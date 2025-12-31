Max Verstappens race-engineer Gianpiero Lambiase heeft een zwaar jaar achter de rug. Lambiase moest dit jaar een paar Grands Prix missen vanwege privéomstandigheden, en Verstappen liet al doorschemeren dat het een zware periode was. Nu is er iets meer duidelijkheid gekomen over de situatie van Lambiase.

Verstappen en Lambiase zijn twee handen op één buik bij het team van Red Bull Racing. Verstappen stelde eerder dan ook dat hij Lambiase meer als een vriend beschouwt dan als een collega, hij leefde dan ook mee met zijn race-engineer. Hij moest dit jaar twee races overslaan, en dat zorgde voor veel speculatie.

Na afloop van de seizoensfinale in Abu Dhabi barstte Lambiase in tranen uit aan de pitmuur. Al snel gingen er geruchten rond over een mogelijke nieuwe functie bij Red Bull, terwijl hij ook in verband werd gebracht met een overstap naar Aston Martin en Williams. Een belangrijk onderdeel van alle geruchten, was dat dat Lambiase bij een mogelijk nieuwe functie of werkgever niet meer naar alle races af hoeft te reizen.

Wat er precies aan de hand was met Lambiase, was niet duidelijk. Verstappen liet al weten dat het een verschrikkelijke situatie was, en dat hij heel goed begreep dat dit op één kwam in plaats van de sport.

Vrouw van Lambiase geeft duidelijkheid

Lambiase's vrouw heeft met een post op Facebook openheid van zaken gegeven. In de post onthult ze dat er een tijd geleden borstkanker bij haar is geconstateerd. Ze deelde een filmpje van de bakkerij Ro & Mary's, die cupcakes hebben gemaakt voor het medische personeel.

De vrouw van Lambiase schrijft er een mooie tekst bij: "De prachtige cupcakes die zijn gemaakt door twee schitterende zielen voor het geweldige medische team. Ik zal het medische team, vrienden en familie die zoveel liefde, vriendelijkheid, vrijgevigheid en medeleven hebben getoond voor altijd dankbaar zijn. De reis is nog niet voorbij, maar met de steun die ik heb, kan ik alles aan. Ik hou van jullie allemaal."

Mooi bericht

De bakkerij deelde dezelfde video, waarin ze goed nieuws over Lambiase's vrouw lijken te delen: "Gisteren hebben we een mijlpaal bereikt die meer betekent dan je in woorden kan uitdrukken. Onze mooie vrouw heeft een enorme stap gezet in haar borstkankerreis, en we hebben haar kracht gezien, die zeer inspirerend is."