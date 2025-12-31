user icon
Vrouw van Lambiase deelt emotioneel bericht na zwaar jaar

Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase heeft een zwaar jaar achter de rug. Lambiase moest dit jaar een paar Grands Prix missen vanwege privéomstandigheden, en Verstappen liet al doorschemeren dat het een zware periode was. Nu is er iets meer duidelijkheid gekomen over de situatie van Lambiase.

Verstappen en Lambiase zijn twee handen op één buik bij het team van Red Bull Racing. Verstappen stelde eerder dan ook dat hij Lambiase meer als een vriend beschouwt dan als een collega, hij leefde dan ook mee met zijn race-engineer. Hij moest dit jaar twee races overslaan, en dat zorgde voor veel speculatie.

Na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi barstte Lambiase in tranen uit aan de pitmuur. Al snel gingen er geruchten rond over een mogelijke nieuwe functie bij Red Bull, terwijl hij ook in verband werd gebracht met een overstap naar Aston Martin en Williams. Een belangrijk onderdeel van alle geruchten, was dat dat Lambiase bij een mogelijk nieuwe functie of werkgever niet meer naar alle races af hoeft te reizen. 

Wat er precies aan de hand was met Lambiase, was niet duidelijk. Verstappen liet al weten dat het een verschrikkelijke situatie was, en dat hij heel goed begreep dat dit op één kwam in plaats van de sport.

Vrouw van Lambiase geeft duidelijkheid

Lambiase's vrouw heeft met een post op Facebook openheid van zaken gegeven. In de post onthult ze dat er een tijd geleden borstkanker bij haar is geconstateerd. Ze deelde een filmpje van de bakkerij Ro & Mary's, die cupcakes hebben gemaakt voor het medische personeel.

De vrouw van Lambiase schrijft er een mooie tekst bij: "De prachtige cupcakes die zijn gemaakt door twee schitterende zielen voor het geweldige medische team. Ik zal het medische team, vrienden en familie die zoveel liefde, vriendelijkheid, vrijgevigheid en medeleven hebben getoond voor altijd dankbaar zijn. De reis is nog niet voorbij, maar met de steun die ik heb, kan ik alles aan. Ik hou van jullie allemaal."

Mooi bericht

De bakkerij deelde dezelfde video, waarin ze goed nieuws over Lambiase's vrouw lijken te delen: "Gisteren hebben we een mijlpaal bereikt die meer betekent dan je in woorden kan uitdrukken. Onze mooie vrouw heeft een enorme stap gezet in haar borstkankerreis, en we hebben haar kracht gezien, die zeer inspirerend is."

Rimmer

Posts: 13.098

Goed zo. Mooi om te horen dat weer licht gloort aan de hemel. Het moet bizar zwaar geweest zijn om de hele wereld over te reizen en 100% focus te hebben terwijl er thuis dingen gaande zijn die gewoon veel belangrijker zijn. Ik gun GP en zijn gezin een veilig, gezond en bovenal gelukkig 2026 en u... [Lees verder]

  • 21
  • 31 dec 2025 - 09:43
Reacties (14)

  • Rimmer

    Posts: 13.098

    Goed zo. Mooi om te horen dat weer licht gloort aan de hemel. Het moet bizar zwaar geweest zijn om de hele wereld over te reizen en 100% focus te hebben terwijl er thuis dingen gaande zijn die gewoon veel belangrijker zijn. Ik gun GP en zijn gezin een veilig, gezond en bovenal gelukkig 2026 en uiteraard een mooi contract bij AM of McLaren.

    • + 21
    • 31 dec 2025 - 09:43
    • AUDI_F1

      Posts: 3.491

      Lambiase heeft een hogere functie binnen Red Bull racing dan hij vervult. Hij was al gepromoveerd tot technisch directeur, maar vanwege de band met Verstappen heeft ie de rol van race engineer vervuld. Misschien is die tijd nu voorbij en werkt ie het komende jaar op de fabriek van Red Bull Racing.
      Maar wens hun ook een veilig, gezond en gelukkig 2026.

