou Colapinto was met stomheid geslagen die wist dat dus niet hé, die had zich heel de tijd al af lopen vragen, waar komen die mensen toch allemaal vandaan? Gelukkig was Verstappen in de buurt.

    • + 0
    • 7 jan 2026 - 13:35

