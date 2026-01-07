user icon
icon

Hadjar komt met opvallende verklaring over 'droomteam' Red Bull

link-icon
<< Naar nieuwsoverzicht
Hadjar komt met opvallende verklaring over 'droomteam' Red Bull

Isack Hadjar maakt zich op voor zijn grootste uitdaging tot nu toe. Aankomend seizoen is de Fransman de nieuwe teamgenoot van Max Verstappen bij Red Bull Racing en tegenover de Formule 1 heeft hij uitgelegd waarom hij zoveel zin heeft in deze stap. Volgens Hadjar zijn er twee duidelijke redenen waarom Red Bull voor hem het droomteam is.

Red Bull is al jarenlang een gevestigde naam in de Formule 1. Het team domineerde het kampioenschap in 2023 door bijna alle races te winnen, maar kreeg het in 2025 een stuk lastiger. Toch blijft de aantrekkingskracht van het team enorm, zeker voor jonge coureurs die zijn opgegroeid met de successen van Sebastian Vettel en Max Verstappen. 

Meer over Red Bull Racing <b> Officieel: </b> Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

Officieel: Verstappen tekent belangrijke deal met Mercedes

24 dec 2025
 Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

Norris ging Verstappen voor en verbrak bijzonder Nürburgring-record

29 dec 2025

Met Hadjar haalt Red Bull opnieuw een talent uit haar eigen opleiding naar het hoofdteam. De Fransman kijkt vooral uit naar de combinatie van rijden voor een topteam én leren van een van de beste coureurs die de sport ooit heeft gekend.

Waarom wil Hadjar graag voor Red Bull rijden?

"Eerlijk gezegd zijn er twee dingen: deel uitmaken van een wereldkampioensteam. Toen ik opgroeide en naar de Formule 1 keek, zag ik Vettel als kind alle races winnen met Red Bull. En teamgenoot zijn van Max, om te zien hoe dat is – hoe het voelt om tegen de besten ter wereld te racen. Dat is absoluut super spannend."

Hadjar bewondert zijn nieuwe teamgenoot enorm: "Wat ik erg indrukwekkend vind aan Max is dat hij na vier wereldkampioenschappen nog steeds erg gedreven is en erg boos wordt als het niet gaat zoals hij wil, omdat hij altijd wil winnen. Ik denk niet dat elke kampioen dat kan; als je eenmaal een bepaald niveau hebt bereikt, kun je misschien wat gas terugnemen, maar hij lijkt net als ik te beginnen, dus dat is erg indrukwekkend."

Hadjar heeft geen verwachtingen

Isack Hadjar heeft geen enkele verwachting voor volgend seizoen. Dit komt mede door de nieuwe regels die doorgevoerd gaan worden. De Formule 1 krijgt daardoor ook een nieuwe pikorde: "Ik heb helemaal geen verwachtingen, want we beginnen allemaal vanaf nul. Dus ja, het werk zal gedaan worden. Ik kijk gewoon heel erg uit naar januari, februari, om met het team te werken en alle mensen te leren kennen. Het zal cruciaal zijn om te proberen een beetje voorop te lopen."

F1 Nieuws Max Verstappen Isack Hadjar Red Bull Racing

Reacties (0)

Login om te reageren

AE Grand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's

AEGrand Prix van Abu Dhabi

Lokale tijd 

Foto gallerij

Bekijk meer foto's
Meer nieuws

WK standen 2025

Pos
Team
Punten
1
McLaren
833
2
Mercedes
469
3
Red Bull Racing
451
4
Ferrari
398
5
Williams
137
6
Racing Bulls
92
7
Aston Martin
89
8
Haas F1
79
9
Sauber
70
10
Alpine F1
22
Bekijk volledige WK-stand

Test kalender

Bahrain International Circuit - Wintertest

Bekijk het volledige testschema

Gerelateerd nieuws

Geef je mening

Welke debutant maakt tot nu toe de meeste indruk?

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix
Circuit
-
Bahrein
14 - 16 maa
Australië
Albert Park
21 - 23 maa
China
Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan
Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein
Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië
Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika
Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië
Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco
Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje
Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada
Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk
Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië
Silverstone
25 - 27 jul
België
Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije
Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland
Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië
Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan
Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore
Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika
Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico
Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië
Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika
Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar
Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten
Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Formule 1 kalender - 2025

Datum
Grand Prix & Circuit
-
Bahrein Bahrain International Circuit
14 - 16 maa
Australië Albert Park
21 - 23 maa
China Shanghai International Circuit
4 - 6 apr
Japan Circuit Suzuka
11 - 13 apr
Bahrein Bahrain International Circuit
18 - 20 apr
Saoedi-Arabië Jeddah Street Circuit
2 - 4 mei
Verenigde Staten van Amerika Miami International Autodrome
16 - 18 mei
Italië Autodromo Enzo e Dino Ferrari
23 - 25 mei
Monaco Monte Carlo
30 - 1 jun
Spanje Circuit de Catalunya
13 - 15 jun
Canada Gilles Villeneuve
27 - 29 jun
Oostenrijk Red Bull Ring
4 - 6 jul
Groot Brittannië Silverstone
25 - 27 jul
België Spa-Francorchamps
1 - 3 aug
Hongarije Hungaroring
29 - 31 aug
Nederland Circuit Zandvoort
5 - 7 sep
Italië Monza
19 - 21 sep
Azerbeidzjan Baku City Circuit
3 - 5 okt
Singapore Marina Bay Street Circuit
17 - 19 okt
Verenigde Staten van Amerika Circuit of the Americas
24 - 26 okt
Mexico Autodromo Hermanos Rodriguez
7 - 9 nov
Brazilië Interlagos
21 - 23 nov
Verenigde Staten van Amerika Las Vegas Street Circuit
28 - 30 nov
Qatar Losail International Circuit
5 - 7 dec
Verenigde Arabische Emiraten Yas Marina Circuit
Bekijk volledige kalender

Coureursprofiel

NL Max Verstappen 33
Max Verstappen
  • Team Red Bull Racing
  • Punten 3.445
  • Podiums 127
  • Grand Prix 233
  • Land NL
  • Geb. datum 30 sep 1997 (28)
  • Geb. plaats Hasselt (Belgie), NL
  • Gewicht 70 kg
  • Lengte 1,8 m
Bekijk volledig profiel

Team profiel

Red Bull Racing
Red Bull Racing
Bekijk volledig profiel
show sidebar