      • + 6
      • 31 dec 2025 - 10:33
    • Totalia

      Posts: 1.802

      Olie je woorden RIMMER, ik gun hem vooral een fijne competitieve werkomgeving samen met zijn vriend Max, maak niet uit bij welk team

      • + 1
      • 31 dec 2025 - 15:30
  • Need5Speed

    Posts: 3.386

    Wij zitten in hetzelfde schuitje helaas. Heel veel sterkte voor iedereen die dit doormaakt.

    • + 12
    • 31 dec 2025 - 10:03
    • Ouw-sjagerijn

      Posts: 19.136

      Jij ook veel sterkte gewenst.
      Hopelijk komende jaar veel goeds voor jullie.

      • + 4
      • 31 dec 2025 - 10:16
    • Larry Perkins

      Posts: 62.349

      Sterkte @Need5Speed!

      • + 3
      • 31 dec 2025 - 10:58
    • Freek-Willem

      Posts: 6.562

      Sterkte @NFS. Hopelijk is 2026 jullie goed gezind.

      • + 2
      • 31 dec 2025 - 11:12
    • Pietje Bell

      Posts: 32.656

      Vervelend om te horen @Need5Speed.
      Heel veel sterkte, kracht en positiviteit gewenst.

      • + 3
      • 31 dec 2025 - 11:26
    • nr 76

      Posts: 7.286

      Heel veel sterkte gewenst!

      • + 2
      • 31 dec 2025 - 12:22
    • Williams_F1

      Posts: 1.267

      @Need5Speed: heel veel sterkte en gezondheid gewenst voor jou en je familie!

      • + 2
      • 31 dec 2025 - 12:28
    • Kennie

      Posts: 2.718

      Hey!

      Wij zijn er net uit en het is goedgekomen. Ik gun je vrouw en jou hetzelfde uiteraard. Het is echt een klotetijd geweest, maar er is vaak een grote kans dat het goed komt. Mijn vrouw had een superagressieve tumor, maar met chemo gereduceerd tot niets, geen uitzaaiingen en alles prachtig door een top chirurg verwijderd en weer mooi dichtgemaakt. Hopelijk komt het goed, maar let wel goed op je vrouw. Ze is niet meer dezelfde van vóór. All the best *boks*

      • + 4
      • 31 dec 2025 - 13:59
    • Need5Speed

      Posts: 3.386

      Dank allemaal. We houden de moed erin en proberen te genieten van alles wat wel goed gaat.
      We kennen zelf ook veel mensen die er weer bovenop gekomen zijn dus dat geeft hoop.
      Allemaal de beste wensen en veel geluk in het nieuwe jaar!

      • + 4
      • 31 dec 2025 - 15:12
    • Totalia

      Posts: 1.802

      Need5speed verdrietig om te horen, en spannende tijden maar blijf hoop houden op een goed herstel… veel sterkte met alles… en besteed veel tijd aan elkaar en het herstel! ❤️‍🩹

      • + 3
      • 31 dec 2025 - 15:32
    • snailer

      Posts: 31.286

      Helaas gaat deze ziekte geen deur voorbij. Ook bij ons kwam het binnen. Ik woonde nog net thuis. Was in de jaren 80.

      Het is enorm zwaar, want aan het werk moest er wel gepresteerd worden.
      En ja. 1 manager had absoluut geen begrip. Op de dag dat mijn vader onder het mes moest, bleek later een operatie van 6 uur ruim, wilde ik thuis zijn bij mijn moeder. Een manager had er absoluut geen zin in. Uiteraard ziek gemeld.

      Het is al geestelijk zwaar iemand die ziek is in je kleine kring en die ve ht voor zijn leven. Maar ook de druk door onbegrip heeft mij veel gekost.

      Hopelijk komt het voor je helemaal goed, Need5Speed.
      En hopelijk kom je niet van die etterbakken tegen als ik toen deed.

      Alle beterschap.

      • + 1
      • 31 dec 2025 - 16:06

