Hadjar deelt groot Red Bull-doel en wil Verstappen aanvallen

Isack Hadjar staat op het punt om zijn grootste droom te verwezenlijken. De Fransman is gepromoveerd naar Red Bull Racing en wil vanaf volgend seizoen niets liever dan de strijd aangaan met Max Verstappen. Daarmee hoopt hij de eerste teamgenoot sinds Daniel Ricciardo te worden die structureel weerstand kan bieden aan de viervoudig wereldkampioen. 

De afgelopen jaren beten veel coureurs zich stuk op Verstappen. Veel teamgenoten wilden te graag bewijzen dat zij Verstappen konden verslaan, wat vaak juist averechts werkte. Hadjar is zich bewust van die geschiedenis, maar ziet het juist als een extra motivatie.

De jonge Red Bull-coureur benadrukt dat zijn focus volledig ligt op presteren en groeien binnen het team. Een contract bij Red Bull ziet hij niet als einddoel, maar als het begin van de echte uitdaging.

'Dit is mijn doel'

Hadjar liet na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi weten dat zijn doel bijna bereikt is: "Het doel dat ik altijd voor ogen had, was om voor het hoofdteam te rijden en de teamgenoot te zijn van de beste coureur ter wereld. Soms voelt het onwerkelijk, maar op andere momenten voelt het normaal, omdat dit het enige is wat ik goed kan. Ik kan rijden. Maar het is natuurlijk een geweldig moment. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn ouders is het fantastisch."

"Helaas zie ik het tekenen van een contract niet als een prestatie. Een prestatie zou zijn om aan de verwachtingen bij Red Bull te voldoen. Dat zou ik als een prestatie beschouwen. Vechten voor overwinningen. Elk weekend aanwezig zijn. De eerste coureur in lange tijd zijn die naast Max echt goed werk levert."

Hadjar doet dit niet zomaar

"Om bij Red Bull te komen, moest ik hier mijn best doen. Dus ik lette niet op wat de grote jongens deden. Nu zal mijn focus echter veranderen. Ik kan niet wachten om in januari en februari naar Milton Keynes te gaan en daar met de jongens te werken. Het zal niet leuk zijn, maar ik geloof echt dat ik daar het verschil kan maken. De auto is nog niet gebouwd en er is maar één hulpmiddel beschikbaar: de simulator. Er is dus veel te doen. Ik zou mezelf meer vakantie kunnen gunnen, maar wat heeft dat voor zin?"

VER

Posts: 580

Hij zegt helemaal nergens dat hij Verstappen wil aanvallen! Hij wil sinds lange tijd de RBR coureur zijn die wel goed werk gaat leveren naast Max. Dat is heeeeel wat anders meneer/mevrouw de verslaggevert...

  • 2
  • 7 jan 2026 - 10:34
Reacties (6)

  • VER

    Posts: 580

    Hij zegt helemaal nergens dat hij Verstappen wil aanvallen! Hij wil sinds lange tijd de RBR coureur zijn die wel goed werk gaat leveren naast Max. Dat is heeeeel wat anders meneer/mevrouw de verslaggevert...

    • + 2
    • 7 jan 2026 - 10:34
    • Pietje Bell

      Posts: 32.708

      Dat klopt min of meer, maar Hadjar heeft onlangs gezegd dat hij de
      EERSTE maand niet zal proberen Max bij te halen, maar daarna net zo snel als Max wil rijden. Hij doet zijn best maar.

      • + 2
      • 7 jan 2026 - 10:46
  • Ouw-sjagerijn

    Posts: 19.178

    Ach, we vergeven hem het jeugdig enthousiasme wat hij hier ten toon spreidt.
    Wat zal het water van die kouwe douche die hem ten deel valt teleurstellend zijn.

    • + 1
    • 7 jan 2026 - 10:35
  • Rimmer

    Posts: 13.101

    De nieuwe 2026 auto’s hebben minder neerwaartse druk en minder mechanische grip en worden iets lichter.
    Ze zullen snel zijn op de rechte stukken maar glijden in de bochten. Het wordt dus meer zoals rijden in de regen wat ook weer betekent dat regen races zullen uitsterven (nog minder grip dus doodsbange FIA).
    Er is echter 1 groot voordeel. Waar minder grip voor iedereen is daar komt Max boven drijven.
    En Hadjar? Want daar ging het stuk over.
    Hadjar is gone. Die komt niet eens in de buurt van Max en brand in no time op. Nu Marko weg is komt er ook geen wisseling dus die is na dit seizoen afgeschreven en op weg naar de FE.

    • + 1
    • 7 jan 2026 - 11:21
    • WickieDeViking

      Posts: 52

      Het klopt dat de 2026 auto’s minder neerwaartse druk hebben en iets lichter zijn, wat betekent dat ze uitdagender worden in de bochten. Maar het is niet juist om te zeggen dat ze net als regen gaan rijden. Het grootste verschil zit in de aerodynamische grip die iets afneemt. De mechanische grip verandert slechts marginaal. Dat betekent dat de auto's nog steeds goed voorspelbaar en controleerbaar blijven, vooral als de setup en rijstijl kloppen. Het wordt niet automatisch ‘glijden’ of gevaarlijk. Het vraagt gewoon meer finesse van de coureur.

      Wat betreft Hadjar: het is veel te vroeg om te zeggen dat hij niet in de buurt van Max komt of dat hij opbrandt. Zijn prestaties tot nu toe laten zien dat hij zich snel kan ontwikkelen en aanpassen aan nieuwe omstandigheden.

      • + 1
      • 7 jan 2026 - 12:42
  • gridiron

    Posts: 3.047

    Veel succes Hadjar

    • + 0
    • 7 jan 2026 - 12:14

