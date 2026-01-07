Isack Hadjar staat op het punt om zijn grootste droom te verwezenlijken. De Fransman is gepromoveerd naar Red Bull Racing en wil vanaf volgend seizoen niets liever dan de strijd aangaan met Max Verstappen. Daarmee hoopt hij de eerste teamgenoot sinds Daniel Ricciardo te worden die structureel weerstand kan bieden aan de viervoudig wereldkampioen.

De afgelopen jaren beten veel coureurs zich stuk op Verstappen. Veel teamgenoten wilden te graag bewijzen dat zij Verstappen konden verslaan, wat vaak juist averechts werkte. Hadjar is zich bewust van die geschiedenis, maar ziet het juist als een extra motivatie.

De jonge Red Bull-coureur benadrukt dat zijn focus volledig ligt op presteren en groeien binnen het team. Een contract bij Red Bull ziet hij niet als einddoel, maar als het begin van de echte uitdaging.

'Dit is mijn doel'

Hadjar liet na afloop van de Grand Prix van Abu Dhabi weten dat zijn doel bijna bereikt is: "Het doel dat ik altijd voor ogen had, was om voor het hoofdteam te rijden en de teamgenoot te zijn van de beste coureur ter wereld. Soms voelt het onwerkelijk, maar op andere momenten voelt het normaal, omdat dit het enige is wat ik goed kan. Ik kan rijden. Maar het is natuurlijk een geweldig moment. Niet alleen voor mij, maar ook voor mijn ouders is het fantastisch."

"Helaas zie ik het tekenen van een contract niet als een prestatie. Een prestatie zou zijn om aan de verwachtingen bij Red Bull te voldoen. Dat zou ik als een prestatie beschouwen. Vechten voor overwinningen. Elk weekend aanwezig zijn. De eerste coureur in lange tijd zijn die naast Max echt goed werk levert."

Hadjar doet dit niet zomaar

"Om bij Red Bull te komen, moest ik hier mijn best doen. Dus ik lette niet op wat de grote jongens deden. Nu zal mijn focus echter veranderen. Ik kan niet wachten om in januari en februari naar Milton Keynes te gaan en daar met de jongens te werken. Het zal niet leuk zijn, maar ik geloof echt dat ik daar het verschil kan maken. De auto is nog niet gebouwd en er is maar één hulpmiddel beschikbaar: de simulator. Er is dus veel te doen. Ik zou mezelf meer vakantie kunnen gunnen, maar wat heeft dat voor zin?"