Isack Hadjar maakt zich op voor zijn grootste uitdaging tot nu toe. Aankomend seizoen is de Fransman de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing en tegenover de Formule 1 heeft hij uitgelegd waarom hij zoveel zin heeft in deze stap. Volgens Hadjar zijn er twee duidelijke redenen waarom Red Bull voor hem het droomteam is.

Red Bull is al jarenlang een gevestigde naam in de Formule 1. Het team domineerde het kampioenschap in 2023 door bijna alle races te winnen, maar kreeg het in 2025 een stuk lastiger. Toch blijft de aantrekkingskracht van het team enorm, zeker voor jonge coureurs die zijn opgegroeid met de successen van Sebastian Vettel en Max Verstappen.

Met Hadjar haalt Red Bull opnieuw een talent uit haar eigen opleiding naar het hoofdteam. De Fransman kijkt vooral uit naar de combinatie van rijden voor een topteam én leren van een van de beste coureurs die de sport ooit heeft gekend.

Waarom wil Hadjar graag voor Red Bull rijden?

"Eerlijk gezegd zijn er twee dingen: deel uitmaken van een wereldkampioensteam. Toen ik opgroeide en naar de Formule 1 keek, zag ik Vettel als kind alle races winnen met Red Bull. En teamgenoot zijn van Max, om te zien hoe dat is – hoe het voelt om tegen de besten ter wereld te racen. Dat is absoluut super spannend."

Hadjar bewondert zijn nieuwe teamgenoot enorm: "Wat ik erg indrukwekkend vind aan Max is dat hij na vier wereldkampioenschappen nog steeds erg gedreven is en erg boos wordt als het niet gaat zoals hij wil, omdat hij altijd wil winnen. Ik denk niet dat elke kampioen dat kan; als je eenmaal een bepaald niveau hebt bereikt, kun je misschien wat gas terugnemen, maar hij lijkt net als ik te beginnen, dus dat is erg indrukwekkend."

Hadjar heeft geen verwachtingen

Isack Hadjar heeft geen enkele verwachting voor volgend seizoen. Dit komt mede door de nieuwe regels die doorgevoerd gaan worden. De Formule 1 krijgt daardoor ook een nieuwe pikorde: "Ik heb helemaal geen verwachtingen, want we beginnen allemaal vanaf nul. Dus ja, het werk zal gedaan worden. Ik kijk gewoon heel erg uit naar januari, februari, om met het team te werken en alle mensen te leren kennen. Het zal cruciaal zijn om te proberen een beetje voorop te lopen."